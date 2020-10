0 shares







TOMA DE TIERRAS RUTA 23 / BARRIO LA BIBIANA II –

Así como el gobierno de la Provincia de Buenos Aires mira con atención y preocupación Guernica, acá en Moreno, punto del Oeste Conurbano, hay una situación idéntica pero con menos prensa nacional. En torno a la salida o solución del conflicto, podemos suponer que existe una mesa donde las partes institucionales (justicia, poder político y fuerzas de seguridad, más el responsable privado de esa tierra), delinean la acción esperando no tener daños directos o colaterales. Así definido el tablero, NO HAY UNA FECHA DEFINIDA DEL DESALOJO, según la comunicación telefónica que brindó el Secretario de Gobierno Alberto «Beto» Conca a las mujeres que están en el barrio La Bibiana II.

En diálogo con Desalambrar, el Dr. Nahuel Berguier Secretario de Seguridad del Municipio de Moreno, habla del proceso, la planificación y un punto vital, ese terreno tiene un dueño y la justicia en segunda instancia falló a favor del mismo. Debe colegirse que el Estado con sus organismos aplicará la ley.

¿Hay fecha para el desalojo de la toma en Ruta 23 o el barrio La Bibiana II? ¿Es el 5 de octubre?

No, lo que hay es una resolución de la Cámara de Garantía de Mercedes, que es el tribunal de alzada para la jurisdicción Moreno – General Rodríguez, que ordena proceder al desalojo en lo que es la toma de la Bibiana pero aún no tiene fecha el lanzamiento. Estamos trabajando distintos actores, no solo el Municipio sino también el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Jueza (María Celina Ardohaín), para resolver este conflicto.

Usted fue el barrio y ofreció camiones (mudanza) para las familias

No, no. Por supuesto que conozco el lugar porque el trabajo que hacemos las y los funcionarios es conociendo el territorio, pero yo no ofrezco ni dejo de ofrecer. Acá hay una jueza que es quien resuelve, hay otros actores como es la fiscalía y la defensa, hay un protocolo ordenando por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que le da participación a los municipios. En ese marco habrá distintas instancias negociaciones para llegar al objetivo que siempre es que se realice un desalojo o desocupación del terreno de manera pacífica. Por supuesto que la violencia tiene que ser, como se dice siempre en términos jurídicos, la última ratio, más que la violencia el uso de la fuerza tiene que ser la última de las opciones.

¿Pueden ser relocalizadas estas familias en otro predio?

Todas las posibilidades se están evaluando, y lo que nos marca el protocolo de la Suprema Corte de Justicia es buscar todos los medios para garantizar los derechos sociales y económicos de las familias en situación de vulnerabilidad, pero más tarde que temprano el desalojo se tiene que realizar porque es la ocupación de un terrenos que es privado, y en este caso hay una resolución de la Cámara de Garantías que claramente dijo que ese terreno tiene que ser desocupado.

AUDIO 1 BERGUIER

Mientras el Estado analiza el cómo hacer que la ley se cumpla, las mujeres que son mayoría en el barrio La Bibiana II continúan en permanente organización y la cultura tiene cita en ese barrio.