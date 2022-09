«El plan de ajuste del FMI lo aplica Mariel Fernández con los /as trabajadores /as municipales»

La Intendenta ratifica el modelo que arrancó en diciembre de 2019: oferta salarial que mira más de 10 puntos abajo a la espiral inflacionaria. El Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante fue la única fuerza que se refirió al ajuste municipal que recae sobre los /as trabajadores /as municipales.

Lorena Pereira habló de la paritaria municipal y el ofrecimiento del 10 por ciento que suena a burla: «Somos concejales no podemos olvidarnos y no reconocer a los trabajadores municipales, los compañeros trabajadores que están detrás del biombo, que están en la computadora, los que nos sirven el café, que están en la puerta de entrada del Concejo, que están trabajando en el municipio. Esto va en relación a la reunión que hubo ayer entre los sindicatos municipales y el Ejecutivo, donde hace meses que ya venían pidiendo la reapertura de paritarias. Se les ofrece solamente un 10% en el último tramo, bueno, esto está por debajo de la inflación, hoy estamos a un 55%, 54% Está pronosticado que la inflación continúa más o menos en esos términos, algunos están diciendo un 90% de inflación. Me parece que cada uno de los concejales tiene que manifestar que queremos que los trabajadores municipales no pierdan con la inflación en su sueldo,no pueden estar por debajo de la línea de pobreza, donde no pueden cobrar un salario de pobreza. Entiendo que el superávit fiscal no puede ser a costa de los salarios de los trabajadore. Esto es un ajuste, cómo decía el compañero Ángel Guerrero, este es el ajuste a pedido del FMI y que en este caso lo está implementando el gobierno de Mariel Fernández y por esto me parece tan importante que los trabajadores organicen asambleas y justamente para debatir un plan de lucha. Me parece que los gremios deberían rechazar las propuestas y poner en pie un plan de lucha».