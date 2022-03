«El peronismo en sus versiones gana elecciones solo para satisfacer a sus militantes»

Se dice que la mejor campaña de Juntos es el material que produce el Frente de Todos, Alberto – Cristina, y el juego de la fractura. La comodidad no es buena consejera, con excepción de sostener que el deseo de poder es efímero, con loteo incluido.

Joaquín Nogueira, hombre de la Unión Cívica Radical de Moreno, entiende que concluyó el proceso que convierte a la Provincia un laboratorio de CABA. Por razones fundadas, desde su perspectiva, es Gustavo Posse (intendente de San Isidro desde 1999) el hombre que puede pelear y ganar:

La UCR se vuelve a posicionar, tanto a nivel nacional como provincial, ya no es furgón de cola. Está Morales, Cornejo, las expresiones de Córdoba, Martín Lousteau

Evidentemente a partir de la elección anterior, de la elección primaria, el radicalismo retomó su fuerza, y como yo digo la UCR está en todo lo largo y ancho del país, en la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos. Hicimos una muy buena elección en la primaria y entre los candidatos que vos marcás como presidenciales también está Manes que está muy activo en el partido.

Me dijeron que está activo pensando en la provincia…

No, en la provincia ya tenemos candidato.

Posse me vas a decir…

Sí. Indudablemente Posse y no es Posse porque yo esté militando con Posse. Es Posse por la trayectoria, yo analizo lo que le pasó a Juntos por el cambio en el turno anterior y veo que esto de trasplantar candidatos a la provincia de Buenos Aires es imposible. Es imposible por la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires y porque hace falta gente que tenga probada gestión y conozca lo que tiene que gobernar. Que fue lo que no pasó con Vidal, que hizo un gobierno honesto, intentó algunas cosas, pero no tenía experiencia y sin eso es difícil gobernar la provincia de Buenos Aires, pero esto se agravó porque aprendió durante cuatro años y después se volvió a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hicimos una inversión inútil, por eso digo que no se puede volver a repetir esto.

¿Me estás diciendo que sería un error?

Sería un error del conjunto.

Del conjunto de Juntos en donde se elegiría ahí la figura. Santilli vendría a reproducir la experiencia de Vidal, que termina siendo una mala experiencia.

Que termina siendo una mala experiencia. Por eso nosotros estamos absolutamente seguros que si hay PASO la va a ganar Posse. De cualquier manera, lo interesante sería acordar, creo que hay conversaciones con Santilli y esto no lo veo yo, no soy un iluminado, esto lo ve todo el conjunto. Nada más que a veces hay intereses partidarios, intereses personales, pero esperemos que prime la coherencia. A mí me parece que Posse es un buen candidato.

La política partidaria mira el 2023, la sociedad va por otro carril. ¿Sería un error pensar hoy que ya se ganó la elección por lo que está haciendo el Frente de Todos?

Yo creo que es un error. Hay que tener mucho cuidado con eso, aunque hay que analizar todo el conjunto. Yo creo que la sociedad argentina vota al revés y eso es la causa de muchos tropiezos que tiene la democracia y tienen los gobiernos. Que quiero decir cuando digo que vota al revés, la gente quiere sacar al que está, digamos Alberto lo quieren sacar hasta los peronistas y no hay respuesta, esto es evidente que no hay respuesta, que hay mala gestión pero no analicemos esto. Lo quieren sacar, entonces van a votar para sacarlo a Alberto, pero Alberto se va a ir solo, entonces ¿cuál es el drama de que voten para sacarlo? Votar para sacar implica que apenas se produce la elección ya se cumplió la expectativa que tenía la gente en lugar de votar para futuro.

Voto para sacar no para construir

Ninguna elección está ganada hasta que ganaste, estamos militando muy fuerte, estamos trabajando, hablando con la gente, fundamentalmente ofreciendo proyecto que es algo que se ha olvidado. La política hoy no ofrece proyecto, vende cara, vende status, vende cualquier cosa menos lo que tiene que vender y es explicarle a la gente cómo se puede salir de la situación. Entonces esto es una situación difícil, creo si firmemente que el peronismo ha dejado de ser un partido popular y ha dejado de dar respuesta a su gente, solamente le da respuesta a la dirigencia. Yo creo que el peronismo se ha transformado en una máquina de ganar elecciones, que se ve en todas las elecciones por la cantidad de gente que participa, pero son todos empleados. Después consume toda la fuerza del Estado para alimentar esa máquina de ganar elecciones que deja de darle respuesta a su gente y la gente ya está cansada porque es muy dura la situación. Hay hambre en la Argentina, hay un deterioro de todas las estructuras que posibilitan avanzar, esto es pobreza extrema, falta de trabajo, destrucción de la escuela pública, destrucción de la salud pública, o sea el peronismo que en su momento se asentó en la respuesta de la gente hoy es un proceso agotado.

Y la oposición en Moreno, ¿para qué está?

Yo creo que la oposición en Moreno tiene un problema que es la falta de discusión política.

Pensé que me ibas a decir de conducción

Y la perpetuidad en el cargo, todo esto afecta naturalmente lo que es definir el camino. Conducción es un término muy peronista, nosotros no creemos que haya conducción, creo que el movimiento, los partidos, se conducen por la propia gente que tiene que participar. Creo que nos falta discusión política en Juntos en Moreno, falta interactuar más. Y yo estoy trabajando en eso, he hablado con Asseff, he hablado con Cóppola, habrá que incorporar ahora algunos referentes nuevos, pero creo que lo que hay que entender es que hay que trabajar en conjunto…

No te cansás de decir eso, nos conocemos hace muchos años y siempre lo repetís, después el resultado es que no trabajan en conjunto

La política es un largo aprendizaje, yo creo que nadie nunca va a saber todo lo que es la política, porque la política es la relación con la gente y la gente cambia permanentemente. Cambia la gente física, cambian las expectativas de la gente. Yo creo que hoy no hay respuesta. Creo que hay que recuperar un valor fundamental, que es la honestidad en el gobierno. A mí me parece que si nosotros analizamos del 83 hasta ahora vemos mucho. La Intendencia del Chango Ibañez, hoy a la distancia, lo veo como algo extraordinario. Yo era concejal y le hicimos un juicio político porque había salido a cenar y había pasado la boleta de la cena a los gastos municipales. O sea, el estándar era muy alto, a partir del Chango Ibañez lo que ocurrió después fueron intendentes que cuando llegaron no tenían nada, nada, absolutamente nada, ni casa, ni auto, ni profesión, ni trabajo. Y cuando terminaron vivían en los countrys, y eso robarle a la gente. Cuando uno dice populismo degrada el concepto, pero el populismo en sí es responderle a la gente lo que pide en un momento determinado sin mucha discusión, para eso tenés que tener plata, cuando no hay plata el populismo no funciona y se transforma en un engaño. Y por eso digo yo que el peronismo en cualquier versión, PJ, Cámpora, lo que sea, se ha transformado nada más que en una máquina de ganar elecciones para satisfacer a sus propios militantes y el resto de la gente que es el núcleo que lo vota y que lo lleva al gobierno se quedó sin respuesta. Esto va a producir un cambio indudablemente y hay que trabajar mucho con esto porque es una empresa muy difícil, hay que vencer costumbres.

