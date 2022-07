«El subsidio a los ricos aumenta la inequidad social del sistema energético»

Cambio de paradigma, un plan interesante que se llama SEGMENTACIÓN. ¿Por qué el gobierno nacional definió 15 días para que las declaraciones juradas ingresen al sistema de subsidio cuando la complejidad, no solo por lo virtual, es elocuente?

Ricardo Vago, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, habló con Desalambrar del esquema pensado y los problemas a resolver que tiene carácter de urgente:

¿Para que no sea un tarifazo qué es lo que debe tener un plan que parece racional pero que a veces el gobierno ni siquiera lo entiende?

Primero tiene que tener tiempo para que los 16 millones de personas que son usuarios de gas y usuarios de luz puedan entender lo que se está hablando. El 16 de julio fue la conferencia de prensa, tiene que terminar hoy la anotación, se supone que va a seguir hasta fin de mes. Nosotros como asociaciones de usuarios hemos planteado que se prorrogue hasta el 30 de septiembre las anotaciones de registros de aquellos que piden ser subsidiados, el concepto es importante. Por el nivel de ingreso que tienen considera que es necesario un subsidio.

¿El concepto es subsidiar la demanda y no la oferta?

Cuando uno subsidia la oferta le estoy dando al valor del kilovatios sea Matanza, Puerto Madero o San Isidro, el mismo subsidio. Cuando yo empiezo a subsidiar la demanda, que me demuestre que necesita el subsidio, entonces decido tres categorías: la categoría de menores ingresos, que serían aquellos del grupo familiar en este caso menos de 105 mil pesos___ la canasta básica de un matrimonio con dos hijos. Y el sector medio que sería aquellos que tienen un ingreso inferior a los 360 mil pesos en el grupo familiar. A esos le correspondería el sector medio que es el de 360 a 104 mil pesos un aumento en este año del 40%, el cual 21% ya lo han tenido. O sea, significaría un ajuste desde el 1º de enero de este año, del 2022 al 31 de diciembre, un ajuste 41% en el valor de la tarifa. Al otro sector de tarifa social no le aumentaría absolutamente nada porque estaría cubierto con el concepto de tarifa social caería del ajuste con respecto al aumento salarial del sector en blanco del año pasado, pagaría nada más que el 20% del ajuste de los salarios en blanco registrados el año pasado.

Interrumpo en este punto, ustedes en el comunicado que enviaron con estos datos señalan que todos los usuarios y usuarias deben llenar el formulario, la declaración jurada para saber si sos topes de tarifa social y sector medio, se cumplen entiendo yo, el Estado mirando todas las datos que están en el sistema

Claro, lo importante es marcar lo siguiente. Nosotros planteamos que todos llenen el formulario, hasta aquellos que puede ser que en este momento superen el ingreso que requiere el subsidio porque tienen un ingreso alto, porque en algún momento pueden no tenerlo. Ahora, al anotarse uno acepta que el Estado cruce todos los datos del AFIP, del ANSES, y de los aportes sociales. Esto, permite descubrir enormes ingresos en negro que existen en Argentina. Esto es valioso ¿por qué? Porque no siempre terminan pagando, aumentando impuestos en función de aquellos que pagan todo, todos los que están en blanco. Es correcto que aquel que tiene ingresos, que no paga los impuestos y que se les cruce información aparezca y se demuestre que tiene ingresos falsos, no reciba subsidios. Por eso, esto blanquea la economía, pero blanquea la economía de aquellos que tienen ingresos altos y que deben preocuparse porque no están registrados. Para los que no tienen ingresos falsos, nosotros planteamos que sea automática el ingreso de aquellos que hoy tienen tarifa social, que los ingresen como sectores de menores recursos. ¿Por qué? Porque la campaña al ser tan corta, tan poco clara y tan dificultosa, culturalmente por la inexperiencia de Internet, muchos sectores no se van a anotar o no van a enterarse de la importancia de anotarse, entonces al no estar anotados automáticamente se quedarían sin subsidios porque entrarían dentro de los grupos que no se anotan porque consideran que ganan, que tienen buen ingreso, o que no corresponde recibir el subsidio. O sea, todo aquel que no se anota va a tener descuento o eliminación de los subsidios. Por eso es importante anotarse y por eso en la tarifa social que viene desde el año 2017, relacionada con el titular del servicio, si tiene menos de dos jubilaciones, menos de dos pensiones, si es categoría B, si es discapacitado, ex veterano de Malvinas, ellos /as están internalizados en un sistema y se quiere cambiar en quince días, porque según el gobierno el 1º de agosto ya estarían todos los subsidios. Por eso todas las asociaciones de consumidores planteamos que los subsidios se tienen que empezar a quitar a partir del 1º de octubre.

Siendo un cambio tan importante del sistema ¿no les genera algún tipo de interrogante a ustedes que piensen cambiarlo en quince días? s o pensó que se podía resolver una comprensión cultural, por un lado, y después el uso de las tecnologías o los organismos que intervengan para que solamente en quince días 16 millones de personas se anoten?

Lo que sucede es que el gobierno son varios grupos, varias políticas distintas. Y hay sectores que consideraban que no debía haber ningún aumento de tarifas, produciendo esto el subsidio de los sectores que más pueden, o sea que tienen capacidad de pago, pero eso produce más pobreza, porque al subsidiar al que vive en Puerto Madero con la luz y el gas, es como repartir alimentarias en Puerto Madero. Pero el concepto es un no buscar equidad en las tarifas. Si se subsidia al que no necesitar ser subsidiado, no se mejoran las instalaciones de gas, no se amplia el servicio de gas, no se amplían los servicios de agua, no hay adecuado cambio en el servicio de luz, porque la plata no va a la transformación o a mayor equidad, sino que se gastan en inequidad. El subsidio de los ricos aumenta la inequidad social del sistema.

Lo que escuché en algunos medios de comunicación nacionales es que se extiende, hay una prórroga para aquellos que no presentaron la declaración jurada, pero que tienen que hacerlo presencialmente en las oficinas de ANSES ¿Esto es correcto?

Van resolviendo el tema con parches, por eso también nosotros pedimos que haya resoluciones firmes. Hay muchos comunicados de prensa, mucha información periodística pero no bajada en resolución. La no participación del ENARGAS y del ENRE orgánicamente hace que aquellos organismos que están específicamente nombrados en el decreto hace que se pierda claridad en la resolución de estos problemas. Nosotros reclamamos una activa participación de los entes reguladores nacionales y provinciales en el apoyo a esta política, en defensa de los usuarios y en defensa de la transparencia y claridad de información. Es por eso también que pedimos que se informe cuál va ser el valor de las tarifas que paguen aquellos sectores con capacidad de pago y que se les informe cuál va a ser el valor que van a abonar. Por más que se abonen en tres cuotas, que es lo que están diciendo públicamente o en algún comunicado de prensa, el aumento estimado que suponemos va a estar arriba del 200%. Ahora, esto para que la gente prepare también y conozca, se tiene que difundir y aclarar con mucha mayor precisión. Hoy están prorrogando, yo creo que habrá más prórroga, nosotros defendiendo el usuario planteamos que la quita de subsidios o la segmentación empiece formalmente el 1º de octubre, y que se permita hasta el 30 de septiembre anotarse. Por supuesto que es una postura favorable a los usuarios porque somos defensores de los derechos de los usuarios, y ante un cambio de esta profundidad es importantísimo rescatar que los que tienen tarifa social mantengan, como sector esos ingresos y a su vez, el resto de los segmentos tengan información y pueda ir ajustándose al cambio de sistema que perjudica de alguna manera a aquellos funcionarios o dueños de empresas que viven de los grandes subsidios, mientras que los usuarios realmente pagan muy poco (a finales de 2015 se pagaba el 15 por ciento del valor). Cobrar subsidio sin segmentación es mucho más fácil especialmente para los grupos políticos, económicos y mediáticos que existen como EDENOR y en el caso de EDESUR, como grupo económico multinacional.

El aumento del 200% alcanzaría a aquellos que tienen capacidad económica suficiente para pagar el mismo, ni siquiera estamos hablando del sector medio ni el sector bajo ¿es correcto?

Exactamente, estamos hablando de aquellos que tienen tres propiedades en el núcleo familiar, tres autos, un barco, un avión o capacidad económica, y que están ganando neto 365 mil pesos en el mes de julio. Todos aquellos que no tienen tarifa social van a encontrar debajo de la factura de EDENOR, en el caso de Moreno, un número, una leyenda por supuesto dice factura con subsidio. Y van a encontrar el monto del subsidio escondido, no está resaltado. Es un dato más dentro de la factura en la parte de abajo de la misma. Van a ver que, si están pagando 800 pesos, estarían recibiendo un subsidio de aproximadamente 1600 pesos. Por eso nosotros hablamos que la quita de subsidio sería convertir estos 1600 pesos, sumarlo a los 700 pesos que están pagando, pero es una aproximación basada en los subsidios que hoy están pagando los usuarios de EDENOR y de EDESUR.