ESTACIONAMIENTO MEDIDO = 30 PESOS LA HORA –

Por Google, el lanzamiento del 11 de enero se pasó para el 21. Con la aplicación aprobada y lista, el diseño de recaudar todo está en manos del Municipio, sin intervención del capital privado.

Mañana arranca el modelo que ingresa en el principio rector del gobierno, mejor servicio, mejor capitalización del Estado, más recursos propios destinados al pueblo.

Los días y horarios de funcionamiento será de Lunes a Viernes de 8.30 horas hasta las 19.30 horas y los Sábados de 8.30 horas a 14 horas. El valor de la hora será de $30. Asimismo, se comunica que el trámite de excepción de pago para las y los frentistas, personas con discapacidad y periodistas debe realizarse presentando la documentación en la calle Joly 2844, Oficina 8, de lunes a viernes desde las 10 horas hasta las 15 horas o de forma on line por correo. Los requisitos para esta tramitación son: fotocopia de DNI que certifique domicilio y fotocopia de cédula del titular del vehículo; y en el caso de las personas con discapacidad y periodistas presentar certificados o credenciales que así lo acrediten.

EL PROCEDIMIENTO PARA LLEGAR A LA MUNICIPALIZACIÓN

Cuando llega la confirmación que el contrato con la firma Tallion está rescindido, otra muestra explícita de la Intendenta de derribar CAJAS, nacen opiniones que nunca llegaron a ser debate. La primer intención era elaborar un pliego, pero la insistencia de algunos /as concejales /as sobre la municipalización tuvo respuesta rápida. La Jefa Comunal les transmite (reunión en el Teatro Marechal) que el proyecto salía con o sin ese acompañamiento del HCD. No olvida Mariel Fernández que el sistema privado considerado «nulo de nulidad absoluta», apuesta muy trabajada en el Concejo Deliberante (gestión Festa) tiene hoy representantes que levantaron la mano en el momento de la aprobación.

La determinación política fue confirmada el 9 de noviembre:

Desde el aspecto económico, el contrato que rescindió la Intendenta le aseguraba al privado un 60 por ciento del total de la recaudación. Cabe señalar que el trabajo de control estaba en manos de trabajadores municipales, a partir de mañana lo harán los beneficiarios de Potenciar Trabajo. Ahora, todo lo recaudado ingresa a las arcas municipales, recursos que deberán tener asignación al pago o compra del software cuyo valor sería de 6 millones de pesos.

En este vértice del «proceso» surge una simple inquietud de procedimiento administrativo: ¿cuál es la herramienta utilizada para hacer una compra de seis millones de pesos? ¿Cómo y de qué modo el Departamento Ejecutivo eligió a Big Resources como mejor oferta? Si está dentro del marco de la emergencia (NdR: terminó el 31 de diciembre y ahora el Departamento Ejecutivo quiere extenderla), ¿Estacionamiento Medido responde a una emergencia económica o financiero? El gobierno no pagaba el servicio pero si recaudaba menos que Tallion.

¿Existe alguna remota posibilidad que el Tribunal de Cuentas revise el procedimiento, habida cuenta que el Concejo Deliberante como órgano de control avala la parte y el todo?

Para informar: una compra de seis millones de pesos debe pasar por una licitación pública. Los valores de referencia están en el artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que actualizados en el año 2014 son:

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES