EN SINTONÍA CON EL MENSAJE PRESIDENCIAL –

Apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y Alberto Fernández expone un plan que si bien tiene foco en Santa Fe y Rosario reconoce al fenómeno del narcotráfico en cada una de las capas donde se alimenta. Pero antes de las expresiones del Presidente de la Nación (en el día en que se anuncia el desalojo del predio de Ruta 23), el Dr. Nahuel Berguier, Secretario de Seguridad en el gobierno de Mariel Fernández, mostró certezas sobre lo que ocurre en el territorio de Moreno.

En esta área, el compromiso de comprender, entender y exigir a las autoridades de competencia directa en seguridad, prevención y combate, tiene un hecho con la actual Intendenta como una de las protagonistas. Siendo concejal (gestión West), Mariel Fernández encabeza una marcha donde exige al Departamento Ejecutivo una serie de respuestas (Que el grito se escuche a 23 kilómetros). El 12 de noviembre de 2014 en declaraciones a Desalambrar, Mariel Fernández asume una responsabilidad política de valor al señalar: «… no quiero que esta comunidad que tiene una historia se transforme en el Cartel de Colombia«.

Ahora, esa mujer que advirtió sobre las ramificaciones es la Intendenta del Partido de Moreno. Su Secretario de Seguridad es quien habla en la línea histórica:

Moreno tiene la tasa de homicidios más alta del Conurbano, ¿eso se relaciona con el narcotráfico?

Creo que existe la narco criminalidad, afecta y genera situaciones vinculadas a delitos graves como los homicidios. Si me preguntan si existe un mapa del delito y sobre el narcotráfico en Moreno digo que no, no lo recibimos de la gestión anterior pero hay que construirlo. Es un trabajo que esta Secretaría y el Municipio se lo plantea, junto con el Ministerio Público Fiscal y la gobernación. Es importante la pregunta porque a veces los delitos son multi causales, pero la mayoría de los homicidios son en situaciones de tinte personal. Algunas derivadas de situaciones violencia de género, otras peleas de vecino, pero observando detrás de la pelea entre vecinos tenés una situación de narcotráfico incluso en los casos de femicidios, que es una situación vinculada a la violencia de género, que es una problemática central en Moreno. Pero donde también hay situaciones vinculadas al narco, lo que algunos llaman narcopatriarcado. Quiero agregar que existe la necesidad de más fiscalías para Moreno y el compromiso que tiene que tener la política de Moreno es reclamar más fiscalías para la comuna. Por ley a Moreno le corresponden 10 fiscalías más de las que tiene. Sin fiscalías potentes, sin fiscalías acorde a los habitantes que tiene el municipio, sin fiscalías robustas en cuanto a la materialidad del trabajo que tienen que hacer, no existe política criminal posible.

Narcotrátrico es un delito federal, la justicia ordinaria actúa cuando es menor la cantidad de droga, ¿qué pasa con la delegación de la Justicia Federal en Moreno?

Actualmente, la justicia federal con competencia en Moreno es la justicia de Morón. Ha venido el Ministro (Berni), se ha realizado una reunión con distintos agentes de la política criminal del distrito, han participado también fiscales de Morón que están en permanente contacto con la intendenta y con quienes estamos en la temática. Tiene que haber un Juzgado Federal Penal en Moreno y tiene que ser uno de los reclamos, hoy tenemos un fiscal que no tiene competencia penal porque la ley no lo contempla. Eso es una ley que tiene que ser modificada, y existe el compromiso de este municipio para pelearla ante la Justicia Nacional y en el Parlamento. No sólo en este fuero, reitero, necesitamos las 10 fiscalías y más Juzgados de Familia porque están desbordados y las causas de violencia de género exceden los juzgados y no hay capacidad técnica para llevar la cantidad las causas y esto deviene después en problemas de políticas criminal. Necesitamos el Juzgado Federal de Moreno, y precisamos que la fiscalía federal tenga competencia penal, para eso hay que desarrollar el Departamento Judicial tanto en el nivel provincial como lo es la Justicia Federal Nacional. Tenemos que saber que sin más fiscalías no podemos llevar una política criminal como corresponde.