El Servicio Alimentario Escolar bajo responsabilidad del Municipio y fuera de control real

Las zonas zonificadas no han cambiando. Distribuidora Don Joaquín posee Cuartel V y Moreno Norte, con más de 30 mil cupos:

Para que no haya dudas del dato, en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Moreno está perfectamente escrito que en el mes de marzo de 2021, la Intendenta adjudicó de forma directa el Servicio Alimentario Escolar a las siguientes empresas:

Decreto Nº 0462/21 / Moreno 19 de marzo de 2021

Municipio de Moreno Boletin Oficial Municipal Pag. 19

Adjudíquese la Compra Directa por excepción N° 24/21, en virtud del Art 156° inc. 10) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, realizada para la contratación del servicio alimentario escolar (programa SAE) agrupadas en siete zonas a las firmas:

1. DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA HUEMANI S.R.L. (4574)

2. LOGISTICA GASTRONOMICA ESCOLAR S.R.L. (1-4516)

3. ALVAGAMA S.A. (1-4530)

4. CARRILLO MAXIMILIANO ARIEL (1-4531) (Logística Sofía)

5. PEREYRA CHRISTIAN OMAR (1-4191) (Distribuidora Don Joaquín)

Hasta el mes de diciembre del año pasado, según el Boletín Oficial, la contratación DIRECTA repetía los mismos proveedores, actores conocidos (entre ellos) que cumplían casi un año en Moreno tras desembarcar de la zona Sur de la Provincia:

DISTRIBUIDORA ALIMENTCIA HUEMANI S.R.L.

LOGISTICA GASTRONÓMICA ESCOLAR

ALVAGAMA S.A

CARRILLO MAXIMLIANO ARIEL

PEREYRA CHRISTIAN OMAR

Distribuidora Don Joaquín, de Christian Pereyra, cobró centralidad la semana pasada por entregar un alimento envasado rotulado como tarta de choclo y verdura. La declaración pública de un trabajador docente de la Escuela N° 49 fue lapidaria: «Eran dos pedazos de masa cruda, una vergüenza, los chicos no podían comer eso».

El lote pasó por el control de Bromatología municipal debido a que los remitos de entrega en las escuelas tenían el sello de calidad. Ante ese caso que mereció un comunicado oficial y luego la palabra de la Intendenta Mariel Fernández asegurando que el proveedor (Distribuidora Don Joaquín) había sido echado, en las siguientes jornadas Don Joaquín sigue proveyendo en sus zonas. La continuidad, no explicada en el comunicado del jueves pasado, respondería a los tiempos burocráticos o las instancias administrativas que deben ser agotadas. Pregunta vital, ¿no existen cláusulas de aplicación inmediata para desafectar a un proveedor cuando se comprueba una falta grave? ¿Cuál ha sido y es el papel del Director General del SAE, el contador Miguel Prestía? ¿Participa en la toma de decisiones una profesional nutricionista como si ocurrió hasta marzo de 2021? De ser así, ¿avala la entrega de la actual mercadería, modalidad COMEDOR y cajas? ¿De qué manera Tomás Larrea, Secretario de Desarrollo Comunitario, responsable también de las contrataciones, incide en el funcionamiento del SAE? ¿Qué resultados deja el trabajo del consejero escolar Miguel Alcaín, nombrado como supervisor del SAE? La supervisión que efectuaba la Provincia de Buenos Aires durante los años 2020 y comenzado el 2021, ¿no se hace más? ¿Dejaron de auditar en el distrito las cabezas de la Subsecretaría de Políticas Sociales, Gastón Castagneto, Director del Sistema Alimentario Escolar, Nicolás Bernabé Cuello, Director de Seguridad Alimentaria y la Directora de Nutrición y Calidad de Alimentos María Lucía Caciutto?

La Provincia de Buenos Aires, quien financia el paquete o CAJA llamado SAE, define para todos los municipios que tienen la responsabilidad del Servicio Alimentario Escolar un pliego de bases y condiciones. El Artículo 40 refiere a Multas por Incumplimiento, y en su inciso B) establece: «Entrega de material indebido, menor cantidad que la contratada o en malas condiciones: Se aplicará una multa equivalente al valor de una jornada del valor del Módulo según contratación adjudicada, por cada infracción detectada. La aplicación de la multa no lo exime al proveedor de la obligatoriedad de reponer la mercadería faltante o en mal estado».

En el artículo 45, rescisión por incumplimiento del contrato, hecha luz a la casi insalvable cuestión burocrática. En el articulado se puede leer las circunstancias, ¿cuál de ellas encuadraría para rescindir inmediatamente el contrato a Distribuidora Don Joaquín?

Veamos:

El Municipio podrá rescindir el Contrato por causa atribuible al Contratista cuando mediare alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando en violación de la buena fe contractual, el contratista hubiera incurrido en inexactitudes o reticencia o falsedades al momento de formular la oferta, de modo tal que hubieran causado errores significativos o determinantes en la adjudicación.

b) Cuando el servicio hubiera sido interrumpido por causas atribuibles al Contratista durante tres (3) días consecutivos o diez (10) alternados por semestre. Se considerará interrupción del servicio tanto la falta total de ejecución de cualquiera de las prestaciones como su reducción en un porcentaje que supere el cuarenta por ciento (40%) de cada una de las prestaciones.

c) Cuando el contratista resulte penalizado durante dos (2) meses seguidos con multas o descuentos de facturación superiores al quince por ciento (15 %) de la facturación mensual

d) Cuando el promedio semestral de multas aplicadas al contratista supere el diez por ciento (10%) de la facturación mensual promedio durante ese semestre.

e) Por falta de constitución o falta de mantenimiento de la totalidad de los seguros y/o garantías exigidos en el presente PBCG.

f) Por transferencia o cesión del contrato o de la participación patrimonial en la persona jurídica o consorcio-contratista, no autorizada.

g) Por reemplazo no autorizado del responsable técnico.

h) Por incumplimiento de la fecha de inicio del servicio o provisión.

i) Por infracción a las normas tributarias, previsionales y laborales del Contratista.

j) Por abandono del servicio o falta de entrega.

k) Falta de entrega en tiempo y en forma.

Ninguno de los ítems encuadra en lo CONOCIDO públicamente, hasta aquí la entrega de esas TARTAS. Si el gobierno se vuelve celoso de la ley, en este caso sensible y particular, puede ejecutar el fin de la contratación directa acordando de buena fe con Christian Castillo, buscando que éste comprenda el impacto social de lo ocurrido el mismo día que inició el ciclo lectivo 2022 con la entrega de masas crudas bendecidas como tartas. Eso no ocurrió hasta hoy, es decir, una semana después de aquella entrega Distribuidora Don Joaquín sigue haciendo valer el contrato que firmó la Intendenta, el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Economía y el Secretario de Desarrollo Comunitario.

Tal vez el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales pueda obtener en tiempo y forma el decreto de contratación directa, lo que permitiría especular hasta que día la empresa Distribuidora Don Joaquín prestará sus servicios como proveedor del SAE

El 7 de marzo, una semana después de las tartas, otra empresa, Logística Gastronómica Escolar SRL entregó sándwich en mal estado que ya habría provocado impacto en la salud de un niño, por lo menos.

Están las fotos y el video como prueba:

Se agregó una nota por parte de madres de tres alumnos que fue recepcionada por la Directora de la institución, Primaria N° 42, Natalia Miranda. En ese documento queda detallado que los alumnos /as recibieron dos (2) sándwich. Uno fue ingerido en la escuela y el otro en sus hogares. Allí pudieron registrar que tanto el pan como el fiambre tenían hongos.

Con mucha preocupación indican esas madres: «Desde las familias expresan su preocupación por este problema que pone en riesgo la salud de los niños. El alumno J. amaneció hoy con descompostura de estómago, además de manifestar vómitos desde la madrugada de hoy (la carta fue entregada ayer 8 de marzo)«.

El grave hecho fue informado por la escuela a la Dirección municipal del Servicio Alimentario Escolar.

No salió ningún comunicado oficial que anuncie el desplazamiento del proveedor, Logística Gastronómica Escolar SRL, con domicilio en Lomas de Zamora.

La intendencia de Moreno comunicó a toda la población, el jueves pasado, que la empresa responsable de entregar comida inadecuada, fue expulsada como proveedor, pero a casi una semana del anuncio Distribuidora Don Joaquín sigue adelante con su servicio.

Tal vez deba pensarse que son cinco los nombres de las empresas del SAE Moreno, pero esa estructura que desde el Sur bonaerense ingresó al territorio de La Capitana por contratación directa, sea un mismo y único grupo… con cinco nombres distintos.