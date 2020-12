0 shares







LA GENERACIÓN QUE IRRUMPE SIN DESCONOCER LA EXPERIENCIA

El tiempo cronológico invita. También el reconocimiento de lo político mucho más que la política, esto es, admitir que la intención conduce a escuchar, entender, protagonizar. Julián Cigna no abre ningún debate, tan solo identifica lo que está en tensión y no por una circunstancia: «La marginalidad nunca puede ser respuesta a la necesidad y de una postura del peronismo, del marco del trabajo, el peronismo es trabajo y nunca subsidio y en esto hay que ser categórico y definitorio porque esto zanja la difusión y las distintas miradas que pueden darse por la lógica dentro y fuera del peronismo. Y bueno, en esa discusión vos tenés el progresismo que quiere remplazar el valor de la cultural de trabajo y el sujeto a reivindicar es el trabajador, lo quiere remplazar por el pobrismo y quiere reducir al laburante a un status debeneficiario de un plan. Después tenes la otra mirada dentro de la discusión ideológica que es la mirada liberal que te viene con la meritocracia como valor y quiere reducir al laburante a una situación de incertidumbre a partir del empleo chatarra, quiero decir son dos caras de algo que está sucediendo en el mundo que es la precarización laboral, uno lo hace por la romantizacion de la pobreza y el otro porque no comprende los derechos que tienen los laburantes.

Entonces es una discusión ciertamente falsa, porque en las dos posturas se avanza a lo que llamo el precariado

En eso, después está el peronismo que tiene como valores que reivindica al trabajador y el trabajo, justicia social como ordenador social por excelencia ¿y esto qué te da? Que el Estado lo que debe hacer es poner al pueblo en condición de trabajador o estudiante porque es la mejor forma de redistribuir la riqueza

¿Trabajador o estudiante?

O trabajador en formación que es lo mismo que un estudiante, en eso la mujer de Pepe Mujica decía que la política social más genuina es la creación de empleo porque lo que el empleo hace es autónomo al pueblo y el peronismo lo que hace, nosotros los peronistas, es la autonomía del pueblo no manejarlo

Hace años que no pelean por eso en el peronismo, en los últimos 30 años en donde precisamente ya sea por el modelo neoliberal o el progresismo o la vuelta del neoliberalismo, me decias recién y yo coincido, que se fue precarizando todo

¿Lo hace o lo debe hacer o debe profundizar la reacción? En este marco lo que se debe hacer es un Estado que tenga como principio rector si las políticas que va a tomar es a favor del trabajo o en contra, como principio rector, como plomada para canalizar cada una de las…

Antes de levantar cada pared esa es la plomada

Esa es la plomada. Creo que en Moreno el Estado Municipal debería ser un actor central en la planificación y desarrollo con trabajo en el distrito

Vos fíjate que hace muchos años se habló de parques industriales y en la nota que hice con el Rector de la Universidad explicó porque es importante imaginar la industrialización posible incluso vinculada con el nuevo conocimiento, los nuevos saberes, mientras tenemos un gobierno municipal que yo no digo que descarte eso pero de entrada y en principio por cuestión de génesis o de identidad dice es con la economía popular y los sectores populares incluso comunitarios

La economía popular es la del laburante que se levanta a las 5 de la mañana y se toma el Sarmiento, esa es la economía popular real. La otra, la que se plantea de algunos movimientos sociales es la economía asistencializada, la economía marginal más que la economía popular, es lo que yo creo. Y volviendo al tema de cual es la visión local que se debe de tener me parece que el Estado debe determinar cuales son las potencialidades del distrito, que son muchas, vos nombraste una, los parques industriales, la posibilidad de realizar turismo, la ubicación geográfica, la fuerza de trabajo que tenemos, la logista, el potencial logístico que tiene Moreno y la Universidad es otro de los recursos estratégicos que tiene Moreno, tiene que ser pensado así

¿Es un recurso estratégico para vos?

Si, sin dudas. Tiene que ser uno de los motores que reactive la transformación del distrito

¿Es la Universidad del pueblo?

Si, la Universidad lo que nos puede aportar es la masa critica y nos puede ayudar a diagramar el proyecto del distrito, nos puede dar formadores y formados que eso es muy importante. Concibo que la Universidad es muy importante pero después hay que escuchar que hay personas en la política del distrito que se animan a decir que la Universidad no es pueblo cuando el Rector te dice que hay 5.000 nuevos inscriptos y a mi me toca de cerca, yo tengo amigos muy cercanos que se han formado en la Universidad saliendo del contexto social de vulnerabilidad social muy profunda y que hoy son profesionales y eso es realmente la movilidad social ascendente, eso es el peronismo. Creo que ni la derecha se animó a criticar la Universidad de Moreno pero a veces el progresismo se parece mucho, haciendo alusión a como empezó la nota

¿Se parece mucho?

A la derecha

Claro, ¿y vos crees que una parte de la política registra el parecido?

Yo creo que si y toda una parte de la sociedad que se da cuenta cuando la visión es anti popular, venga de izquierda o derecha la repudia

El gobierno local está parado en un punto, tira una plomada y dice: aquí estamos nosotros somos lo comunitario, lo popular, lo disruptivo, lo trascendente ¿cuánto hay de peronismo en eso?

No, ya te dije, el peronismo es trabajo no subsidio. El peronismo es reivindicar la identidad del sujeto trabajador y entender que todas las políticas públicas tienen que estar destinadas a cuidar al trabajador y al que genera trabajo, yo no creo en ningún verso que estén cuidando al que genera trabajo en el distrito. El problema es que la Argentina viene con los paliativos desde los últimos 40 años de historia y siempre el paliativo genera la imposibilidad de resolver lo estructural, esto parte de la discusión que tiene que dar el peronismo, entiendo yo de lo que quiere ser, insisto con esto, si quiere ser el partido de los trabajadores que represente a los trabajadores y la cultura del trabajo o quiere ser otra cosa y yo entiendo que el gobierno local hoy quiere ser otra cosa. El comercio ilegal en Moreno está floreciendo por todos lados y encima que le han quitado la fuente de laburo a los comerciantes históricos de Moreno que tenían los puestos fijos, en razón del ordenamiento de los puestos callejeros y hoy vimos que proliferan por todos lados, entonces es un brete que termina ahogando al comerciante que tal vez vive en Moreno, es de Moreno, que tal vez es segunda o tercera generación de comerciantes y que es al que más están asfixiando, pareciera que lo único que funciona es el bingo, las franquicias y los chinos

Tu generación está asignada, designada o preparada para ser, ¿qué?

Yo creo que el rol de mi generación, es que todavía cuesta que lo asumamos, es el de subsanar los errores de generaciones previas y teniendo en cuenta la experiencia, no creo que sea antagónico un proyecto del otro, si creo que es el tiempo que mi generación entre en la toma de decisiones. Yo me acuerdo a los 18 años cuando estaba militando y le dije ‘yo no quiero que me manden a hacer la leche en el comedor y nada más’. Me parece que es tiempo que mi generación irrumpa en la política en la toma de decisiones y esto va a todo el arco político, yo creo que hay que verlo como un contexto generacional y un acuerdo generacional de comprender que coyunturalmente uno puede estar en una postura, una visión, un espacio o el otro, pero tenemos que ver cuales son los lineamientos generales en los que podamos tener un consenso o un plan a largo plazo y que no sea la mezquindad.

En esa irrupción de la política tiene que beber de la experiencia porque sino no van a irrumpir van a ser el ingreso transicional

Si claro, hay que nutrirse de la experiencia pero con la firme decisión no es para el decorado o para sacarle la selfie, yo creo que muchos políticos se sacan la selfie con 10 jóvenes que juntan por ahí, quiero que mi generación de verdad pueda discutir política.