«El peronismo está más dividido que en el 2019, por eso construimos una alternativa política peronista»

RESPUESTA AL CONCEJAL EMMANUEL FERNÁNDEZ –

El peronismo tiene varias fechas en su liturgia pero un año clave: 1945. Ese es el nombre de la agrupación que siente, piensa y cree que el trasvasamiento generacional requiere de un insumo que se llama política. Ismael Castro tomó nota de la frase, concepto, idea, del líder de Reconquista (Peronismo que vuelve a Enamorar), el concejal Emmanuel Fernández quien manifestó que «hay un peronismo que no termina de morir y otro que no termina por nacer».

Ismael Castro toma la palabra como arma y dice: «Cuando por ahí uno escucha esos tipos de definiciones, yo filosóficamente no comulgo con esas ideas porque el peronismo es uno solo. El General decía los hay combativos, los hay contemplativos, los hay ortodoxos, heterodoxos y todos representamos una porción. Ahora como filosofía del peronismo yo entiendo que no existe esa posibilidad o por lo menos me parece que no es una condición necesaria para el crecimiento del espacio político el exterminio, la muerte, cualquier tipo de definición que haga que se excluya un sector del peronismo. A mí me parece que esa foto del 24 marco, me parece que tiene una significación importante porque si bien los flashes y las fotos se enfocaban hacia los dirigentes históricos, hacia esos intendentes, funcionarios nacionales, también había tres generaciones de peronismo en ese acto. Vos estuviste y has visto que había muchos jóvenes, que fue un acto donde muchos dirigentes dejaron de lado por ahí diferencias personales para conmemorar una fecha tan cara en nuestra historia, tan difícil y tan importante para el peronismo. Yo me quedo con la emoción, con haberla escuchado a Inés Iglesias leyendo esa carta a su compañera, con pibas jóvenes que pasaron al frente y conmemoraban lo que fue esa noche oscura y entonces digo, el peronismo está en todo eso. Nosotros representamos una pequeña población pero no creo y de ninguna manera me parece que es prudente y me parece que es lógico que piensen que la inexistencia de un sector colabora al surgimiento de otro. Yo creo que en esa cantidad de porciones diferentes que representamos todos tenemos que encontrar el lugar y si esa síntesis del peronismo no aparece lo mejor que puede pasar es que se contrapongan proyectos, se generan alternativas, se construya política para en todo caso, con las herramientas que nos ofrece la democracia poder definir cual es el proyecto que pueda imperar.

En ese proyecto está Máximo Kirchner, presidente del PJ en el provincial, pero también le sugerí a Emmanuel Fernández porque no hay una interna porque no creo que haya instancia de unidad posible con todo lo que pasó que no es agua, es un río o un mar debajo del puente

Coincido con el análisis en lo estructural, yo creo que desde la salida de Coco Lombardi del gobierno municipal se genera una instancia en la que los puentes de diálogo, los canales de comunicación se rompen con muchísimos sectores del peronismo

Aparte es una salida la que hacen con Coco Lombardi que creo que es una falta de respeto, de hecho el Peronismo de Todos sale a responder en un abrazo a Lombardi

Sí, me parece que también la presencia de Lombardi el 24 con un rol protagónico, lo que genera también es ese reconocimiento, insisto en retomar esto.

¿En dónde ubicás lo sectario?

En esto de cuestiones, me parece que está claro

Yo puedo entender, que esta separación o divorcio entre lo que es el viejo peronismo, clásico como se dice, ortodoxo, pejotismo, con el nuevo nuevo que emerge. Hay un corte ahí, no hay trasvasamiento, ahora hacia abajo hablando con trabajadores municipales, con empleados, con obreros; no sienten pertenencia a la estructura de gobierno de Mariel Fernández, por lo tanto lo sectario en la pregunta va mucho más allá de lo que es la línea dirigencial

Por eso te digo, cuando uno mira la foto del 24, lo primero que se ve a grandes rasgos es la exclusión de los grandes dirigentes históricos de lo que sería el armado, la construcción política del Estado municipal. Pero eso no se agota ahí, yo te puedo asegurar que hay un montón de espacios políticos, hay una gran cantidad de referentes jóvenes, terminales nacionales y provinciales que tienen referentes jóvenes hoy en la actualidad de la política de Moreno que tampoco forman parte. Pero tampoco sienten que hoy haya un lugar en donde sentarse a discutir política, en donde se pueda plantear cuestiones en las que uno puede no estar de acuerdo, donde puede apoyar la que está de acuerdo, ese lugar no existe y lo que está faltando es esa conformación. Nosotros, ha pasado en este último tiempo en relación a esto que vos bien mencionas, naturalmente los sectores del peronismo, tanto los dirigentes históricos como los sectores más, generacionalmente afines, se empiezan a juntar y a plantear esta realidad. Me parece que tenemos una responsabilidad también de, uno si no es parte, si no se siente parte, no va a dejar de hacer política y va a buscar las alternativas con los compañeros con los cuales poder fortalecernos y plantear una alternativa política. Nosotros creemos que lo ideal sería, en relación a la pregunta de la interna que vos decías, es una herramienta que creo Néstor, es una herramienta que la intendenta muy bien la respaldó en el 2019 con mucho tino porque me parece la situación lo ameritaba, después se demuestra que había 7 listas y hoy el escenario es prácticamente igual o te diría un poco más dividido incluso.

Hoy con la intendenta municipal Mariel Fernández está Walter Correa, que era Peronismo de Todos. Si miro las otras propuestas, Festa está definido en jugar con lista corta. Está Barreiro, está Cintia González, está Pueblo Libre que era parte del oficialismo y ya no lo es, Damián Contrera. Entonces, si no hay internas, ¿qué hacen? ¿Ponen el voto a Mariel, hay lista sábana, cierran los ojos y van?

Yo creo que se va a dar en esta instancia ese tipo de definiciones, van a aparecer si hay posibilidades de que haya una interna en donde se discutan esas diferencias internas. Lo que si yo creo como peronista es que, siempre la alternativa peronista si no hay esa herramienta de discusión, si no se puede generar una instancia de interna en donde se puedan las diferencias políticas concluir en una síntesis, yo nunca estuve de acuerdo con ninguna de las instancias que pasaron tal vez en 2019 o en el año 2015, en el sector del peronismo tal vez por cuestiones de enojos particulares o diferencias políticas por quienes encarnaban el peronismo en ese momento por ahí buscaban alternativas hacia sectores que podían competir con el peronismo, Cambiemos específicamente. Yo voto siempre peronismo. Yo creo que hay que dar la discusión adentro, hay que generar instancias en las que se pueda participar, si no se puede participar hay que construir una alternativa y un proyecto que pueda disputar electoralmente y si esa instancia no se da como ha pasado muchísimas veces yo creo que lo mejor que le puede pasar a Moreno es que siga teniendo peronismo. Obviamente yo discuto la manera en la que el peronismo en la actualidad por ahí ejerce la construcción política e incluso la gestión, pero me parece que no se puede pensar o fomentar que sectores del peronismo terminen con aliados o unificados con sectores de la derecha que para mí es el límite, que son los sectores de la derecha y Cambiemos, que básicamente es el límite lógico con el que cual no se puede comulgar de ninguna manera.