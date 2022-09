El Operativo de seguridad para Nicki Nicole y La Konga

Juan Manuel Ciuccio, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, habló del plan ya diseñado para los días 21 y 25 de septiembre en la Plaza Buján, jornadas que en cálculos estimados tendrá cada una por arriba de los 30 mil personas disfrutando de los espectáculos:

¿Cómo se prepara la comuna para recibir entre 30 y 50 mil personas? Con esta necesidad de establecer un esquema de seguridad que garantice un espectáculo de este calibre y que sea saludable para todos y todas

Venimos palpitando el día de la Primavera y lo que va a ser el cierre del Plantín Floral, desde hace un tiempo nos venimos preparando. Esto conlleva un grado de preparación muy importante en lo que va a ser materia de seguridad, y también para que esa prevención en seguridad también genere que se venga a disfrutar estos eventos porque siempre hay una discusión en cuanto a la cultura, de por qué la cultura no la pueden disfrutar todos los sectores. Acá lo van a tener al aire libre, lo van a poder disfrutar y esperemos que todo sea en paz y con seguridad. Para eso venimos desde hace un tiempo trabajando con diversas áreas del municipio.

¿Qué es lo que han diagramado para estos dos eventos, el 21 y el 25 de septiembre?

En este evento siempre hay diversos anillos de seguridad, muchas veces se organiza, nosotros vamos a plantearlo así desde un anillo primero de seguridad privada de lo que va a ser el evento. Un vallado perimetral, dos accesos.

¿Solo dos accesos?

Dos accesos grandes por la Avenida Mitre. Estamos ultimando esos detalles, puede haber una modificación, pero estamos buscando lo más seguro para que vengan a disfrutar las personas que lleguen a la Buján esos dos días. Yo creo que el evento de Nicki Nicole va a conllevar más cantidad de gente que el de La Konga, de lo que será el cierre del plantin floral. Dos accesos, con pasillos.

¿Cacheo?

Estamos discutiendo cacheo o revisación para que no se den desmanes hacia adentro con ciertos elementos que puedan llegar a querer entrar. Alcohol, objetos cortopunzantes, como se hace en algún tipo de evento deportivo o algún recital. Habrá dos ingresos con seguramente, muchas entradas en cada uno de ellos. Después también van a estar cortado los accesos, esto estamos diagramándolo con el personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte. También tenemos una cantidad de reuniones importantes con otras áreas del municipio como Salud, que va a ser muy importante ese día acá también, con Defensa Civil, con lo que es también Inspección Comunitaria. Cuando hay un evento masivo también hay una prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en los alrededores de los lugares donde se desarrolla ese tipo de eventos. Así que vamos a hacer un trabajo mancomunado por supuesto con la policía de la provincia de Buenos Aires.

¿Número de efectivos policiales afectados a los dos eventos?

Según la “peligrosidad” de los eventos, se garantiza la cantidad de gente, un número. Acá estimamos alrededor de 40 mil personas, las que vengan a disfrutar del evento, por eso hay que garantizarlo con alrededor de más de 300 efectivos policiales, según también lo que conlleve el evento. Ese día vamos a tener gran cantidad de jóvenes porque no hay clases, porque se festeja el Día de la Primavera. Lo que le pedimos a todos los que vengan es que busquen desarrollarlo en paz, que sea un festival. No se va a intentar forzar ninguna situación que conlleve a generar más violencia. Hay distintos cuerpos de la policía de la provincia que son específicos para esta tarea, con los que vamos a contar.

Acá se han hecho festivales urbanos ¿qué es lo que tomas de esas actividades como experiencia?

Hemos tomado en consideración todos esos eventos anteriores para desarrollar este con las mínimas probabilidades de que pase algo que atente contra lo que puede ser venir a disfrutar un evento. Tuvimos en consideración lo del vallado, hubo uno de los eventos que hubo vallado, otros que no. Hemos tenido en consideración con Tránsito, que la verdad viene colaborando mucho con nosotros en este tipo de eventos, porque trabajamos muy alineados cuando tenemos que poner manos a la obra en la calle para festival, etc. Las consideraciones de dónde van a ir los vallados, por dónde va a salir el tránsito, por dónde se va a derivar, por dónde van a salir las ambulancias, dónde se van a ubicar los bomberos, etc. Habrá baños químicos e incluso un Hospital Móvil. Los dos eventos tienen similar característica en lo que va a ser la organización, en el diagrama de seguridad.