LA TIERRA DONDE EXISTE EL BARRIO LA BIBIANA II –

Si la orden judicial es cumplida y las familias que están a la vera de la Ruta 23, que a lo largo de diez meses convirtieron el asentamiento en un barrio, son desalojadas, ¿qué hará el dueño con sus parcelas?

El año pasado cuando toma fuerza el mega proyecto Ciudad Barceló (sobre Ruta 25), también aparece en radar de los emprendedores la tierra cercana al complejo Las Catonas que hoy es fuente de un conflicto social.

La arquitecta Carolina Amaya, Administradora General del IDUAR responde una serie de preguntas vinculadas:

La situación de la toma de la Ruta 23 que tiene mayoría de mujeres, un predio consolidado desde hace 10 meses, podemos hablar de si es más o menos tiempo, pero ¿hay alguna posibilidad o se está trabajando en la relocalización de esas familias en Moreno o no hay posibilidad?

Estamos trabajando en un montón de alternativas que se lideran desde la Secretaría de Justicia y estamos articulando desde todas las áreas para ver qué posibilidades tenemos de resolver eso evitando los conflictos y tratando de llevar adelante una cuestión sin llegar una instancia de violencia y demás. Estamos muchas áreas del Municipio trabajando en algún tipo de solución al respecto para algunas de las familias.

¿Relocalización como ocurrió en algún momento, por ejemplo en La Gloria II que fueron a Los Hornos y había un trabajo en conjunto con Madre Tierra?

Estamos trabajando en diversas opciones, siempre el re alojo, en el marco del nuevo Protocolo de la Corte Suprema que ya conocés, hay que garantizar algunas cuestiones a las familias en situación de vulnerabilidad. El re alojo de algunas familias siempre es una posibilidad y una variable a considerar.

Ese predio no mostró a lo largo de los años algún cuidado, salvo actividades de culto en los veranos. Pregunto si no lo enmarcan en predio ocioso, sin cuidado de parte del titular, dueño o propietario

Conozco este predio, hemos trabajado en gestiones anteriores porque hay un convenio con la empresa BELAGRO para la incorporación de tierra donde está el Polideportivo, el CIC y demás. Lo que tengo para decirte es que el titular está activo, más allá de si tenía el cerco, la vereda, recordarás que se hacían ahí algunos eventos de culto y demás. El titular está activo y mientras así sea hay articulación con el Estado local, pero no siento, en mi perspectiva, que se encuadraría lo que me estás planteando.

¿Al ser titular activo es que su tierra le pertenece y tiene para acreditarlo?

Si, y paga las tasas, ellos han acompañado todas las acciones respecto de desalojos y acciones judiciales en las sucesivas tomas. No sé qué pasó en la última gestión, no estuve en funciones en el Municipio, habían articulado algo con el IMDEL, tenían una especie de huerta ahí montada, siempre hubo algún tipo de actividad ahí relacionado con la Municipalidad. No han desarrollado nada, también vamos a decirlo, en Ruta 23 en un lugar así recién ahora venían a ver si iban a proponer alguna cuestión de vivienda o algo por el estilo, nosotros recibimos ese predio con la toma instalada y estamos tratando de cerrar eso.

Como hay que decirlo todo, me parece apropiado, era un terreno grande ocioso, salvo estas actividades de culto que se hacen en el verano, no más que eso. El año pasado lo que había escuchado en su momento cuando se lanzaba el proyecto Ciudad Barceló, ahí se iba a hacer un complejo de viviendas por los mismos emprendedores urbanísticos, fue una información, hipótesis o rumor, pero no sé qué pasó. El destino de ese lugar ¿tampoco el IDUAR sabe que va a hacer el propietario activo?

El propietario el BELAGRO, veremos con quien se va asociando en el camino para el desarrollo de este emprendimiento. Por ahora estamos en diálogo con ellos para ver como logramos avanzar en despejar el predio, sin ningún tipo de conflicto.

¿El lanzamiento se va a producir?

Lo dirá la Justicia, lo puede informar mejor el Secretario de Seguridad, nosotros estamos trabajando con ellos articuladamente para acercar algunas soluciones.