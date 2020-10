0 shares







HABLA EL LÍDER DE LA AGRUPACIÓN HUGO DEL CARRIL –

Un compendio de definiciones políticas. Alberto «Chico» Fraiz despliega el conocimiento de ser y sentir el peronismo. Cómo se conduce, el modo de propuestas, la política es gestión; la mirada que, en forma de crítica constructiva, le plantea a Mariel Fernández, con quien trabajó acuerdos para acompañar:

¿Qué es lo que se debe acordar hoy en política y que esa palabra sea un compromiso, que no haya traición?

Hoy está todo cambiado, las cosas han cambiado durante los tiempos, ya no son los mismos, vos te tenés que basar, por ejemplo, nosotros nos basamos en la palabra de cada uno pero a través de los actos y de como influyen las cosas en Moreno

La palabra ya no alcanza tiene que haber un acto que lo respalde

Ya no alcanza, porque antes yo me acuerdo de épocas anteriores vos acordabas algo un año antes, yo acordaba por ejemplo con Mariano West un año antes

¿Y Mariano respetaba eso?

Mariano en ese tiempo te respetaba, vos sabías que lo que te había hablado un año antes si no había nada entre medio, si entre el medio hubo algo que no se pudo solucionar, se respetaba y se respetaba el trabajo y la militancia. El trabajo que vos ibas haciendo, el trabajo que vos tenés con tu gente y antes se usaba mucho eso

Y en esto del barco que durante 20 años Mariano West pudo conducir, con algunas turbulencias, quiero saber si usted cree que Mariel construye un barco, ¿lo está haciendo, y puede transitar un par de años más o es una transición como la de Festa, cuatro años?

Pueden ser las dos cosas, depende de Mariel. Hoy tiene la conducción plena de lo que es la Intendencia y del partido de Moreno, aunque tiene dividido lo que es el partido que lo sigue conduciendo Walter Festa y ella tiene la Intendencia por lógica. El que gobierna Moreno es la Intendenta y está en manos de ella ver lo que está haciendo

Está claro que es la Intendenta pero además suele decirse en el Peronismo que además de la intendencia está la política

Sabés lo que pasa, hoy el tema gestión está muy pegado a la política, si vos no tenés gestión es difícil hacer política ¿cómo explicártelo? Es como decir si yo no tengo con que no puedo hacer política, es difícil. Hoy Moreno no es un Moreno chiquitito de antes, donde era boca a boca y todos nos conocíamos, hoy hay 700 mil habitantes, nosotros antes éramos 250 mil, con 2500 votos ganabas una interna. La última que yo perdí por ejemplo con Coco Lombardi en el año 1991

El año de tantas listas

Claro, en 1991 que fue el año de 13 listas nosotros perdimos la interna, Coco ganó con 2500 votos, creo que nosotros quedamos terceros atrás de Mariano con 1800 votos, nosotros con 1650 atrás nuestro estaba Lolo Goméz, estábamos todos muy ahí. Eso llevo a que después el peronismo perdiera las elecciones, el peronismo se dividió 30 días antes de la general. El que votó en contra de Lombardi, nosotros llevamos la gente a votar en contra por la interna y después no podíamos cambiar, es mentira que se cambia, que vos manejás a la gente eso es mentira, una vez que vos entraste a su hogar, entraste a su cabeza, le dijiste algo no se lo podés cambiar a los 30 días

¿Qué tipo de gestión está ofreciendo hoy Mariel Fernández?

Hoy la pandemia nos perjudica y nos salva a todos, es el doble

Es un gran título el que me está entregando

Pero por un lado te perjudica porque esta pandemia perjudica a todos y por otro lado, salva a los políticos porque se cubren atrás de la pandemia. Con la pandemia no podemos hacer esto, con la pandemia no podemos hacer lo otro…

Es decir que la pandemia vendría a ocultar la pobreza dirigencional

Y viene a cubrir bastante, pero ya llega el momento que yo creo que ya llegó hoy, que la gente ya no le tiene más miedo a la pandemia, la gente quiere otras cosas y va exigiendo, quiere vivir mejor. Ahí el político se tiene que poner a la orden para que los reclamos que le hace la sociedad sean ligitimados y sino bueno, como entraste te fuiste esto es así, la gente hoy no perdona. Walter Festa con todas sus contras, el entró con un gobierno nacional en contra, un gobierno provincial que no era a favor, haciendo lo que pudo bien o mal, hizo una gestión no muy buena porque la gestión fue mala, fue mala para la gente

Con Macri y Vidal

Con Macri y Vidal, yo creo que la intención de quien llega es que no se quiere ir, yo no creo que un Intendente llegue para irse al otro día, Walter llegó para quedarse, estaba seguro que se iba a quedar 8 años. L gente no lo bancó, la gente dijo no, ya estuviste, no demostraste

Es toda una definición la que está dando

Vos fíjate a Mariano lo bancaron 20 años, a Walter 3 años y medio

¿Y a Mariel? No me va a decir dos años

No, yo creo que va a tener el mismo plazo, yo creo que el peronismo los primeros dos años es paciente, más en Moreno que es peronista, es como que te da vía libre, los primeros dos años te acompaña ya al tercer año no te acompaña más, tenés que hacer buena gestión, compromiso de trabajo con la gente, cumplir las expectativas por las que te votaron

¿Para qué esta La Hugo de Carril porque usted es el dirigente pero esta Martín, esta Beto, Liliana, Emilce nombres que en el mundo de la política lo comprenden pero hay un trabajo de persistencia en el territorio y de renovación?

Para eso, para lo que vos dijiste. Nosotros trabajamos en el territorio como siempre, somos peronistas, nosotros acompañamos los diferentes gobiernos. Vos vas a decir estuviste con Mariano después con Festa y si, porque nosotros acompañamos, somos peronistas ante todo yo soy peronista, mi agrupación es peronista y acompañamos al compañero y aceptamos las reglas de la interna, perdimos y acompañamos. Con Mariel nos sentamos a último momento, nos sentamos y le dijimos te vamos a acompañar y no pedimos nada a cambio solamente acompañar porque somos peronistas. Nuestra gente se sentiría mal si no trabaja el día de las elecciones para el partido que trabajamos y que queremos, somos peronistas y eso es todo. Trabajamos en el territorio, creemos que para el más necesitado siempre tiene que estar la mano nuestra para ayudar, donde podamos dar una mano la damos, donde no la hacemos con cosas la hacemos con palabras, vamos y enseñamos a la gente a donde se tiene que ir, que es lo que tiene que hacer, es el trabajo territorial que siempre fuimos cumpliendo

A lo largo de esta charla varias veces me dijo Moreno es peronista y soy peronista ¿y kichnerista qué es?

Es parte del peronismo, es una parte es como en un momento estuvo el menemismo, hoy está el kichnerismo

Hoy no esta el albertismo todavía

Va a ir creciendo, yo creo que poco a poco va a ir creciendo si Alberto quiere que así sea y si no se quedará como esta, y como está creo que está medio…. Y yo creo que hoy la derecha está bien, está armada, sabe lo que quiere

Tiene cuadros además

Tiene cuadros, tiene plata, están manejando la cosa y el gobierno todavía no encontró donde tiene que dirigirse para poder no entrar en una pelea con ellos sino para empezar a hacer nuestro gobierno legítimo, el peronismo

Pero lo que está remarcando Alberto Fraiz es peronismo, lo otros son desprendimientos que se quieren acercar al peronismo y a veces fracasan porque me parece que hay que entender los tiempos y adaptarse a los mismos. ¿No sueñan con ganar y conducir?

Y si

Para eso hay que estar decido a dar la pelea

Exacto, nosotros somos una agrupación política que hoy cumple 33 años, siempre acompañamos a quien ganó y nos preparamos para algún día ser nosotros. Hoy todavía no se dieron los tiempos, ya no se dieron los míos personales dentro de nuestro grupo político, siempre está la intención de llegar, tenemos muchas cosas para ofrecer, aprendimos mucho durante todo este tiempo y nuestros compañeros, hoy tenemos una juventud linda, una juventud que fue recambiando, fue haciendo el recambio generacional que tenía que hacerse dentro de la agrupación y nos fue dando una plataforma

Coco Lombardi llegó, se fue, no sé si se queda pero cuando usted se enteró que llegaba, ¿se puso contento o dijo para qué?

Y la verdad, primero dije para que, después dije es un compañero que en su momento fue Intendente, entonces no pueden gobernar dos Intendentes en Moreno, él que fue, fue, y la Intendenta es la Intendenta, si pone otro Intendente a lado para cogobernar no

Bueno yo recuerdo una frase que seguramente usted tendrá en su memoria. Cintia Gonzalez era la Presidenta del Concejo y dijo ‘hay dos Intendentes, Festa y yo. Me acuerdo de esa frase al comienzo de la gestión y todos miraron que estaba diciendo, al final del año se rompió

Mucho antes

Para el peronismo el que gana…

Además el peronismo de por sí es peronista, es como el sindicalismo, la conducción es uno, no podés tener dos, tres, cinco, eso no es real, la Intendenta es Mariel, la responsabilidad es con Mariel, gobierne para bien o mal, si Mariel hace las cosas bien va a ser Intendenta por 8 años como creo que ella debe querer, nosotros para eso la vamos a acompañar, ahora nosotros la acompañamos porque creemos que está haciendo lo imposible para levantar Moreno. Ella por lo menos tiene una visión que no es mala de Moreno, por ahí algunas cosas son discutibles, nosotros por ahí hay cosas que no estamos de acuerdo

¿Cuáles?

Y quizás, no queremos la división de Moreno, yo no quiero una división en Moreno, yo creo que Moreno es todo, como Moreno somos todos, está el que tiene, el que no tiene y estamos todos. Está el rico, el poderoso, el empresario y está el pobre que necesita, entonces quiero un gobierno más parejo, yo creo que lo puede hacer y lo va hacer pero creo que tiene que estar en ese tema que todavía parece que no está, eso no lo veo todavía, veo una ayuda muy por abajo que es necesaria porque acá la gente necesita de verdad. Tenemos un Moreno que está dentro de los distritos más pobres de la Provincia de Buenos Aires por la cantidad de gente que tenemos. Sabés que Moreno está mal hecho, Moreno es un distrito que fue hecho para 200 mil habitantes, la estructura de Moreno da para eso, por la cantidad de escuelas, un solo hospital, pero fue creciendo en cantidad de gente porque trajeron mucha gente a Moreno, pero no le dieron lo que necesita

¿La trajeron?

Y mucha gente fue traída a Moreno no es que vino sola, se trajo gente y después no tenés escuela, no tenés infraestructura, no tenés la calle, vos en Moreno no podés andar ni con el auto, la infraestructura en Moreno está hecha en un casco como para vivir una cantidad de gente, se fue estirando a los costados y Moreno quedé chico

Es una forma muy honesta de Fraiz de decir está explotado Moreno

Yo creo que si, hoy Moreno está explotado. Yo creo que hay que buscar la solución alrededor y yo creo que esta Intendenta va a tratar de hacer eso

Tiene que tener una mirada amplia porque con un solo sector, y usted lo sabe, no alcanza

Pero es lo que tiene que hacer y yo creo que lo va hacer, vos mismo me decías Coco Lombardi, él fue un Intendente de Moreno que fue, fue Intendente bueno o malo, después quiere volver para tener un cargo no se olvida que fue Intendente, entonces no puede

Lo llamó Mariel Fernández a Coco Lombardi, él acepto y ahora Mariel dice hasta acá

Exacto