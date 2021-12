«El proyecto tiene que ser peronista, ni sectario ni excluyente»

PERONISMO DE MORENO, LA HISTORIA CONTINÚA –

El anfitrión cuidó todos los detalles. Bandera única, Peronismo de Moreno. Los cuadros que acompañan el bello salón retratan la figura del General. Si el brindis fue pensado para celebrar mucho más que reencuentros, el objetivo tiene alcance. De abajo hacia arriba el mensaje está escrito.

Porque el tiempo coloca las cosas en su lugar, casi como un arquitecto del convite, Damián Contreras, Mesa Política y Gremial, Frente Renovador, Presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, siguió con la partitura de notas… que no son sólo musicales: «Cualquier construcción necesita de los consensos, de los saberes, necesita de no entender que la historia comienza con cada uno de nosotros sino que Moreno realmente tiene una historia peronista. Acá está representada esa historia del peronismo, compañeros que fueron parte y han sido quienes fueron escribiendo la historia del peronismo, en estos dirigentes y en los cientos y cientos de compañeros que nos acompañan hoy y que cada uno tiene seguramente una historia, un recuerdo, una militancia, su trabajo barrial, su trabajo en descentralizar, en las delegaciones. Creo que es un momento para la reflexión, para cerrar un año complicado para los morenenses, pero que tiene que ver con la voluntad y la firme decisión que tienen nuestros compañeros de apostar una construcción colectiva, una construcción donde el candidato en algún momento sea el proyecto, y el proyecto tiene que ser peronista, que no es ni sectario ni excluyente, incluye a todos y a cada uno de los habitantes y cada uno de los militantes del peronismo. Así que muy contentos, muy plenos, poder ir compartiendo cada uno estos momentos de esta construcción que nos vamos dando y seguramente durante el año próximo tendremos mucha tarea que realizar porque realmente Moreno lo necesita».

¿Es un proyecto que enfrenta democráticamente al modelo de Mariel Fernández?

Como peronistas tenemos la responsabilidad de apoyar al gobierno nacional, apoyar un gobierno provincial y apostar al gobierno para que los vecinos puedan todos los días tener una mejor calidad de vida. Hay momentos electorales donde seguramente quienes confluyamos en ese pensamiento colectivo, que sea inclusivo, igualitario, donde no haya jinetas, donde realmente entendamos que el verdadero heredero del General Perón es el pueblo, con lo cual nosotros deberíamos trabajar en ese sentido.

AUDIO DAMIÁN CONTRERAS