SENTADA EN SU BANCA –

El pedido de licencia de la Dra. Patricia Rosemberg, presidenta del bloque Frente de Todos, habilitó legalmente a que Bony Galeano tome su lugar en el Honorable Concejo Deliberante. Profesional, comerciante, educadora, política, define contar con asesores en su función: un abogado y una psicóloga.

Estamos en su oficina del HCD, ¿llegó a donde quería?

Es un sueño que siempre lo tuve, el objetivo de estar aquí es por los demás, es para seguir ayudando a todos aquellos que lo necesitan. Aquí en Moreno ya me conoce muchísima gente en mi trayectoria, obviamente yo comencé en la política social. Estoy muy contenta por lograrlo porque mucha gente nos va necesitar y dentro de nuestras posibilidades vamos a poder brindar mucha ayuda

No sé si no hay nadie por la pandemia o por que no viene nadie al Concejo. Este órgano dejó de ser hace muchos años una fuente de reclamo o solicitud social para convertirse en una caja más política ¿Cómo creés que lo que estás diciendo se puede concretar en este momento?

Fíjate que en este momento tenemos las redes sociales, creo que lo más importante es la política vieja porque a través de las redes sociales la comunicación es más rápida, ojalá Dios quiera podamos tener soluciones a mucha gente porque en las redes sociales ¿qué pasa? Se pregunta como puedo hacer esto, obviamente que yo mucho conocimiento no tengo acá porque es la primera vez, pero obviamente que tengo a Isidro Encina (abogado, pre candidato a Intendente en la propuesta de Roberto Lavagna, perdió la interna con Karina Álvarez) que es un profesional, que lo quiero muchísimo y confió mucho en él. Tengo además una psicóloga en mi equipo.

La ayuda social, entonces, es la política central de su concejalía

Las condiciones de la pandemia sabemos que estamos muy mal, no es bueno lo que estamos pasando, pero lo importante de todo esto es saber escuchar al prójimo y dentro de lo que nosotros podamos vamos a ayudar a la gente, obviamente que lo haremos

¿Cómo estás ayudando?

La Intendenta Mariel Fernandez ya de por sí, ella se ocupa de muchas ollas y de muchos comedores. Nosotros somos nuevos y tenemos ayuda a nivel nacional que nos traen, no es que siempre nos traen pero tenemos una ayuda para darle a la gente que sabemos que realmente lo necesita y se lo entregamos nosotros

Y esta ayuda, ¿por qué la recibe?

Una, por como te comentaba, por la política social y otra cuando comencé a militar en política ya se me empezaron a abrir las puertas y a nivel nacional tengo muchos conocidos, en donde llamo por teléfono y digo “mirá, necesito tal cosa” y me responden bancame 15 días y lo tenés, no es siempre pero es muy importante la ayuda que nosotros podemos brindar

¿Cómo te recibieron tus compañeros y compañeras, qué te dijeron?

Lindo, yo no tengo problema con ningún político pero no me he relacionado mucho porque mi trabajo es estar con la gente o sea que no me puedo tomar un café con otro político…

No tenés tiempo para la rosca

No, nunca. Me ocupo de lo mío y yo creo que Dios me puso para eso y que me dio la sabiduría para seguir comprendiendo, obviamente que tenemos un buen abogado que me va a asesorar, pero lo más importante de todo esto es el servicio

¿Qué función cumple el concejal o debe cumplir?

Todos deberíamos de cumplir de acompañar y escuchar a la gente y viendo cuales son todas sus necesidades y de que manera podemos solucionar esos problemas

¿Es el tiempo de la mujer en la política ejecutiva y legislativa?

La mujer, hablando como mamá, yo creo que la mujer tiene una misión, más que es como una familia, como una madre que quiere algo bueno para sus hijos, yo creo que eso es lo que está pasando, como que las mujeres abrimos los ojos y nos dimos cuenta que tenemos que estar para decirle a los hombres, nos tienen que apoyar, tenemos que estar mejor. Quiero creer que por ahí pasa la cosa.