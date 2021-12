«El oficialismo de ATE llevó a cabo un fraude»

En un video descriptivo, Enzo Colecchia. Candidato a Delegado General por la lista Multicolor – Alternativa Estatal, denuncia que el oficialismo, la lista Verde Anusate, llevó a cabo un fraude, partiendo de una convocatoria hecha a destiempo, sumado a que al comienzo de la elección no se pudo acreditar la legalidad de los padrones. Los compañeros /as que fueron a votar a los lugares de trabajo habilitados se encontraron con que no figuraban en los padrones, debieron venir a la sede gremial y solo podían votar por la Junta Interna y no por los delegados del sector. Esto es algo bochornoso, que no ronda el fraude sino el escándalo en ATE, que tenemos que denunciar porque la voluntad de toda la familia municipal tiene que ser respetada, y no podemos seguir con esta elección que no la respeta, que no lucha, que firma paritaria a la baja y que encima hace fraude en las elecciones.

