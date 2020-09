0 shares







NUEVO ESQUEMA MIXTO DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA –

El crecimiento político en su banca es visible. En las últimas sesiones legislativas exhibe una fuerte participación, más que a comienzo de año. Josefina Díaz Ciarlo, del mismo modo que Lucas Franco, asumió una defensa del proyecto de recolección de residuos QUE SOLO CONTRATA MANO DE OBRA, considerándolo algo más que un cambio de cara al pueblo. En un pasaje de su intervención afirmó que el pliego sea otra caja o un traje hecho a medida de alguien predeterminado: «Espero que todos sepan por qué lo digo, este pliego, si fuera así no lo acompañaría, no está hecho a medida de nadie y quienes quieran venir a prestar el servicio que garantice que por cada frente de casa de los vecinos/as de Moreno el recolector pase 6 veces y eso implique una mejora económica para el Municipio de Moreno será bienvenido, discutido y debatido. Cuando hablamos de que estamos discutiendo posibles o futuros negocios no sucedería bajo mi votación. Hay que sacar un poco el fantasma de que el Concejo Deliberante garantiza negocios, porque garantiza debates, discute la realidad de los morenenses y en función de eso es que discutimos este pliego y vamos a seguir la discusión. El servicio tiene que ser el mejor para los vecinos/as de Moreno. Algo más respecto de lo que se dijo: no hay cooperativistas haciendo nada, hay cooperativistas haciendo el trabajo que nadie se anima y que muchas veces el Estado dejó de hacer, hay compañeros de la economía popular que se encargan y se encargaron durante muchos años de sostener el barrio, a sus vecinos, me cansa mucho escuchar como desmerecen el trabajo de quienes son parte de la economía popular. Me cansa porque son mis compañeros/as y lo digo con orgullo. Los que están hoy acompañando cada operativo Detectar en el barrio, en sus barrios y el Municipio de Moreno, los que están arriesgándose frente a una pandemia, que también nos sacó compañeros que murieron por estar en la olla, porque se contagiaron, pero con la claridad y la certeza de que nadie se salva solo y quedarse en casa frente a la realidad que estaba atravesando su vecino no era una posibilidad, eso hacen los trabajadores de la economía popular, no es que no hacen “nada”. Respecto de los trabajadores municipales, yo no fui municipal, esta es la primera vez que formo parte del Estado Municipal en este Concejo Deliberante, pero voy a emparentar mi trabajo con la situación de los trabajadores, no la actual sino la que cumplía hasta el 9 de diciembre. En la boca de todos están los docentes, cuánto deberían cobrar, qué deberían hacer, cómo deberían trabajar, cuál debería ser la solución, también le sucede a los compañeros municipales, sin embargo cuando toca defenderlos son pocos los que defienden los intereses de todos«.