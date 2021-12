«El peronismo es la solución para el futuro de Moreno»

Cierre de año y apertura del seguir buscando el sendero político desde y por el peronismo. Sucedió en una quinta de la calle Triunvirato en la zona de Trujui. Reencuentro, agasajo y reconocimiento por el 2021 atravesado por la pandemia y las elecciones. Al frente de todos y todas Ramón Vera Chávez quien estuvo acompañando por el diputado provincial José Pérez, oriundo de José C. Paz.

Vera Chávez se refirió a los temas que dominaron la agenda y de las diferencias insalvables con el gobierno local: «En el «debe» es que ha sido un año muy difícil debido a la pandemia, perdiendo a seres queridos, se cerraron fuentes de trabajo, pero detrás de toda crisis viene una oportunidad, la esperanza, después de la tormenta sale el sol. Estoy convencido que en 2022 y hacia adelante son años venturosos. Para Moreno en sí, nuestro espacio y el proyecto que yo encarno, tiene muchos cuestionamientos a la señora Intendenta por el caso de la mozzarella, porque se hace propaganda política al entregar los alimentos del SAE; desde hechos de corrupción no aclarados, donde el Concejo Deliberante actúa como una escribanía, con concejales que estuvieron toda la vida en una banca que no piden la interpelación sino un pedido de informes porque tienen compromisos, acuerdos con la señora Intendenta y el Ejecutivo. Por eso nosotros no tenemos nada que ver con muchos dirigentes por las prácticas que hacen, y está a la vista que Moreno sufrió esas consecuencias».

Tu práctica siempre está en el peronismo pero acompañaste la candidatura de Florencia Asseff y un lema el de Basta Mariel. Ocurrió que la Intendenta ganó y Juntos ni siquiera llegar al 30 por ciento de los votos

La Intendenta ganó perdiendo 50 mil votos o perdiendo 17 puntos (respecto a la elección de 2019). No sé hasta dónde ganó pero ese es el análisis que se debe hacer y el que hacemos nosotros. Pero quiero decir que nosotros acompañamos a Victoria Tolosa Paz, a Luis Vivona y en el territorio a la doctora a Florencia Asseff (Juntos) porque encontramos en ella una dirigente con sensibilidad social. Por esos entuertos de la política termina cuarta en la lista general cuando era parte de la propuesta ganadora en la interna. También hay que en las listas hay candidatos que suman y otros que restan, por ejemplo en senador electo Luis Vivona (Frente de Todos) obtiene más votos que Tolosa Paz y que la propuesta local de la Intendenta (Noelia Saavedra), mientras que el senador Joaquín de la Torre obtiene lo mismo que la lista de diputados nacionales y la de concejales en Moreno. De cualquier modo no soy la persona indicada para dar análisis, solo opino lo que vi desde afuera porque nosotros no fiscalizamos escuelas solo acompañamos a Florencia sin ningún tipo de inconvenientes, de forma incondicional, confiando en ella y estamos convencidos que ella será la portavoz de las necesidades de la mayoría de los morenenses.

AUDIO 1 VERA

Ahora y por composición hay otro Concejo Deliberante con un promedio de edad de 35 años, ¿qué esperás que produzca la juventud que ya está en el poder?

Lo joven no indica lo nuevo. Ojalá que la práctica de los concejales salientes no se repitan con los nuevos. Nosotros vamos a puntualizar sobre las competencias y responsabilidades que tiene el Concejo Deliberante, el Consejo Escolar y el Departamento Ejecutivo. Nosotros estamos trabajando y bregando para que las gestiones sean transparentes, sabiendo de los recursos que vuelva tanto la Provincia como la Nación al distrito. Las diferencias con el gobierno local son insalvables porque no tenemos nada que ver con la dosificación y gestión de la pobreza porque la doctrina del peronismo dice que cada uno al menos debe producir lo que consume; el peronismo es el que habla de escala social, el peón era obrero, ésta era operario y luego oficial matricero, pero eso no existe más pero si hay abusos de parte de empleados municipales; denuncias públicas de quienes son beneficiarios de un programa social, una mujer embarazada que recibía llamados intimidatorios, y ¿dónde está la señora Intendenta? ¿Dónde está su feminismo ante eso? Nosotros convocamos a toda la ciudadanía de Moreno para ser parte, en un futuro, de algo novedoso y transformador.

AUDIO 2 VERA

Acompañado por el diputado provincial del Frente de Todos José Pérez, abrazado a la causa peronista, Vera Chávez invitó a los comensales a levantar las copas porque, según su plan, los «mejores días por venir serán peronistas» y que «el peronismo es la solución para el futuro de Moreno».

AUDIO 3 VERA