«El oficialismo levanta la bandera de la autonomía municipal pero no llega a cubrir los gastos en personal, estamos ante una falacia»

La renovación legislativa, en todos las coaliciones, ofrece la posibilidad de escuchar cómo y en dónde asumen el protagonismo los /as que están para cambiar la historia del HCD. La Rendición de Cuentas 2021 fue una oportunidad de percibir los temas y ejes que nutren a la política, partidaria e institucional.

Florencia Asseff, legisladora por Juntos en el bloque que preside el radical Juan Fernández, eligió un camino técnico para bajar hasta el llano con un mensaje de crítica al gobierno. El aumento de las remesas, fondos provinciales y nacionales, que no estaban el cálculo de recursos del año 2021. Nada extraño por cierto, es una moneda que cada año cae del mismo lado, no solo en Moreno. Sin embargo, la joven concejala de la oposición encontró la hendija de esa puerta que rinde: «Originalmente el Presupuesto era de 12 mil millones de pesos y finalmente fue de 19 mil millones en su ejecución por lo tanto es un exceso presupuestario de 7 mil millones de pesos. Pero antes de ahondar en este tema quiero responder al oficialismo que dijo que «una mayor recaudación implica o va a garantizar mejores servicios», pero de las cuentas del año 2021 vemos que los ingresos municipales, tributarios y no tributarios, no alcanzan a cubrir el rubro de personal que fueron 5.600 millones de pesos. Es decir que si esta gestión se jacta o levanta la bandera de que está contribuyendo o está alcanzando niveles de autonomía municipal antes no vistos, estamos ante una falacia, lejos estamos de conseguir la autonomía municipal. Los servicios no se financian con los ingresos municipales, se financian y dependen de los ingresos que envía y de los fondos que envía la Provincia y la Nación, que sabemos que hoy pueden existir y mañana no. No son números que necesariamente permanecen perpetuos. Cuando nos metemos en la recaudación particularmente dicha, vemos que la tasa que más se recaudó es la Tasa de Seguridad e Higiene que es aquella que pesa sobre el sector productivo, industrial y comercial del distrito. Y esto es llamativo, es decir, estoy haciendo una consideración concreta y objetiva, es la tasa que más se recaudó, pero también quiero hacer una consideración y afirmación política, nuestra fuerza no avala que la presión esté en el sector productivo, industrial y comercial del distrito porque esta gestión en lugar de grabar el trabajo debería promoverlo. Y sin dudas ejerciendo tal presión sobre el sector no promueve la generación de más trabajo para los morenenses».

Asseff Florencia regresó a lo que llamó excesos presupuestarios para alcanzar el cierre de su férrea exposición: «Los excesos presupuestarios que mencione, son 7.000 millones de pesos, nos envían a este Concejo Deliberante una ordenanza donde nos piden que convalidemos los excesos y sobre esto me quiero detener porque es muy importante. Estamos hablando de 7.000 millones de pesos, no son números menores, en la ley provincial que aprueba el presupuesto 2022 de la provincia de Buenos Aires en su artículo 41 que lo voy a mencionar, dice que los municipios que presenten excesos presupuestarios al cierre de los ejercicios 2021, y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles de resultados anteriores, deberán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones. Es por eso que nos envían esta ordenanza para que justamente nosotros convalidemos estos excesos tan groseros. Cuando vemos esta ordenanza en su articulo 1 nos piden que aprobemos una suma, un exceso de 253 millones de pesos sin justificación alguna, referente a fuentes de financiamiento municipal, es lo único que dice, no explica por qué deberíamos aprobar un exceso sin explicarnos, porque acá no está justificado que hayan tenido 254 millones referente a ingresos municipales. Después por otro lado nos piden que convalidemos todos los convenios y contratos suscriptos durante el ejercicio 2021, y nos citan el articulo 59 del decreto 2980 del 2000, qué llamativo que lo citen, y lo voy a leer, dice: todos aquellos decretos, convenios, contratos excepcionales que se dicten en situaciones de emergencia se consideraran aprobados con la mera aprobación de la Rendición de Cuentas, siempre y cuando el Concejo Deliberante hubiera tomado conocimiento de dichos convenios. Sin embargo, durante el 2021 fueron pocos los convenios y contratos que el poder Ejecutivo envió al Concejo Deliberante, muy pocos. Y en la caja de la Rendición de Cuentas no hemos encontrado en abundancia estos convenios y contratos. En algunos casos durante notas los hemos solicitado, pero no hemos podido acceder a la totalidad. Entendemos que si tenemos un exceso de siete mil millones de pesos y que nos dicen que de esos siete mil millones solamente 254 no estarían justificados el resto deberían estarlo. ¿Dónde están esos convenios? ¿Por qué durante el año 2021 no los enviados? Como bien se dijo somos el órgano que controla, somos un poder que controla al Poder Ejecutivo, sin embargo parece que a los concejales de la oposición le debería interesar acceder a esta información, dado que el oficialismo solo defiende la gestión, que me parece muy bien que realicen sus defensas políticas, pero también no nos olvidemos que es responsabilidad de cada uno de los concejales aquí presentes el analizar y cotejar que los convenios estén cumpliendo con todo el rigor legal. Como concejales también somos responsables al firmar o al aprobar esta rendición, no podemos bajo ningún punto de vista poner nuestra firma, poner nuestro nombre sobre documentación que no hemos recibido. Y es importante esto, a la ciudadanía le interesa particularmente saber en qué se usa el dinero que es público y que es de todos y estamos frente a excesos muy exuberantes que provienen de las arcas públicas. No de los fondos municipales, porque como dijimos éstos solamente alcanzan a duras penas para pagar los sueldos, sueldos que como se dijo aquí, objetivamente son sueldos de pobreza. Se aumentó un 54% el rubro de personal en el año 2021, pero sabemos que eso no corresponde a la paritaria, es decir, que el restante corresponde a engrosamiento de la planta municipal. Me parece y nos parece que sería importante que nuestros empleados municipales tengan sueldos dignos, en lugar de que se siga aumentando la cantidad de personal«.