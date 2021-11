«El porcentaje nos da un 52 por ciento de aumento para los trabajadores /as municipales»

RESPUESTA OFICIAL DEL GOBIERNO, ADRIÁN MÁRQUEZ EL VOCERO –

Las estadísticas oficiales son el mapa apropiado y necesario para poder discutir lo que hoy en Moreno está en conflicto.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es la fuente. En el año 2019, último de Mauricio Macri como presidente de la Nación, el Índice de Precios al Consumidor marcó un 53,8 por ciento. Ese año, aclarando que la paritaria municipal arranca al tercer, cuatro o quinto mes, recompuso los salarios un 40,49 por ciento acumulado (se toma gestión Festa y primeros meses de Mariel Fernández), un 12 por ciento junio, mismo porcentaje en diciembre 2019, y un 12 por ciento en febrero 2020. TRECE PUNTOS DE PÉRDIDA SALARIAL.

En el año 2020 el IPC bajó al 36,1 por ciento con relación al año anterior. Los haberes municipales ya en plena gestión de Mariel Fernández, se recomponen en un 10 por ciento (octubre), un 5 por ciento (diciembre) y el tercer tramo del 12 por ciento en febrero de este año, lo que dio un acumulado del 29, 36 por ciento. SEIS PUNTOS DE PÉRDIDA SALARIAL.

Hasta el mes de octubre de 2021 el Índice de Precios al Consumidor se situó en un 41,8 por ciento. De concretarse el adelanto del tramo de 8 por ciento en el mes de diciembre, la recomposición en los salarios de los /as trabajadores /as municipales será del 35,47 por ciento. A octubre tiene SEIS PUNTOS DE PÉRDIDA SALARIAL.

La próxima semana habrá una movilización contra el ajuste. Para el gobierno de Mariel Fernández, con el adelanto del 8 por ciento a pagar en diciembre, la mejora salarial le empata a una inflación que asusta: 52 por ciento.

Es un argumento sostenido por el Director de Asuntos Gremiales, Adrián Márquez (hombre del sindicalismo / Comercio), quien resultó encargado de explicar temas sensibles. El primero: el Departamento Ejecutivo escuchó a los gremios y el próximo año la paritaria arranca en enero (posiblemente). Segundo: toma el acumulado de este año (que incluye el 12 por ciento que correspondía a la paritaria 2020), y así objetivamente toca el 52 por ciento de recomposición: «La paritaria es como todo, se charla y se discute. Ellos (los gremios) no estuvieron de acuerdo con lo que propuso el Departamento Ejecutivo, que por el momento no tiene otra propuesta (NdR: ya pagó dos de los tres tramos acordados en junio) y ellos dieron por sentado que se cerró la paritaria. Después siguieron con las declaraciones, pero eso fue lo que ocurrió en paritaria…»

El Secretario de Gobierno expresó que no hay nada más para ofrecer, y el 8 por ciento está firmado en acta desde la mitad de este año, pero el punto es que la inflación estará por encima del 50 por ciento y los trabajadores /as pierden casi un 15 por ciento. Vos, además de ser funcionario, sos un hombre del sindicalismo

El adelantar el 8 por ciento va en la dirección de lo que piden y proponen los gremios, es decir, cerrar el año calendario. Ahora bien, en la paritaria 2022 lo que se puede arreglar podría ser retroactivo a enero, pero quiero decir que si cerramos este año, tomando todos los tramos y por acumulado, el porcentaje nos da un 52 por ciento, mientras que la inflación está estipulada en un 50 por ciento, pero aún no lo sabemos si será esa cifra…

¿Cómo le da al gobierno un 52 por ciento este año?

Al ser acumulativo, en febrero se dio un 12 por ciento, otro 12 en junio, el tercero en octubre y resta el último de 8 por ciento. El acumulado da un 52 por ciento.

Pero estás tomando un porcentaje que fue para cubrir la paritaria 2020, pero si tomo el interanual que por tu experiencia sindicalista y como funcionario lo comprendés, los trabajadores municipales van perdiendo 15 puntos en sus salarios

Si nosotros tomamos interanual, de octubre a octubre (NdR: da un 52,1 por ciento) estamos arriba en el tema paritario porque me da un 62 por ciento, y la inflación fue mucho menor. Entonces lo que hacemos es acotarnos a lo que ellos están pidiendo, de nuevo, es anualizar la paritaria. Veremos lo que ellos harán y seguiremos proyectando para adelante. Si ellos consideran que está cerrado, bueno, tomarán sus medidas.

El Director de Asuntos Gremiales subraya que «Moreno tiene uno de los mejores sueldos municipales», y agrega que hubo más gestos por parte del Ejecutivo: «Hubo más de 650 pases a planta, se otorgaron 290 recategorizaciones y más de 1700 categorías a los compañeros respetando el Convenio Colectivo de Trabajo. Se está gestionando, se hizo la incorporación de las Promotoras de Salud, que estuvo aprobado y acompañado por los gremios. El Ejecutivo está dando gestos y avanzando, y en el tema paritario queremos hacerlo anual, queremos empezarlo en enero 2022 para favorecer a los compañeros, arreglar allí y si es necesario hacerlo retroactivo.

Por una nota, firmada por trabajadores municipales, donde destacan la ayuda del gobierno de Mariel Fernández, se adelantan al decreto que otorga el tramo del 8 por ciento, las conducciones sindicales hablan de apriete, amenazas, hostigamiento, una práctica anti sindical, anti obrera y anti peronista

Nosotros no avalamos ninguna práctica de ese tipo. Si algún compañero quiso hacerlo para apoyar y demás lo investigaremos, veremos por qué lo hicieron y por qué lo hizo, pero no es una práctica que el Ejecutivo emplee…

Entonces, ¿ustedes no están de acuerdo con la práctica o con la nota que presentaron?

Con la práctica, si es como dicen ellos que ha sido una extorsión. No sé quien hizo la nota porque tampoco me llegó a mí, quiero decir que no llegó oficialmente al Ejecutivo que no está de acuerdo ni con la práctica ni con la nota…

Esa nota de apoyo tiene firmas

Bueno, si es así, esa nota no llegó oficialmente al Departamento Ejecutivo. No sabemos si los que firmaron son compañeros, es algo que está circulando por los medios pero oficialmente no llegó nada.

La semana que viene es muy probable que se realice una fuerte movilización por parte de los gremios municipales, ¿considerás que es legítima la protesta?

Si ellos no están conformes supongo que tienen las maneras de expresarlo. Veremos qué es lo que plantean, las declaraciones si van a hacer una marcha, pero están en la libertad de gestionar y hacerlo. Si les parece que es el método no hay ningún problema, somos un pueblo libre y estamos en democracia.

