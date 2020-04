0 shares







LA ASISTENCIA ALIMENTARIA NO ES UNA CAMPAÑA –

Jornada fría la de ayer, acompañada por la lluvia. En dos clubes de barrio (Los Granados y Mirasoles) la temperatura de las ollas populares cocina esa comida que tiene destinatarios que esperan. Como líder de Fuerza de Acción Peronista (FAP), el concejal Mirko García dialoga con autoridades del Departamento Ejecutivo a raíz del intento de efectivos de Gendarmería por impedir el trabajo de asistencia contra el hambre: «En Moreno hay una situación muy delicada, hay gente que tiene un respaldo económico para atravesar esta cuarentena, pero después hay una mayoría que tiene poco y otra mayoría que tiene muy poquito, hay también un sector importante que no tiene nada. Al sector que no tiene nada hay que acudir con alimentos de la forma más urgente, hoy voy a hablar con el Secretario de Seguridad por este tema, me parece que las autoridades de seguridad nacional deberían asumir un compromiso de no entorpecer las ollas populares en tanto y en cuanto cumplan con las disposiciones de seguridad: el distanciamiento, los barbijos. En un día como hoy que llueve, un plato de comida a esos hogares, que no tienen nada, debe llegar, y eso es de sentido común, un acto cristiano, de moral. Nos vamos a sentar, vamos a charlar, reflexionar y a cuidar de que las medidas de seguridad y prevención se vayan cumpliendo, pero es innegable que ese plato de comida tiene que llegar, le guste a quien le guste, cueste lo que cueste. Es un concepto cristiano, humanista que no podemos dejar de cumplir ni por decretos, cláusulas ni normativas: el plato de comida tiene que llegar si o sí.

AUDIO 1 GARCIA

En este trabajo vecinal, cristiano y militante, ¿importa la foto?

Terminantemente prohibido, es una directiva que se tiene que cumplir a rajatabla: ningún compañero de FAP sacándose fotos entregando una bolsa de comida o dando un plato de comida. No está permitido en la organización política que conduzco, es momento de humildad, compromiso, de ser solidario y entender esta situación con espíritu cristiano. La política vendrá en su momento pero en Fuerza de Acción Peronista están prohibidas las fotos o comentarios con la tarea social que estamos desarrollando. ¿Por qué? Por una actitud que duele mucho, he vivido situaciones críticas en el país, volver a la olla popular me causa mucha tristeza, entrar en la pelea por la leña me causa mucho dolor pero hay que hacerlo, pero silenciosamente con un dejo de anonimato y de mucho compromiso.