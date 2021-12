El robo del año

Cuando levante la copa pensará una y otra vez cómo es posible que un gobierno haya producido un acto público y abierto que vulnera códigos, leyes y procedimientos sin que exista sanción alguna.

Cuando levante la copa no podrá olvidar que aquel lote de mozzarella que adquirió en la firma Damiantony el 5 de agosto le representa al cierre de su ejercicio como trabajador monotributista una deuda por encima de 1. 700.000 pesos.

¿Y la justicia? ¿La política? ¿Los derechos? No es un múltiple choice sino la combinación de factores que legitiman el hurto y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como el público (lectores) se renueva, debe constar en acta: la Municipalidad de Moreno a través de Bromatología, la Secretaría de Desarrollo Sostenible – Seguridad Alimentaria y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, habrían distribuido la carga de 2.800 kilos de mozzarella decomisada a Emiliano Moncayo sin informar al propietario, tampoco al juez competente (Juez de Faltas Barcalá), que entidades sociales recibieron el queso.

Emiliano Moncayo termina el año sin novedades, sin indicios de recuperar lo que el gobierno le sustrajo: «Ya pasaron cinco meses y la causa en el Juzgado de Faltas no se cerró, han mandado oficios que son, que yo siempre digo, son una cargada ya.

¿Oficios preguntando qué y a quién?

Preguntaron creo a Desarrollo Social a dónde está la mercadería, a qué lugar se destinó la mercadería. No sé cuál es el interés del juez si ya eso sería lo de menos en definitiva, porque yo necesito recuperar el dinero que me sacó el Municipio. Están con eso, y el Municipio las cosas las manda cuando quiere, la verdad. Estamos esperando eso, no hay novedades, van cinco meses…

¿Le pudiste pagar a la empresa Damiantony?

No, todavía estoy viendo eso…

¿Corren los intereses?

Ya subió tres veces la mozzarella.

¿Cuánto es lo que le debés hoy?

Un millón seiscientos, setecientos mil pesos

¿Cómo pensás pagarlo? Porque tenes que laburar el doble. ¿Cómo haces para cubrir un millón setecientos mil pesos?

Yo no lo quiero ni pensar a veces.

La empresa entiende…

Sí, en ese sentido me han estado siempre apoyando, porque he tenido momentos muy malos. Porque esto que ha pasado nunca pensé que me iba a pasar. Que el municipio diga ‘se lo di a otra gente’, me lo saque a mí para dárselo a otra gente, no se puede creer.

¿Y la causa penal? ¿Te llamaron?

No, todavía no me llamaron.

Se toma mucho tiempo la justicia ¿no?

Sí, demasiado. Como si uno no tuviera problema de dinero, de pagar lo que debe, porque todo esto lo estoy debiendo todavía. Si bien fui comprando mercadería para seguir en el ruedo, pero la que me sacó el Municipio la debo toda, todavía. Capaz que el municipio cree que yo soy un adinerado, no sé. La verdad todavía no lo puedo creer. A veces pienso ¿me pasó esto realmente?

El queso no lo tenés y cargás la deuda

Ya no es Bromatología, es el juez demorando la causa sabiendo que la mercadería fue entregada por el Municipio a entidades, a comedores.

Eso es lo que se dijo

Eso es lo que se dice, no le creo. Es mentira eso. Por eso yo hice una denuncia penal para que se investigue y voy a aportar pruebas para que se investigue a fondo eso. Pero no entiendo la demora del Juez de Faltas.

¿Te convocaron, te citaron de la fiscalía en donde supongo que están mirando la causa?

No, lo que me dijo el abogado porque él va, se mueve. Va al Juzgado de Faltas, a veces me dice que la causa está a despacho, siempre lo mismo la causa, no se la muestran. Por eso digo que el juez desde el primer momento sabía lo que pasó, tiró todo lo que más podía y así estamos, cinco meses y la causa no se cerró sabiendo que ellos la mercadería la regalaron. Entonces yo necesito recuperar el dinero, necesitamos seguir, siguiendo los pasos que hay que cumplir, sabiendo que el municipio después se va a tomar todo su tiempo hasta el último día para contestar y para seguir estirando esto que para ellos es algo normal.

Evaluás que recuperar el dinero significa que saldrá del bolsillo de los contribuyentes de Moreno

Uno se pone a pensar todo lo que fue pasando, también a la vez pienso eso. La gente en Moreno el que paga los impuestos, el comerciante, el que vive acá con los impuestos, lo va a terminar pagando el pueblo. Lo tendría que pagar la persona que lo sacó a esto. No tiene por qué pagarlo el Municipio.

Es un tema que se instaló con fuerza en un momento de la política como tantos momentos, y la política nueva demostró que es tan espasmódica como la anterior ¿te llamó alguien después de que se trató en el Concejo Deliberante? Hay una presentación penal que hicieron tres concejalas Aguilar, Agostinelli y Dolores Fabregas, acompañadas por el Dr. Nogueira

No, nunca nadie me llamó.

Se hizo esa sesión en donde se discutió un poco y listo.

Si no me hablan creo que es mejor.

¿Vos llevaste el expediente al Concejo Deliberante?

Sí, yo lo llevé. Se han movido lo que se pudo, seguramente tienen mayoría. Yo no conozco acá, no soy de Moreno, no limito ningún partido lo quiero aclarar una vez más, pero seguramente tienen mayoría para hacer lo que quieren.

