Cuando hizo la campaña (año 2017) como parte del Frente1País mostró su conducta política disruptiva, propia pero sin perder de vista a su conducción: Rubén Ledesma.

Fue candidata a la Intendencia en 2019, es decir que enfrentó en las urnas a Mariel Fernández. Terminada la contienda y con el mandato de concejala hasta diciembre de 2021, Karina Álvarez se vuelve una pieza muy importante del nuevo oficialismo sin, como lo dice ella, perder su identidad como mujer peronista y sindicalista.

En este 2019 salió de las fronteras de Moreno y desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) fortaleció sus búsquedas, una es la reelección en 2021:

¿Qué ha logrado FAM y dentro de esto las mujeres en FAM?

La FAM ha logrado mucho, se ha trabajado mucho en género, es algo que durante el gobierno macrista nos contuvo a quienes teníamos una gestión donde no encontrábamos un trabajo en conjunto con el municipio, se nos había dado cursos/capacitaciones como leer una Rendición de Cuentas como para salir a tener batalla en el campo, peleamos por la soja, se pelearon distintas formas siempre en la Provincia de Buenos Aires, así empezó la FAM

La soja es aquella decisión del Presidente Macri de recortar el fondo sojero que venía a suplir algunas carencias que tienen los municipios

Exacto, ahí fuimos con la que era en ese entonces la presidenta de FAM Verónica Magario con distintos intendentes/as y las concejalas que acompañábamos, en el caso de Moreno era yo quien estaba presente y la que peleaba porque uno tiene que defender los derechos y de allí que deriva los fondos para cada municipio

Si lo miro así desde la Federación Argentina de Municipios, se tiene que trabajar un poco más para que la paridad en las cámaras legislativas de cumpla ¿a qué distancia estamos de alcanzar esto?

Para las próximas elecciones estamos muy cerca de alcanzarlo debido a que tenemos un gobierno en la que nuestro Presidente desde el primer momento apostó al género y de hecho yo en este momento estoy hablando desde la FAM, que ahora se hizo la Red Federal que llegamos desde Jujuy a Ushuaia somos más de 600 concejalas que abarcamos desde el pueblito más chico del Chaco hasta las ciudades más grandes de las provincias, entonces nos hacemos escuchar y estamos llevando trabajo a territorio. Si hablamos del distrito de Moreno en su mayoría es el género que está abarcando los espacios dado el caso por ejemplo del Concejo Deliberante, estamos casi iguales y tenemos una Presidenta mujer

Hace poco le hice una nota a una ex funcionaria municipal que es militante de género y decía ‘no hay que romantizar tanto el rol de la mujer porque sino no se estarían repitiendo practicas machistas’ ¿Cómo recibe usted las criticas que se pueden hacer hacia la función pública que cumple una mujer?

Yo te voy a dar las dos posturas; primero cuando comparamos, cuando hablamos de las críticas de los hombres, por ejemplo nosotras el otro día aprobamos el proyecto de menstruación, palabra prohibida para muchos hombres y muchos de esos hombres dijeron están perdiendo el tiempo en esto pero no es que uno está perdiendo el tiempo en esto, el tiempo en esto es, primero y principal que apuntamos al medio ambiente porque pedíamos que todo lo utilizable para la menstruación en los bolsones y que salga de toallitas reciclables que como el pañal se lava y se vuelve a utilizar ¿a qué apuntamos las mujeres? A la economía circular, al medio ambiente

¿Qué hombre del Concejo Deliberante dijo están perdiendo el tiempo, puede darme un nombre?

No, es un comentario que hacen cuando vos llevás el proyecto y te dicen ‘¿menstruación?’ y es eso, un programa.

Incluso por un tema de política pública sanitaria además de medio ambiente

Claro, por muchas consecuencias que tienen niñas, adolescentes que no saben, que desconocen, que hay muchos padres que no quieren hablar, por eso hay que hacer los programas. Entonces eso es lo que yo digo, que a veces los hombres hay detalles que para ellos no son importantes y para nosotras ya tenemos el instinto de madre entonces son importantes todos los temas y vos fíjate que lleva a cuidar tu bolsillo, a cuidar el medio ambiente y asesorar y ayudar a la población a que se entere más del tema y que deje de ser un tabú la menstruación

¿Qué otro tema a lo largo del año la ubicó en perspectiva de género, en dirigente sindical, en concejala que puede decir en este momento que alcance el cometido, que cubrí todo los espacios que en la representación tengo?

Yo este año lo que quiero decir, lo que hice fue más acercamiento. Este gobierno municipal fue más abierto, tuvo más unidad que quizás debería en este momento haber más unión del peronismo. El peronismo de Moreno está muy dividido y en muchos casos es por el machismo puro pero se hubiera trabajado de otra forma porque este año ha sido atípico y este gobierno lo que hizo fue salir a demostrar lo que es trabajar en territorio y con la unión de todos porque estamos en todas las partes. Las mujeres peronistas vos vas a ver que estamos todas creo que no falta ninguna y nos has visto en distinto territorio y en distintas inclusiones. Se está trabajando mucho en la mesa de género con la violencia, yo presenté muchos proyectos de noviazgos violentos, sobre los derechos de las mujeres, ahora para sacar el registro de conducir vas a tener que hacer la ley Micaela

¿Ese es un proyecto de ordenanza que va a presentar?

Exacto, porque con la Red Federal se abrieron muchas puertas, yo en mi lugar todo programa, toda reunión que tuvimos con la Red Federal que se iba a lanzar en los distintos ministerios, nobleza obliga tengo territorio, notifico a las autoridades a quien corresponde, yo no estoy todo el tiempo hablando con la Intendenta porque no hace falta para eso tiene una jefatura, distintos secretarios y yo lo que hacía era llegar y decirle todos los programas en los que había que avanzar si ya estaban preparados se trabajaba en el territorio, lo mismo pasó con la Red Federal que me abrió las puertas en el INAES así que estamos con el núcleo promotor por las mesas de asociativismo y allí que yo he conformado más de 30 cooperativas, esto a mi me fortaleció y llegué a involucrarme en cada ministerio por la Red Federal, saber quien trabaja, quien da crédito, de que forma se puede llegar al vecino, como podemos hacer almacenes populares, trabaje en conjunto con la limpieza de calles por la limpieza de vecinos por el cambio de luminarias, pintura con el municipio, con las ollas populares

La detengo un segundo como estamos hablando de asociativismo que no es lo mismo que cooperativismo y no es lo mismo que una unidad de trabajo que no es asosiativa ni cooperativa ¿Cómo se implementa o se está implementando , si es que sabe, el Potenciar Trabajo que tiene todo un nombre cuando no hay trabajo y no arranca porque falta potencia?

Vos tenés tres Potenciar, el que es para toda la población, el Potenciar Género que es para las mujeres en etapa de violencia y el Potenciar jóvenes, son tres potenciar. El Potenciar trabajo a vos te llega la notificación porque te anotaste, siempre todos se anotan por la página y segundo paso era el municipio, firma convenio con el Ministerio por ese programa, que Mariel lo estuvo haciendo y vinieron muchas autoridades a firmar los convenios, vos cobrás el Potenciar Trabajo, el municipio tiene el listado y te va a llamar. Hay un trabajo para una cooperativa o hay trabajo para hacer una pintura en una escuela y bueno te vas a sumar a hacer el trabajo en esa escuela y si vos cobrás Potenciar Trabajo y conformaste una cooperativa, además vos tenés una cooperativa lo que va hacer el municipio es firmar con esa cooperativa y no sé ir a levantar el paredón del cementerio.

Esto que estamos hablando yo lo vi en Argentina Trabaja, ahora ¿usted puede conveniar como gremio de Comercio con el INAES o tiene que firmar convenio con el Municipio?

Desde el gremio lo que se hace es la Mesa de Asociativsmo, en Moreno ya tenemos aprobado por Concejo Deliberante y además estamos con el núcleo promotor, del núcleo sale la mesa, está conformado por cooperativas, gremios, mutuales, clubes y todo tipo de organización.

Pero no es que usted va por los barrios y dice doy Potenciar Trabajo

No, vos convocas, formas la mesa y esa mesa después se va a votar. Formás el núcleo y después ese núcleo vota y se forma la mesa

¿Lo que percibe esa persona son 8.500 pesos?

Si, ahora. Y por ejemplo, otro punto, conformé más de 30 cooperativas, lo que nosotros hacemos es asesorar que es totalmente sin cargo.

No son 30 cooperativas suyas

No, nosotros vamos a los barrios. Estamos trabajando mucho con las cooperativas de medio ambiente y lo que es por ejemplo, estamos con el tema del jabón ecológico que se hace con el aceite de cocina usado en la casa. Entonces los chicos salen a buscar el aceite que tira el vecino y están elaborando los jabones ¿pero a qué apuntamos a nosotros? Nosotros apuntamos a que vos tengas un medio de salida y empezar a vender a esos jabones, después si se dan las posibilidades de que puedas firmar un convenio con el municipio es otra instancia, pero ahora hay que ayudar a la población en la economía, eso es lo que yo le digo claramente, acá no es que venis y vas a cobrar los 8.500 pesos, las herramientas te las damos, número de expediente tenés, después te va a salir la matrícula mientras tanto te damos el primer impulso de nosotros para que vos comiences a hacer la producción y salgan a vender el producto porque ahora es el producto en el barrio. Vos hacés jabones, él hace pañales, ella hace los pancitos

Se hace una cadena de comercialización y distribución

Armamos los almacenes populares, los almacenes barriales y vivamos de eso mismo, a eso yo apunto

Es decir que el objetivo es producir aquellos productos de alto y mediano consumo

Exacto

Y que termina en almacenes populares, rompiendo las grandes cadenas de comercialización

Y vos ayudás a la población y protegés el medio ambiente porque yo te hablé de jabones ecológicos, ahora estamos con los ladrillos ecológicos estamos por arrancar con eso, pero mientras tanto apuntamos al INAES a que se pueda firmar con el municipio, tenés los créditos blandos que podés acceder mas cuando llevás una propuesta de medio ambiente, eso te salen los créditos que también con eso podés adquirir y fabricar más cosas, pero herramientas hay un montón, lo que hay que hacer es salir y no quedarse sentados a esperar a que te llegue la plata, esa es nuestra forma de trabajar. Jóvenes Potenciar Trabajo ahora IMDEL está anotando a los chicos que se anotaron en Potenciar trabajo y Potenciar Género ese es automático vos te anotas y después te evalúan que no tengas una pensión y te dan por seis meses, pero ese es otro tema, es el fondo de violencia de género, vos te anotás con las denuncias y después ellos evalúan de que si estás apto para recibirlo y eso te lo otorgan por violencia de género

¿Va a pelear por la reelección el año que viene?

La idea es presentarme

¿Para Álvarez la reelección?

La idea es presentarme a la elección del año que viene, ahora vos viste que acá es quien tiene la lista, como se arma la lista

Quien tiene la lapicera

Quien tiene la lapicera distrital es Mariel y después de ahí veremos que pasa.