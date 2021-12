La política partidaria tiene una cita en el año 2022. Si no se corre el cronograma el 27 de marzo se deben elegir las nuevas autoridades del PJ morenense, que actualmente está bajo la presidencia de Walter Festa.

Al respecto el líder del Frente Renovador, conductor de la Mesa Política y Gremial y el Pensar Moreno, habló de esa elección teniendo los pies sobre la tierra y un sentimiento peronista a flor de piel. Damián Contreras sostiene: «Con todo respeto y haciendo la aclaración que bien marcás vos, hace años que pertenezco a la conducción del Frente Renovador, es un partido, eso no significa renegar de nuestro origen, ni de nuestro peronismo, ni mayoritariamente todo estos compañeros y vecinos con los cuales festejamos precisamente porque somos la base del peronismo (NdR: la referencia es de los festejos de fin de año en el encuentro realizado en el camping de UTA). Creo que el peronismo se necesita reconstruir a partir de una gran discusión interna, ojalá lo del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández en el orden nacional, y ojalá en Moreno se pueda dar esa discusión con todos los sectores del peronismo. Desde mi opinión no hay un peronómetro que indique quien es más o menos peronista, Moreno fundamentalmente es de esencia peronista, el vecino de Moreno es peronista con lo cual aquellos que se imaginen tener que competir o ponerse para un cargo partidario realmente deberían antes tener esa charla interior para realmente asumir un desafío y un compromiso muy fuerte con su comunidad. El peronismo será revolucionario o no será nada, y la gran revolución pacífica que proponía el General Peron tiene que ver con la justicia social y con la independencia económica, con lo cual me parece que el peronismo necesita imperiosamente esa discusión y seguramente hay muchos dirigentes que estén dispuestos a dar esa pelea o brindar de su tiempo para dedicarle al partido«.