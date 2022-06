¿El pueblo de Moreno decidirá que la planta de transferencia de la basura se haga en Reja Grande?

EL GOBIERNO LANZÓ LA CONSULTA PÚBLICA, ABIERTA A TODOS /AS –

La Secretaría de Salud y Ambiente que conduce Analía Cabaña dejó abierta la inscripción para que ciudadanos /as de todo el partido de Moreno se inscriba y participe de la Consulta que tratará la construcción de la Planta de Transferencia de los Residuos Sólidos Urbanos que el gobierno de Mariel Fernández piensa instalar en la curva de San Enrique (Reja Grande).

A través de las cuentas oficiales se informa los pasos que se exige para la participación activa:

El 8 de octubre de 2020, un mes antes de la finalización del esquema totalmente privatizado de la basura, el hombre que conducía el nuevo proceso de valor clave para el gobierno, expresó en Desalambrar que «las obras de la planta (NdR: financiada con un préstamo internacional del BID a través del Ministerio que encabeza Juan Cabandié) comenzarían en marzo de 2021 y a mediados de año estaría terminada.

Durante la concesión completa del servicio, el Municipio de Moreno «alquilaba la planta que tenía Consorcio Trébol en la localidad de Cuartel V». La decisión política de Mariel Fernández fue «gestionar» una planta propia. En el mientras tanto (ya llevamos 19 meses del esquema donde solo se contrata mano de obra), los camiones recolectores deben dirigirse al CEAMSE a realizar la descarga lo que encarece el gasto en combustible (que paga el gobierno), además del mayor uso de las unidades.

El llamado a construir un registro de participantes para la Consulta – Participación Ciudadana responde a las exigencias internacionales, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que debe el PROYECTO la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y Social, y una CONSULTA PÚBLICA, elementos expuestos en la nota que este medio de comunicación publicó el 2 de marzo de 2021.

En ese estadio hoy trazado por el gobierno local, deberá responderse si la planta o el proyecto cumple con el Reglamento Operativo del Programa y los criterios de elegibilidad, en especial porque el Municipio indica que es una zona escasamente urbanizada, con un Código de Zonificación que en lo puntual hace una década no está actualizado o adaptado a los barrios e instituciones que si existen, a saber: San Enrique (barrio construido por el Municipio), Barrio Pro.Cre.Ar, Barrio 25 de Mayo, Loma Verde, Escuela Primaria N°.29 “ Manuel Nicolás Savio”, Sociedad de Fomento Tupac Amaru, Iglesia Evangélica Bautista Rey Jesús, Asociación civil Cristo Rey, Capilla Sagrado corazón de Jesús, Club del Campo San Diego, Casco de Álvarez, Haras María Elena, Barrio Banco Provincia, Haras María Victoria, Barrio Astorga, Campos de Álvarez y Weston, todas construcciones consolidadas, con habilitaciones concedidas por la Municipalidad de Moreno.

La Consulta buscará conquistar la legalidad con la participación de todos los habitantes del pueblo de Moreno que se anoten en el registro abierto desde el 13 y hasta el 28 de junio.

Cuando el lugar elegido por La Intendenta tomó difusión en cierta escala, vecinos /as de Reja Grande pusieron en alto la bandera de NO a la Planta. Incluso lograron una reunión – encuentro el honorable Salón Lationamericano que resultó escasamente útil para la construcción de consensos ciudadanos y políticos.

Pero en el mes de septiembre de 2021, la oposición legislativa logra juntar los votos para acompañar la solicitud de más de 300 vecinos /as de Reja Grande, aprobando la NO INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA BASURA:

Ahora es tiempo de Consulta pero, como lo manifestó públicamente Damián Falfán (ex Secretario de Ambiente) en enero de 2021 el lugar en Reja Grande no se negocia. Como expresó Mariel, «eso no toca el suelo, no emite gases, ya le dimos todas las explicaciones técnicas a los vecinos«.

Las explicaciones técnicas, según aquella declaración de Mariel Fernández, ya fueron brindadas a los vecinos /as de Reja Grande. La Consulta Pública es un paso que debe cumplir el proyecto, es la herramienta para que quienes no habitan en esa localidad pero que viven en el distrito le digan SI a la Planta… y que las flores del ahorro sigan creciendo.