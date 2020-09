0 shares







Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunciaron a la Policía Bonaerense por su “demostración de fuerza para extorsionar al gobierno y asegurar su impunidad” y reclamaron “No seguir fortaleciendo la maldita policía”.

Compartimos el comunicado de la AEDD:

La maldita policía

La que maneja los delitos más graves de la Provincia de Buenos Aires, la que desapareció a cientos desde 1983 hasta la fecha, la que oculta qué paso con Facundo, está ocupando las calles y las rutas pidiendo aumento de sueldo. El reclamo salarial intenta darle legitimidad a la extorsión que están llevando adelante para garantizar la impunidad por su accionar represivo, las desapariciones, los asesinatos y el encubrimiento. Sus amigos de los grandes medios de comunicación hegemónicos acompañan el reclamo indignándose por los magros salarios policiales y condenando a la vez a los pobres sin techo que ocupan tierras en Guernica. Cuando una gran parte del pueblo empieza a discutir qué hacer con estas fuerzas de seguridad entrenadas para matar, secuestrar y torturar; los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, toman la ofensiva mediática y pretenden declarar héroes a nuestros verdugos de siempre. Cuando a los enfermeros y médicos, que están en primera línea combatiendo la pandemia y arriesgando sus vidas, y a los docentes, que siguen cumpliendo sus tareas, no se les otorga el imprescindible aumento salarial que necesitan, se pretende victimizar a los efectivos de la bonaerense negando el objetivo político de esta revuelta: una demostración de fuerza para extorsionar al gobierno y asegurar su impunidad.

En toda América Latina las fuerzas policiales han crecido hasta tener un poder y un protagonismo que les permite imponer políticas.

Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos decimos NO!!!

No a seguir fortaleciendo la maldita policía!!!

FUERA BERNI !!!

Primero justicia!!!Primero salud ,vivienda y trabajo para el pueblo!!!