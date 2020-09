0 shares







TOMA DE TIERRAS, EXCLUIDOS, DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES

Julián Cigna, ex funcionario de PAMI, elabora un conjunto de críticas y lanza un desafío que podría decirse de «actualización doctrinaria» o regreso a las fuentes o bien al mejor peronismo. Como partida y punto, la toma de tierras y los posicionamientos que se producen: «En principio creo que hay sectores de la política que están legitimando las toma. Me parece que está bueno que de alguna manera estos sectores reconozcan de una vez de cara a la sociedad que legitiman un modelo de marginalidad y subdesarrollo, de injusticia social, por primera vez lo reconocen frente a la sociedad»

No lo están reconociendo así, están diciendo que durante muchos años al ser excluidos no les quedó otro camino que centrarse y detenerse en los grandes conglomerados urbanos que nosotros vemos hoy en Provincia de Buenos Aires

Eso en marco conceptual y marco teórico que le dan, en un marco lírico pero en lo que se traduce en el territorio de Moreno y en el Conurbano es que el sector de los movimientos sociales que están promoviendo las tomas y las están legitimando

Vamos a esos conglomerados porque los recorriste

Creo que este posicionamiento que toman, a nosotros que queremos dentro de la ley, del orden público dentro de la cultura de trabajo y entendiendo que el trabajo es el único ordenador social posible y eficiente para el progreso nos obliga a tomar posicionamiento en contra de eso. Ahora lo que me parece grotesco y realmente inaceptable que se pretenda blanquear esto desde el peronismo porque no tiene nada que ver con el peronismo

Escuchaste, sos un lector y visualizador de algunas cosas que dirigentes del peronismo, del Movimiento Evita u otras organizaciones, dicen esto es peronismo

Dentro de la ley todo fuera de la ley nada, en principio.

Perón dijo tantas cosas

Y hay que volver a leerlo para interpretarlo, sobretodo. Y el delito es delito cualquiera sean las causas que lo motivan también dijo y me parece que lo que está pasando en el peronismo, es que se debe una reflexión profunda de lo que quiere expresar, una reflexión ideológica

Cuando yo hable de conglomerados, que para mí es un emergente de la exclusión que la política ha hecho, no así este terreno en el que estamos hablando, sino un terreno de 30 años de exclusión de trabajo, de la cultura de trabajo y demás, hace que estos emergentes traten de buscar en la tierra algún tipo de horizonte de posibilidad. Me quiero detener en algo que es real, los asentamientos vos lo recorriste y entendes de esto ¿qué encontras hoy de dignidad? En esos asentamientos ¿lo que se ha profundizado es la marginalidad y el estado paralelo del narcotráfico?

Yo quiero que los que legitiman la toman vayan a vivir a una toma, que no vayan a sacar la selfie o asistencialismo, que vayan y vean lo que es vivir a 20 cuadras de un colectivo, de un asfalto, de una escuela, sin ningún tipo de infraestructura, sin que pase un patrullero o entre una ambulancia. Eso no es un estado presente y encima de la ausencia del Estado esta la proliferación del narcotráfico con 2 tranzas por cuadra

Nada que ver con el peronismo tiene esto

Nada, por eso el peronismo tiene que discutir si quiere la expresión de los trabajadores y de la cultura del trabajo o quiere ser la expresión de un modelo de marginalidad que pretende llevar a estos sectores que legitiman este modelo

Hoy gobierna Mariel Fernández que viene de un movimiento social y que dice Moreno Libre de Tomas y hay 140 tomas desalentadas hasta acá por una combinación de policía, poder municipal y justicia

Moreno sin tomas, ese es un muy buen slogan que obviamente estoy de acuerdo en principio. Lo que sí, desconozco si es una idea que ha presentado la Intendenta, quiero decir que sería incongruente con la postura que toman sus conducciones políticas como Juan Grabois y Emilio Pérsico, me parece que han tomado una posición de legitimar este delito y me parecería incongruente y me pregunto ¿será que legitiman las tomas en los distritos que ellos no gobiernan y eso dejaría en evidencia de que las tomas se han transformado en una herramienta de presión política y un poder de fuego para condicionar gobiernos municipales, provinciales y hasta el nacional?

Es decir, aquellos municipios que no son gobernados por el Frente de Todos se podría legitimar las tomas y en el caso de Moreno donde gobierna Mariel Fernández no sería así

Creo que es una interna, no es el Frente de Todos. En Moreno gobierna el Movimiento Evita, los movimientos sociales, ni siquiera el peronismo y está bien que así sea porque Mariel no proviene de ahí. Pero, en los distritos que no gobiernan ellos las tomas están legitimadas

En los distritos donde gobiernan ellos, el Movimiento Evita dentro del Frente de Todos, porque hay que decirlo. Se crea el parque agroecológico, entonces se tiene que firmar convenios, consorcios con unidades productivas ¿eso no es un camino o es un relato?

Es muy incipiente la política, lo que sí quiero decir que leí la ordenanza, hablé con concejales y como mínimo es confusa, no deja claro cuáles van a ser los procedimientos y la implementación de eso. Me gustaría contar con esa información para terminar de hacer un análisis. Yo soy abogado, pero creo que tiene falencias legales, me parece un precedente, a no ser que se funde la República de Moreno y un nuevo código civil comercial. Creo que choca con todos los movimientos jurídicos y orden público de la Nación

Hago una aclaración del parque agroecológico, pero para que funcione eso tiene que haber tierra y ahí se vincula con una ordenanza que eleva para mí lo que es el Instituto de la Vacancia que viene desde el año 2001 pero el funcionamiento tiene que ver con una ordenanza del año 1969, donde le permite a los municipios por decreto poseer la tierra, darle un uso y si aparece el titular tiene que restituir también por decreto, es decir hay cuestiones que se tienen que ajustar bastante pero claro el Código Civil entra en discusión con una ordenanza

Esto es así totalmente, y creo que puede caerle mucho perjuicio en el futuro del orden civil al municipio y atentar contra el patrimonio municipal

Vos que conoces la tierra, que la laburaste, que la laburás, tenés historia ¿lleva tiempo la producción? Conocimiento, tiempo, cultura

Provenir de ese bagaje cultural. No me parece mal los enunciados que hacen, me parecen buenos. Ahora, el Estado se rige por normativas, procedimientos administrativos que tienen que estar dentro del marco legal y del derecho real en este caso, creo que va a chocar con el ordenamiento jurídico nacional

Ya que trajiste este tema del peronismo que tiene que entrar en debate, yo supongo con las tomas tienen que entrar en debate, el trabajo, todo, porque hace muchos años no hay debate

Con respeto a este tema te quiero decir, nadie puede legitimar las tomas a no ser que se sirvan de ellas, que le sea funcional. En eso después tenemos que escuchar que venga Grabois a decirnos que tierra, techo y trabajo es un 10 x 18 en un asentamiento y eso no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo la política habitacional que ha tenido es Ciudad Evita ahí tienen una muestra concreta y fehaciente que está en pie y que puede dar un parámetro que estableció el gobierno peronista cuando le tocó gobernar y hacer un Estado peronista y dijo que la vivienda de un laburante tiene que ser un chalet de tajas con paredes de 30 centímetros, con una escuela cada 2 cuadras, con asfalto, cloacas y todos los servicios, porque ahí es donde la comunidad se desarrolla y las familias se van a poder desarrollar y realizar, no es un asentamiento, ese es el debate que tiene que dar el peronismo en definitiva

Es un buen arranque por lo menos para que haya debate

Es volver a lo que hicimos, yo tengo 29 años pero digo volver a lo que el peronismo hizo, no hay que inventar nada