El parte oficial llega con demoras y algo más

DÍA 522 DE PANDEMIA –

Con un día que ya no es de diferencia sino que no registra cómputos. El jueves a la tarde el reporte del 19 de agosto, domingo antes de la primera hora de este 21 de agosto. El de la jornada (que corresponde al sábado) no detalla el número de vacunas aplicadas, si es que la campaña continuó en el primer día del fin de semana.

El Municipio de Moreno informa que hay 58.009 casos confirmados de COVID.19, 54.547 recuperados y 1.324 personas fallecidas.