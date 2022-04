El puente: abre el conflicto entre La Perlita y la Municipalidad de Moreno

Era concejal Damián Contreras cuando elaboró pedidos y propuestas para reabrir el paso vehicular de la calle Uruguay. Los tiempos y etapas lo ubicaron como funcionario nacional y comenzó a gestar una solución para reconectar el Norte con el Sur.

Será el próximo 16 de abril la fecha de apertura del puente vehicular, obra financiada por Ferrocarriles Argentinos, Ministerio de Transporte. Ayer por la tarde los choferes que cubren servicio en la zona Sur del distrito «tomaron la decisión de apagar los motores durante cuatro horas». La medida de fuerza y protesta tiene asiento en la acción y decisión del Municipio de liberar la calle Alcorta (Sur) entre Asseff y Vera, donde los colectivos hacían la espera antes de realizar la vuelta.

Martín Castellán, Delegado en la empresa La Perlita, explicó con detalles el conflicto que tiene una fecha de solución o permanencia:

El puente vehicular es progreso, mejora y, como si se tratase de una contradicción, también ¿un problema?

La verdad que sí es un problema, cuando estamos acostumbrados a estacionar sobre las vías del tren, normalmente se usaban 16 lugares para estacionar, hoy con esto del puente modular se prohíbe el estacionamiento acá, se prohíbe el estacionamiento en frente de la plaza, dan ocho lugares solamente para estacionar, quedan ocho coches dando vueltas, las esperas entre vuelta y vuelta el chofer cuando llega a la terminal o terminal Moreno son de diez minutos, no tiene tiempo entre que da la vuelta, el tráfico que hay tanto al mediodía, como a la tarde, a las ocho de la mañana es imposible pasar, se tarda tanto, se pierde la espera el compañero, no puede bajar ni siquiera al baño, se nos complica todo.

Ayer el paro imprevisto fue por esto

En realidad no fue una medida tomada por la parte gremial, los compañeros se cansaron porque vino gente de tránsito, nos habían dado ocho lugares ahí, les quisieron dar menos, ellos estaban dando vuelta, no tenían dónde estacionar, es como yo te digo se cansan, pierden una espera, pierden otra espera, la tercera ya te querés bajar al baño, querés tomar algo.

Estaba viendo que se cambió el sentido de calle Ituzaingó, es decir, los colectivos están entrando por allí, que es poco el radio de giro porque también hacen espera, esto también se resuelve dialogando la empresa con el municipio pero es La Perlita quien tiene ubicar un lugar para que los choferes tengan ese tiempo de espera y que las unidades no colapsen el centro

Sí sí, es un problema de espacio físico, y tratar de no molestar ni al vecino ni al comerciante, pero es casi imposible, no tenés lugar, son muchos los colectivos y muchos recorridos que tiene Moreno Sur. Muchos de los colectivos que hacen espera y es poco el espacio físico, no tenés espacio físico. Hoy con esos ocho lugares, ahora lo que logramos fue conseguir desde la esquina de la barrera hasta Anses unos 14 lugares más o menos para que estacionen los coches, pero de acá al 16 de abril la empresa tiene ese tiempo de diagramar el servicio de Moreno Sur y poder hacer la espera solo con esos coches.

¿Cómo se diagrama? Vos conoces esto, cuál sería una solución posible

Solución posible es hacer la espera por ahí en el campo que esté en Irigoyen donde tenemos el taller, hacer una espera ahí, re diagramar los coches saliendo ya trabajando de ahí con el recorrido 25 y 30 y después que tomen servicio, o, hacer la vuelta en el fondo de los recorridos. La empresa tendría que poner una garita con un bañito y con algo para que los choferes puedan hacer su espera ahí, entonces, sería redondo en Moreno, ir al fondo y la espera que tenemos acá hoy de 15 minutos por espera hacerla en el fondo de los recorridos, pero también están las medidas de seguridad que deben estar garantizadas.

Están en diálogo con el Municipio

Si, están en diálogo la empresa con el Municipio, pero no queremos esto, es algo que nos toma de sorpresa también, lo veníamos viendo de que iba a pasar pero bueno, cuando los tiempos se van pasando muy rápido llegó el puente muy rápido, cambiar este sistema de las calles de Moreno y bueno, son muchos compañeros que trabajan acá, los ves en todos lados en Moreno, Moreno Sur es una parte importante también así que esperemos que se llegue a una buena solución.