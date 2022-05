«El oficialismo se presenta como la familia Ingalls pero se está tirando los platos por la cabeza»

Todo el bloque ¿está o no está? El Frente de Todos que cuenta en el HCD con 14 escaños, no alcanzó el número 13 para desplegar ayer la bandera de la transparencia histórica. La ausencia de Andrés Destéfano motivó un acto disruptivo: cartel en mano, los 12 presenten dijeron Queremos Rendir Cuentas.

Los cuentos que no son cuentos o las cuentas que no cierran, un bocado que Mirko García, hombre de batallas legislativas, coloca en un plato frío y cocina a fuego lento: «Lo primero para decir es que de ninguna manera nos vamos a interponer a las vías institucionales. Lo del cartel lo veo como una chicana vulgar, ingenua.

Para que se entienda, a quien le gusta el fútbol sabe que a la cancha entran 11 jugadores, en la tarea legislativa de Moreno se necesitan 13 jugadores para que empiece el partido. Con esto digo lo siguiente, es que es local, el que pone el referí, el que pone la cancha, si no puede armar el equipo de ninguna manera puede cargar la responsabilidad en nosotros que somos la oposición. Si quiere soy más claro, el Frente de Todos se presenta como la familia Ingalls, dicen que están unidos pero quedó demostrado que se están tirando los platos por la cabeza. Quieren rendir cuentas pero no pueden reunir la mayoría que ostentan, a lo mejor quieren que yo les haga de remisero y busque a los concejales que les faltan».

Si el cartelito que exhibieron es vulgar, ¿qué tienen que hacer ellos /as y ustedes con eso?

No, lo que nosotros tendríamos que hacer es poner una marquesina y decirles VAMOS A RENDIR LAS CUENTAS PERO ASUMAN LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL QUE DEBE TENER UN BLOQUE OFICIALISTA. Para ser sincero, en nuestro bloque hay desavenencias y no las ocultamos, pero es responsabilidad de ellos que no pueden reunir el quórum propio.

Tomando el cartel y el mensaje del oficialismo, ¿se ofreció toda la información para que la Rendición de Cuentas 2021 sea transparente?

Eso lo vamos a exponer en el recinto.

El próximo domingo 29 de mayo a las 18 horas habrá sesión extraordinaria para tratar el modo y las formas en que el gobierno de Mariel Fernández ejecutó casi 20 mil millones de pesos en el ejercicio 2021.