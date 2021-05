El gobierno de Mariel Fernández, resuelve una importante demanda de la UCIM: poder tener su sede, con las condiciones jurídicas necesarias, luego de tantos años.

MARIEL ENTREGÓ EL COMODATO PARA LA SEDE DE LA UNIÓN DE EX COMBATIENTES DE LAS ISLAS MALVINAS DE MORENO.

El lugar está ubicado en la Diagonal Justo Daract al 100, frente a la Plaza Buján y está destinado al emplazamiento de la sede de Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (UCIM) de Moreno.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al administrador del IDUAR, Carlos Benítez y el concejal Lucas Franco, hizo efectiva la entrega del predio para la sede de la UCIM en Moreno. En representación de la organización, participaron Gustavo Fernández, Presidente de la UCIM; Héctor Alejo Bravo, vicepresidente de la UCIM y Juan Vallejos.

A partir de este contrato, la Municipalidad cede el uso de este espacio para desarrollar actividades en relación a la historia de los veteranos y a la soberanía de las Islas Malvinas, tales como la construcción de un monumento y réplica del cementerio de Darwin. Un predio que está destinado al encuentro, la memoria y los sueños.

“Esto es haber alcanzado el sueño de la casa de los veteranos donde se van alojar en el futuro nuestras historias, experiencias de vida”, afirmó Héctor Alejo Bravo, vicepresidente de la UCIM y explicó que “Va a ser un espacio que va a propiciar al encuentro porque entendemos que lo único que sana el terror y la experiencia dolorosa de la guerra es compartir y hacerlo a partir del cariño que profesamos los veteranos y nuestras familias. Este espacio nos va a convocar al encuentro permanente para procesar esa experiencia y que no nos afecte el recuerdo de ese horror, sino que sea le combustible para seguir viviendo, trabajando, para cumplir sueños y sobre todo ser felices, porque creemos todos nos merecemos ser felices.”

De esta forma, el gobierno de Mariel Fernández, resuelve una importante demanda de la UCIM: poder tener su sede, con las condiciones jurídicas necesarias, luego de tantos años.