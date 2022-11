El proyecto de Ley de Humedales consensuado en peligro

Por Santiago Galindo.- Se impone el lobby minero y agrario. Reforcemos la movilización popular por la aprobación del proyecto sin modificaciones.

Este jueves 10 al mediodía se reunirá nuevamente el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para tratar los proyectos de Ley de Humedales. La novedad es que, esta semana, la intención del oficialismo es dictaminar, con el año legislativo a punto de concluir y la posibilidad que vuelva a perder estado parlamentario si no se trata en sesiones extraordinarias.

A diferencia del jueves pasado, que el presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, y otros diputados de Juntos por el Cambio boicotearon el plenario, todo indica que mañana van a participar y unificar todos los proyectos de su espacio en uno, buscando que el dictamen por mayoría sea propio, y no el presentado por Leonardo Grosso y el Frente de Todos. En el caso de unificarse, el proyecto que más peso tendrá es el del diputado Jorge Vara, que tiene el apoyo de Buryaile, un hombre directo del capital agrario.

El Frente de Todos, por su parte, ante la presión de los gobernadores del norte, los sojeros y las mineras hizo lugar a sus reclamos y ahora busca degradar el contenido del proyecto consensuado, que reunió el apoyo de 400 organizaciones y asambleas socioambientales que se vienen movilizando en todo el país en defensa del ambiente.

Antes de esto, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, había anunciado a mitad de este año la elaboración de un proyecto propio del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) para presentar en el Congreso.

Ante la insistencia del movimiento ambiental por el tratamiento y la aprobación del proyecto consensuado, que había sido enviado nuevamente al freezer en 2021, no presentaron este proyecto que implicaba un enorme retroceso en comparación con el original, que unificó 14 proyectos anteriores, incluido el presentado por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad.

¿La mejor ley es la que pueda salir?

La respuesta final a esta pregunta no la podemos tener hasta conocer el nuevo texto modificado. Sin embargo, por las declaraciones de diputados y gobernadores de ambos bloques, podemos tener una primera aproximación. Veamos.

Entre las principales modificaciones se encuentran la suspensión de la moratoria, que es lo que garantiza que no haya actividades productivas en el humedal hasta que se lo catalogue. Es decir que, mientras dure el proceso de catalogar los humedales y realizar el inventario, las empresas pueden seguir destruyendo los humedales. No hay certezas sobre el tiempo que puede llevar este proceso, ni tampoco garantías de que se vaya a hacer. Ya que otro de los puntos es darle mayor capacidad de arbitraje a las provincias: serán los gobernadores los encargados de realizar el Inventario Nacional de Humedales. Los mismos que reclaman la degradación de la ley en beneficio a las mineras y el agro.

Si el gobierno avanza con estas modificaciones tendríamos una ley de humedales que no serviría para proteger y preservar ningún humedal. Como ocurrió con la Ley de Glaciares y Bosques. Los bloques en el Congreso quieren zafar de la presión del movimiento ambiental con una ley que consagra la supremacía del capital y sus ganancias sobre cualquier consideración ambiental en nombre de conciliar ambas cosas.

Con la Ley de Bosques, por ejemplo, la zonificación de las áreas donde se puede deforestar se encuentra en manos de los gobiernos provinciales. No solo que no se cumple la ley y no se hace nada por cumplirla, sino que en el marco de la legalidad se utilizan criterios siempre favorables a la deforestación a gran escala, por ejemplo cambiar la zonificación. Según la Dirección Nacional de Bosques desde que se promulgó la ley se perdieron 3.500.000 hectáreas, el 43% del bosque nativo.

¡Ley de humedales consensuada ya!

Para tener una ley que realmente sirva como un instrumento para proteger los humedales de los negociados capitalistas, no podemos dejar que se imponga el lobby del capital agrario y las mineras. Por eso este jueves la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, junto a otras organizaciones y asambleas ambientales, convocan una concentración a las 12 horas en las puertas del Congreso.

Denunciamos la presión de estos sectores para degradar la ley, con la total responsabilidad de los gobernadores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Rechazamos las modificaciones que degradan el texto original, y reclamamos el dictamen inmediato del proyecto consensuado y su posterior aprobación en el recinto. Para ganar la Ley de Humedales ya reforcemos la movilización popular y la organización independiente del Estado y sus gobiernos, responsables de la depredación capitalista del ambiente.