LEONARDO CÓPPOLA Y SU PAPEL PARA DESTRABAR EL CONFLICTO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESCOLAR –

Tender puentes, aportar a la gobernabilidad, construir una mesa política de distribución del poder cuando éste se encuentra repartido en dos partes iguales. Leonardo Cóppola, concejal en uso de licencia, docente y hoy empleado de Planta en PAMI, habló con Desalambrar acerca de su intervención en el Consejo Escolar por ser el conductor de la consejera Silvina Pérez: «Nosotros lo único que pedíamos era transparentar con Sesión Especial el caso Parentti sin tomar un juicio de valor y entendiendo que la ley decía algo y había que cumplirla. Como ocurre en cualquier cuerpo colegiado, lo que pasa en las cámara nacionales y Provinciales, cuando vos tenés un estructura tan repartida, en este caso los cinco (5) consejeros que trabajan en el Frente de todos, un consejero que está peleado pero responde a ese partido y cuatro (4) de Juntos con el cambio, lo mínimo que se pide es una discusión dentro de la estructura de poder del lugar: Presidente, Vicepresidente, Secretaría y Tesorería, pero que además sean respetados los diferentes pensamientos. Pasa en cualquier estructura colegiada, acá no pasó, cuando se mira el armado de la estructura del Consejo Escolar se observa que cinco (5) consejeros tienen ochenta cargos, todo se repartió entre ellos, eso no es lógico en un Consejo Escolar que necesita ser muy transparente después de las desgracia que hemos tenido en Moreno, que venimos de una Intervención y que parece que todas las fuerzas políticas quieren trabajar para eso, al menos desde nuestro equipo con Silvina Pérez a la cabeza. Sobre el caso de Parentti lamentablemente se dio para la Provincia, esperemos que no se duerma y tome rápido la decisión. Yo creo que va a llevar bastante tiempo y habrá que analizar otras acciones. De cualquier manera el esquema planteado generará nuevos conflictos y no es bueno para nadie en Moreno porque las escuelas y educación necesita de todos. Los consejeros del partido gobernante siguen teniendo los cargos, cuando se había hablado que la mesa ejecutiva se iba a abrir.

AUDIO 1 COPPOLA

La medicación no tuvo el resultado político que esperaba, me refiero a la distribución del poder que tiene el Consejo Escolar

La mejor transparencia y la propuesta que yo hice desde el primer día y que lo he hablado con todos, desde el primer día, tanto gente del oficialismo como nuestra de Juntos por el Cambio, es que en un Consejo tan peleado es que cada partido tenga una firma, entonces sí hay algo que se hizo mal la responsabilidad es de todos los consejeros y de todos los partidos políticos, eso le generaría a todos los ciudadanos de Moreno una tranquilidad de que las cosas pueden salir de una manera lógica. Esto no se dio, pero tampoco hubo una discusión de decir bueno no tenemos la Tesorería pero tenemos la Secretaria y que hay dos comisiones importantes y que se quede una la oposición y otra el oficialismo, nunca hubo una discusión. Y eso, me parece que es falta de política o intención política

Digamos que hay una intención política de llevar esto al extremo, al ser usted el conductor de Silvina Perez, ¿habló con Esteban Castro? Más allá de las redes usted sostuvo como concejal y como conductor de un espacio, que de deben establecer puentes

No, no hablé con Esteban (Castro) por este tema particular, si he hablado con varios actores políticos del Consejo Escolar tanto de nuestro espacio como externo para que lleven nuestra representación. Aclaro que la representación oficial de mi equipo es Silvina Pérez. Nuestra posición fue desde el primer día muy clara diciéndoselos a todos, creemos que el partido gobernante tiene que tener la presidencia pero también el Consejo Escolar que es un organismo totalmente repartido tiene que tener distribución de cargo de todos los sectores políticos

¿Por qué no se alcanzó si son 5 y 5 por bloque ? Creo que ahora podemos recrear sesiones como las del año 2012-2013 donde todos votaban divididos y decidía la presidencia

O que no haya quórum. Ahí es donde está el tema. En un principio el oficialismo ha conseguido las cinco (5) manos para tener la presidencia, pero eso conseguís. Si vos después no tenés un acuerdo político general y lo digo desde la transparencia y desde la gestión cotidiana, la discusión que se tiene que dar en un cuerpo colegiado, desde ese punto de vista, vos podés tener 5 consejeros y nunca van a tener quórum.

AUDIO 2 COPPOLA

Su expresión refiere a que son nuevos en el Consejo Escolar

Nosotros no fuimos parte en el Consejo Escolar del momento Mariano West, de todo lo que ha pasado y los juicios que hubo; tampoco hemos sido parte de la Intervención, no tuvimos ni vos ni voto ni opinamos, por lo tanto es la primera vez que tenemos representación como equipo en el Consejo. Entonces nosotros vamos a buscar la transparencia de acá en adelante y todo lo que se ha hecho mal, sea la gestión anterior o la Intervención lo vamos a decir porque es lo que nos corresponde decir. Silvina Pérez no tiene ningún compromiso con nadie más que con la educación, con los docentes y los morenenses. Nosotros lo único que buscamos es transparentar de acá para adelante.

Pérez es una voz sobre 10, pero también esta Lana, Quiréz, Cáceres y Ramón Vera. Se mueve en ese bloque. La pregunta es ¿Silvina puede dar quórum?

No, de esta manera Silvina no. Tiene una excelente relación con los otros 3 consejeros que son nuestros y también Vera Chávez viene y se juntan habitualmente y digo que es nuestro quinto voto para seguir peleando y discutir el poder. Hoy se está trabajando muy bien en bloque con una posición cierta, lo que nosotros queremos es una discusión política en serio en el Consejo escolar y que Moreno necesita transparentar todo, necesita mostrar gestión. Las escuelas de Moreno necesita que todos trabajen para el mismo lado ya hemos pasado por una situación muy complicada, entonces me parece que la grandeza política es lo que hoy tiene que primar y no hay grandeza política cuando vos decís que son cinco consejeros y te quedaste con los cuatro cargos directivos y eso no es grandeza política.