«El plan Platita platita le funcionó al Frente de Todos»

Llegó al bunker de Juntos en Paso del Rey con varias sensaciones a cuestas y una certeza clara: no podrá tener otro mandato en el HCD. Leonardo Cóppola necesitaba que la fuerza que integre alcanzara 3,5 puntos más que en la elección de septiembre para ser el quinto en discordia. Las urnas sellaron su destino circunstancial porque la política sigue, más aún, tiene representantes de su espacio o corriente en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar. Dijo Cóppola a Desalambrar: «El Frente de Todos ha recuperado en todos los distritos, no solo en Moreno ha bajado la brecha. Ha subido su porcentual en Moreno y después de esto hay que estar tranquilos. El bloque de Juntos tiene 8 concejales que es un montón para el Concejo Deliberante, esos 30 puntos les piden que se mantengan unidos y trabajando en pos de un proyecto político mirando al 23. Hay que saberlo aprovechar y mirar el vaso medio lleno.

Son 14 puntos de diferencia cuando en las PASO eran 9

En la Primera Sección electoral ha podido subir, el “plan Platita” como le han llamado funcionó, el voto de corto plazo a pesar de la angustiosa realidad que tenemos en Moreno ha pegado. Después de la elección uno tiene que evaluar, la responsabilidad nuestra como dirigentes de no haber podido subir, tenemos que hacer la mea culpa de por qué no lo hicimos. La responsabilidad de no haber podido subir es de todos, del proyecto político, por eso como proyecto tenemos que obligarnos a mantener la unidad de los 8 concejales en el Concejo Deliberante y trabajar las debilidades que hicieron que esta elección no sea la esperada. Seguir trabajando el camino del 23 que es lo importante para cambiar la realidad de Moreno.

¿No es menospreciar al electorado diciendo que el “Plan Platita” es lo que surtió efecto? ¿El electorado se maneja por la plata?

La verdad es que uno no vio política pública en general para subir votos, no fueron proyectos sustanciales de cambio, de generación de trabajo, de baja de inflación…

¿Ustedes que propusieron?

Nosotros con nuestro mensaje no hemos podido llegar al electorado, tenemos que hacer un mea culpa. Yo siempre cuando trabajo en la captación del voto lo trabajo como proyecto político y por algo no hemos podido superar la elección PASO. Enfrente el rival sabe lo que hace, lo que yo veo que hizo como estrategia le funcionó y para mí fue poner plata en el bolsillo de la gente.

Más allá de la plata, ustedes no estuvieron Juntos, eso es clave

La primer evaluación es hacia dentro, algo hicimos mal.

¿Qué hicieron mal?

Se evaluará en la semana, analizaremos cada uno, esto no es responsabilidad de un dirigente sino de un proyecto político que si quiere ganar en Moreno tiene que crecer.

¿Jugaron para atrás algunos?

Creo que cuando uno juega en política juega para adelante, analizaremos mesa por mesa, el lugar que camino cada uno. Uno siempre trabaja con la percepción de la buena voluntad, en mi particularidad siempre voy a trabajar en un proyecto político como lo hice siempre. Si hubo alguien que trabajó para atrás queda en su conciencia, para mí es más importante el proyecto que las personas. La representatividad de este espacio es de 8 concejales, tiene consejeros escolares, eso hay que representarlo con nobleza y altura.

Ingresó la Izquierda al Concejo Deliberante, ¿qué podés decir de eso?

Esta buena la representatividad, siempre en las discusiones del Concejo Deliberante puede ampliar la diversidad de pensamiento. Cuando he trabajado en el HCD la capacidad de escuchar proyectos y caminos alternativos que uno no podría haber pensado. Esperemos que la participación de todo el cuerpo con este nuevo Concejo pueda ser de mayor discusión y debate que pueda pensar en el pueblo. El 45% respaldó a Mariel Fernández y hay que aceptarlo, el 30% a Juntos, el 9% a la Izquierda, otros a Bottazzi y a demás candidatos, es la representatividad que el voto nos dio y hay que ser responsables.