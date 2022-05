El relato oficialista custodió todas las hojas de la empresa Trébol

Después de convocatorias fallidas, finalmente en la tarde noche del domingo 29 de mayo, el Concejo Deliberante abordó el análisis de la Rendición de Cuentas 2021. El Frente de Todos contó con las 13 manos que le dan quórum propio. Andrés Destéfano (Frente Renovador) estuvo ausente. Juan Cíccolo (Pueblo Libre Frente de Todos) sentó desde su banca un rechazo crítico al modelo de Mariel Fernández.

Con la fuerza y discurso montado en la batalla ganada contra la empresa de recolección de residuos, Consorcio Trébol, se esperaba que el «nuevo oficialismo» empapelara el recinto con la muestra de haber aplicado los controles y, con ellos, los descuentos y multas a esa empresa que esquilmaba los recursos públicos con la venia de los gobiernos.

Se esperaba ver, además de la palabra, el acto administrativo que certificara que en el último año de contrato (2020) Consorcio Trébol no embolsó todos los millones de pesos por un servicio deficitario. Traducido, en el último año NO ROBÓ, utilizando la afirmación del ex concejal Martín Fraiz, lo que fue moneda común durante dos décadas.

Se esperaba la exhibición del papel que arrojara una cifra: 42 millones de pesos, monto igual al que reclamó el Sindicato de Camioneros en abril de 2021 en concepto de indemnizaciones no pagadas.

Pero en el largo debate, el Capitán legislativo Lucas Franco, presidente del bloque oficialista, sólo remarcó que desde el hecho histórico de no prorrogar ni renovar un contrato que concesionaba todo el servicio de recolección, el gobierno de Mariel alcanza un ahorro del 40 por ciento, proyectando la supuesta continuidad de Trébol, sin un párrafo destinado a lo que sería el ahorro real con el sistema municipalizado en forma total.

¿Y el gran descuento y multas? ¿Fue el Municipio quien pagó los 42 millones de pesos que reclamó el gremio de Camioneros en abril de 2021 al realizar tres días consecutivos de interrupción del servicio, paro y piquete frente al Palacio Municipal, reclamando a la Intendenta que cumpla con el acuerdo?

¿Por qué una medida política tan importante (consideraba anoche por las espadas del oficialismo, como el primer reclamo de vecinos /as durante años), no tuvo la prueba cabal para barrer todos los rumores y versiones, esto es, certificar que Consorcio Trébol no se la llevo toda, hasta el último peso por una prestación bochornosa?

La empresa que siempre ostentó el mejor diálogo con el poderoso gremio de Don Hugo Moyano, alcanzó sus metas, capitalizando todos sus reclamos por deudas o redeterminaciones. El gobierno de Mariel Fernández respetó el contrato y los acuerdos porque el sindicato fue y es garantía del mismo. Al fin de cuentas que no rinden, el Sindicato provee la MANO DE OBRA al gobierno, manejando los camiones que son del Estado municipal, que funcionan por el combustible que provee el Municipio.

El oficialismo legislativo no necesita de revolver en los cajones para hallar esa «gema». La pide o se la envían con catering incluido. Pero no hubo ni papel, ni cifras ni montos, nada.

El 24 de noviembre de 2021 Consorcio Trébol recibe el pago que siguió todo el proceso administrativo. Cheque con la firma de la Intendenta por 5.735.846 pesos:

Una semana después del embolsar sus casi 6 millones de pesos, Consorcio Trébol llega a la ventanilla especial del Municipio y paga una multa simbólica, un año después de haber concluido con su contrato.

Sin manchas en su legajo, El Trébol preservó sus hojas y los millones.

Con el nuevo sistema mixto, la parte privada, Mano de Obra que provee la Cooperativa – empresa Gestionar del gremio Camioneros, logró un incremento superior al 80 por ciento del cálculo inicial… en el primer año de transformación y empoderamiento del Estado Municipal.