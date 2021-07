«El Peronismo Unido es un espacio para todos aquellos /as que no tienen lugar»

Peronismo Unido una marca en las paredes que tiene asignada la política. Mientras las estructuras más reconocidas del PJ ingresaban al terreno de la distancia, desunión, ruptura no admitida, el grupo que conduce Miro Santolaya, luego de piquetes en el Obrador de Francisco Álvarez y denuncias de persecución de parte del gobierno de Mariel, ingresa en una fase de acuerdo y acompañamiento que se sostiene y crece.

Maximiliano Castaño se manifiesta, desarrolla el concepto y la praxis: «Esto comenzó armándose un bloque, luego de los problemas que hubo previamente. Empezamos a armar un bloque con varios compañeros. Lo que vimos que el peronismo estaba totalmente dividido».

¿Vieron un peronismo desunido?

Vimos un peronismo desunido. En eso nos basamos en ver la gente que está en el peronismo hace años, ver la gente joven, ver la gente que quedó en el medio y por ahí estaba como sin identidad. Nos planteamos eso y dijimos por qué no armamos un bloque, si lo que nosotros queremos es que Moreno esté mejor. Nosotros queremos apoyar a que Moreno esté mejor, entonces ¿por qué no armarlo? Se empezó a charlar, se empezaron a hacer mesas, empezamos a invitar compañeros, compañeros de territorios, compañeros profesionales, técnicos y ahí empezamos a formar algo. Este peronismo que queremos armar, que se está armando como bloque es la invitación a todos aquellos que no tienen lugar o les pasa lo mismo que a nosotros. Que por ahí, estamos en el peronismo pero no encontramos una forma de trabajar, o estamos viendo cosas que no nos gusta. Éste es el momento de unirnos y poder plantear esos problemas.

¿Ese espacio de ustedes es muy vinculado con el trabajo municipal, es correcto?

Es con el trabajo municipal pero como te digo…

Ustedes son trabajadores municipales…

Nosotros somos trabajadores municipales, todos municipales.

Hay representaciones, sobre todo en el Obrador. ¿Cómo lograron resolver ese conflicto que no fue menor con piquete y acampe enfrentando al gobierno de Mariel Fernández?

Primero, es la familia municipal. No se tomaron en ningún momento represalias contra los compañeros ni nada, eso hay que aclararlo.

No se echó a nadie, no se hicieron sumarios…

No, por ese lado no. No hubo ningún problema por detrás después de eso.

Fue un hecho de demostración de fuerza de ustedes…

Está bien, pero también queríamos demostrar que nosotros estamos… todos vivimos en Moreno, del grupo que se vio. Todos somos de Moreno, mi familia es de Moreno y mis abuelos han sido de Moreno. Entonces queremos que Moreno esté realmente bien y cuando estábamos en el Obrador también trabajábamos para que Moreno esté bien. Estaban todos los compañeros todos los días, salíamos, las cuadrillas estaban. A lo que voy es que si nosotros por más que haya habido ese conflicto, puede ser un cambio de opiniones, pueden haber roces, pero todos estamos tirando para el mismo lado.

Después de ese conflicto aparace Peronismo Unido, Mariel Fernández. Hay algo que se acordó ¿ustedes tienen que tener representación en la lista de concejales /as?

En este momento no. Realmente lo que queremos es que todos los compañeros que han quedado afuera, tengan un lugar donde puedan acercarse y trabajar con nosotros. Trabajar todos, unidos. No tener eso que cada vez que vemos una foto hay un grupo allá, un grupo allá, un grupo en otro lado, todos mirándose diferente. No, lo que queremos es que realmente el peronismo se junte y podamos tener un diálogo para formar algo, para que esto realmente sirva no que sea más que una palabra y un rótulo y quede en la nada.

Está La Esperanza de Todos que está pidiendo una interna, es decir, que se cumpla la ley y Peronismo de Moreno por otro lado y puedo seguir… está todo dividido así.

Exacto. Nosotros de este lado lo que queremos es juntar todos los que no tengan el lugar o que se sientan que quedaron apartados poder venir y que se sumen a éste proyecto, y de ahí trabajar juntos. Obviamente tenemos diálogo con Emmanuel (Fernández), tenemos diálogos con Gonzalo (Galeano). Se está trabajando, ¿se limaron asperezas? Sí, realmente se limaron asperezas. Era un conflicto como se ha visto, muy fuerte. Pero poniendo un granito de arena de nuestra parte y ellos, nos sumamos y acompañamos a la gestión.

¿Desde hace cuántos años sos empleado municipal?

Más de 10.

¿Te sentís contenido por el esquema de gobierno, por la forma de gobierno?

Yo te puedo llegar a decir del lugar donde estamos. Del espacio nuestro. Sí, hay momentos que la discusión nuestra en su época fue porque realmente no estaba habiendo barbijos, no había alcohol en gel. Fue el primer pico de la pandemia que estábamos mal, pero a nivel mundial estábamos mal. Nos hacía falta eso, yo creo que en ese momento también lo entendieron, más allá de que nosotros habíamos tenido una pelea. Pero se empezaron, después charlando con los mismos compañeros, se empezaron a hacer burbujas, había semanas que trabajaban unos, otros no. Se iba respetando, tenían lo mínimo indispensable: barbijo, alcohol en gel. Entonces desde ese lado en un momento tan importante mundialmente, ahí te empezás a sentir cuidado.

¿Y de ahí nació Peronismo Unido?

Exacto, de ahí empezamos a charlar con compañeros que por ahí no estaban en la misma situación pero no estaban en la gestión. De a poco fuimos teniendo diálogo y te darás cuenta que ya tenemos un diálogo y se puede conversar porque no estaríamos en este punto.