FUE UN CONSEJO QUE SORTEA LA CRISIS POLÍTICA –

No se puede descartar en absoluto que la Provincia de Buenos Aires a través de la Ministro de Desarrollo Social, Fernanda Raverta, y el Municipio de Moreno con la Jefa Comunal Mariel Fernández, hayan decidido poner la política por encima de las disputas no resueltas en el Consejo Escolar de Moreno y coordinar la “municipalización del Servicio Alimentario Escolar en este año 2020”. A menos de tres semanas de comenzar el ciclo lectivo, sin tiempo para llamar a licitación, sin sesión en el Consejo Escolar por no encontrar salida al caso de la consejera Cecilia Parentti (la sesión Especial prevista para hoy fue ganar tiempo con cuarto intermedio), la noticia guarda cierta lógica: los alumnos /as carecer deben acceder a un plato de comida.

Pero lo que parece provisorio tiene un antecedente que marca el rumbo del gobierno local, el de la Intendenta del Acampe: en el mes de noviembre Mariel Fernández habría pedido a la Interventora Karina Politi que mediara para “municipalizar el Servicio Alimentario Escolar”, solicitud que fue rechazada de plano por la Dirección Provincial de Consejos Escolar a cargo de Marcelo Di Mario.

Con cambio de gestiones y un Consejo Escolar que hasta hoy tiene dos bloques de cinco consejeros por lado, la presidenta del cuerpo colegiado confirma que “el almuerzo, desayuno y merienda que llega a las escuelas del distrito será manejado provisariamente por el Municipio. Con mucha claridad Sonia Beltrán describe el hecho: “Al no poder sesionar por la ausencia de los otros consejeros los tiempos para licitar están vencidos, con esto no digo que la municipalización sea eterna pero tenemos que garantizar que el pibe el 2 de marzo coma, no sé si con el Consejo o la Municipalidad”

Con el Consejo Escolar ya no dan los tiempos, más si no hay sesión, entonces el SAE es municipal, ¿cómo se hará entonces para garantizar derecho el 2 de marzo?

Es una decisión de la Intendenta y nosotros estamos trabajando en cuenta a datos que nos piden de Provincia por la necesidad y la urgencia de la situación…

Entonces la contratación directa de proveedores la hace el gobierno municipal

Sí, pero no está determinado el proceso y se trabaja a full para garantizar derechos.

No menor resulta el acto administrativo por venir, en función de los días que faltan para el 2 de marzo, podría existir una prórroga de las proveedores del SAE a quienes se les adeuda unos 97 millones de pesos que siguen disponibles en la cuenta y que no se pueden utilizar porque el Consejo Escolar no sesiona (falta de quórum). Hay que señalar que ese órgano no está impedido de otorgar una prórroga y trabajar los pliegos y llamar a licitación en sesenta días, pero el camino que ya tiene aval político de Provincia es que Departamento Ejecutivo asuma la responsabilidad. Puede seguir con los mismos proveedores (tres) y tomar sesenta días para armar un pliego de licitación, pero en caso que se opte por la contratación directa la misma debe tener invitación formal, con un pliego de bases y condiciones y otros requisitos de obligación elemental, tomando el mismo tiempo (sesenta días) para armar pliego, licitar y adjudicar las empresas que deben proveer la comida en las escuelas.

Hasta el año pasado el dinero destinado al SAE Moreno llegó a los 600 millones de pesos. La noticia no convierte a Moreno en la excepción ya que hay gobiernos comunales que en los años de Vidal como gobernadora “municipalizaron el servicio alimentario”, tal el caso de Pilar (gobierno Nicolás Ducoté, CAMBIEMOS)