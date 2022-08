«El proyecto de Sergio Massa es presidencialista»

Una de las figuras del Frente Renovador, el hombre que destaca y agradece la conducción de Damián Contreras, legislador oficialista y actor de la política local, comprende el momento histórico y ubica a Sergio Massa como la figura con plan nacional y horizonte presidencial. Andrés Destéfano habló de la gestión nacional y por supuesto de las nuevas coordenadas que ostenta el Peronismo de Moreno: «Creo que ha cambiado el modelo económico, el que trae Sergio Massa me parece que es diferente a todo lo que se estaba viviendo en el gobierno nacional, me parece que viene con una propuesta de crecimiento y de cambio que le haga bien al pueblo. Él va a poner en marcha ese proyecto económico que lo hace presidenciable el año que viene, no es un proyecto a corto plazo. Es un proyecto que, si bien va a tomar medidas a corto plazo para resolver ciertos temas, pero está muy bien identificado que Sergio Massa va a instalar un proyecto económico a largo plazo»

Sergio Massa representa otro aspecto funcional del modelo, es trabajo, y los planes son un paliativo, pero no es la salida.

Claramente lo ponemos en ejemplo, Trenes Argentinos tiene Potenciar Trabajo, con la formación educativa, con la formación de cursos, con la formación laboral. Y que sea el puente para alcanzar el empleo formal

No es más planes, sino el plan convertido luego en trabajo absorbido por el Estado.

Es la asistencia mientras se puedan capacitar, mientras puedan hacer una formación laboral, mientras el Estado les da el puente para conseguir trabajo.

Aquí hay muchos compañeros y compañeras del Potenciar Trabajo realizando tareas municipales, ¿la lógica actual ser{ia que el gobierno municipal de Mariel absorbiera a esos compañeros /as? ¿Puede el gobierno sostener eso?

No, pero ese es el Estado. Si del estado sigue sosteniendo el estado, no es lo mismo que un empleo en lo privado. Vos me estás hablando que el plan lo sigue absorbiendo el Estado pero sigue siendo municipal, no es lo mismo que el Estado lo capacite, lo ayude y le dé una asistencia, mientras le genera el puente para lo privado.

Me gustaría una respuesta sobre lo que es la sustitución o no del trabajo municipal hoy en manos de compañeros y compañeras del Potenciar Trabajo. Recibiendo una paga que es escasa, de indigencia te diría.

El trabajo que llevan los compañeros es contraprestación de algún acuerdo que ha generado el Municipio con el Estado nacional, aunque también está ese programa en lo que es formación. En diferentes áreas, en las escuelas, en las escuelas de oficio. Hay una parte que cumple esa función que debe estar enmarcada en un proyecto que ha presentado esta gestión con el Ministerio de Desarrollo Social, por eso están cumpliendo esa tarea. También están en los colegios comunitarios, en los jardines comunitarios, en el área de salud. Ahora no sé cuando pueda hacerse el pase, o cuando pueda existir posibilidad de ese pase que vos hablás desde el plan social, si la absorbe o no el municipio. Tendría que evaluar la parte económica del municipio si está en condiciones de hacer esto.

Vamos a cuestiones operativas del Concejo Deliberante. No estuviste presente en la Rendición de Cuentas 2021, ¿qué señal enviaron para el oficialismo marielista?

No fue en ningún motivo de señales ni mucho menos. Nosotros teníamos una agenda programada con Damián (Contreras) fuera del distrito, y yo no pude estar presente en la Rendición de Cuentas, pero sin ningún motivo de mandarle una señal de ningún tipo a nadie.

El peronismo de Moreno ¿se prepara para dar una discusión en las urnas respecto a lo que ustedes conciben, el futuro de Moreno y el modelo de economía social, de aportes solidarios, todo aquello que vos lo conocés mejor que yo, lo que significa la propuesta de Mariel Fernández.

Yo sí, seguramente hay 2023. Me parece que este momento no es el momento de hablar si habrá o no una interna, me parece que es el momento de hacer este acompañamiento a nuestro conductor y ministro que es Sergio Massa. Me parece que tenemos temas muchísimo más importantes como mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos, que estén mejor económicamente, que el país salga adelante. Sin dudas electoralmente uno se prepara para dar una discusión en la medida que eso exista.

Si el Frente renovador y el Peronismo de Moreno desde marzo de 2021 dice estamos acá y Mariel allá. Hubo una elección de medio término sin Primarias, para una Ejecutiva se tendría que dar esto, porque las diferencias son notorias y públicas.

Yo creo que si hay, el Frente Renovador como en todas las elecciones pasadas fue parte de la discusión en las urnas, podríamos estar.

Me dijiste en esta nota que el camino de Massa es presidencialista.

Sin dudas.

Yo creo que hoy es el presidente, en la práctica.

Bueno, por eso hace proyectos a largo plazo. Porque es el hombre del Frente de Todos con mayor condiciones para ser el candidato a presidente del Frente de Todos.

Y del modelo de Mariel y la gestión de Mariel, ¿qué destacás como punto alto que antes no se había realizado y qué es lo que te sorprende por la precariedad en algunos aspectos administrativos y legales que comenzaron a tomar este año escena pública?

Para destacar, creo que hizo un excelente manejo, un muy buen manejo de los fondos provinciales y nacionales que entraron a Moreno. Que han estado expresados en las obras públicas de nuestro distrito. Y el otro tema me parece que no hay mucho más de lo que todos sabemos, lo expresaron que iba a ser su experiencia desde su lugar, con sus compañeros, y eso fue lo que hicieron.

Es un gobierno del Movimiento Evita…

Pero ellos lo expresaron que iba a ser eso.

¿Pero para vos es eso?

Es un gobierno propio. Un gobierno propio, ellos vienen de los movimientos sociales, ellos son un movimiento social, el Movimiento Evita. De los movimientos sociales el más importante y ellos iban a gobernar e iban a hacer su experiencia desde ahí, y desde ahí lo hicieron. No hay que sorprenderse por el modelo de conducción que tienen. Uno lo entiende así.

Con este nuevo panorama, ¿el Frente Renovador está en mejores condiciones de marcar diferencias en el Concejo Deliberante, digo, no acompañar todo lo que envía Mariel?

Sin duda lo que no se puede acompañar o no se debe acompañar, porque está mal, sí, obviamente será expresado de la forma de que no se debe y el por qué no se debe. Y hasta trabajar en el que si ese proyecto está mal, modificarlo, trabajarlo, discutirlo y que pueda salir. Lo que le Frente Renovador nunca hará es ponerle palos en la rueda a ningún intendente, para que pueda llevar adelante sus acciones. Pero sí poner en discusión si algo está mal para que se haga bien y que pueda llevarlo adelante.

¿Escucha el gobierno de Mariel? Si es un gobierno tan propio ¿por qué te tiene que escuchar a vos lo que estás diciendo?

Nosotros lo ponemos en valor, la discusión y si se puede corregir. Sino no los podremos acompañar. Si se escucha y le buscamos la vuelta para que eso sea lo que corresponda, modificarlo o si algo está bien. Si está bien bárbaro. Si está mal modificarlo y trabajarlo ¿por qué no lo van a escuchar? Yo creo que sí.

Fines de los 90, principios de este tercer milenio con tu padre hablábamos de la necesidad de la administración transparente y que el Concejo Deliberante es quien debe controlar al Ejecutivo. Yo no encontré a lo largo de tres años de gestión de Mariel Fernández que se haya realizado una devolución en un pedido de informes dando todas las respuestas que se piden

Yo creo que es una gran pregunta también para la oposición. Nosotros somos parte del Frente de Todos, tratamos de que todo sea lo más transparente posible y que el hecho de respuestas es una responsabilidad del Ejecutivo. Ahora, es la oposición la que tiene que plantear si hay algo que no corresponde o que ve que no le gusta.

Lo hacen, pero no tienen respuestas. ¿Creés que pueden hacer un poco más?

Yo no veo a una oposición que plantee una falta de información en los informes. Más que uno o dos concejales. No hay dos concejales opositores, que son los que toman la voz y lo han pedido. Me parece que son más de uno.

Son ocho.

¿Cuántos escuchaste?

Escucho tres, tampoco escucho mucho del oficialismo para ser honesto.

La discusión del pedido de informe me parece que si hay ocho concejales y vos escuchás a dos, menos vas a escuchar del oficialismo.