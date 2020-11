0 shares







ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y CÁLCULOS POLÍTICOS –

La Intendenta tiene muy claro el objetivo y avanza: las empresas que consagran las ganancias en detrimento del servicio público no tienen lugar en el diseño de gobierno

Por hechos hay que decir e informar que TIP S.A, contratada por el gobierno anterior para elevar el universo de recaudación salió rápido del mapa comunal. Consorcio Trébol ya no hegemoniza la recolección de residuos pero no puede alegarse que el servicio es municipal porque Gestionar, más empresa que cooperativa de Camioneros, presta el servicio de mano de obra. El caso de Tallion es muy especial. La empresa contratada para el Estacionamiento Medido (tarifado) vivió dos momentos antes de ser proveedor del software.

Esa adjudicación, aprobada casi por unanimidad (salvo el rechazo de Agostinelli que recién asumía la banca en reemplazo de Cóppola) es vetada por el Intendente Festa:

Revisar todo, mirarlo nuevamente y sale la aprobación y adjudicación definitiva:

Noviembre de 2020 la Intendenta firma el decreto que rescinde el contrato vigente con Tallion. Antes de ese paso, que el gobierno lo ubica como estratégico, se reafirma el servicio pero atado con mucho alambre:

El gobierno de Mariel Fernández, los asesores legales y técnicos, emiten una opinión letal:

Procedimiento nulo de nulidad absoluta que se ¿resuelve? en noviembre, once meses después de haber asumido el nuevo gobierno.

Por supuesto que las lecturas, que no son de café, tejen las resistencias silenciosas de aquellos /as que aprobaron un pliego y adjudicación que ahora se declara nulo de nulidad absoluta. Hay ediles que levantaron la mano en las dos ocasiones que Estacionamiento Medido se llevó al debate. Conviene recordar, en este preciso momento, que la propuesta originalmente no tenía la participación del capital privado sino de una Universidad (de La Plata):

A diferencia de la recolección de residuos con dos actores de fuste que, en lenguaje del nuevo oficialismo, hacía imposible la municipalización del servicio, ESTACIONAMIENTO MEDIDO por escala menor es LA OPCIÓN CONCRETA DE MUNICIPALIZACIÓN.

El Departamento Ejecutivo rescindió el contrato con Tallion porque corresponde subsanar un grave error pero debe registrar el COMO HACERLO mirando no solo el PRESENTE IMPERFECTO.

Tallion acusó recibo y plantea no solo resistencia administrativa. Envió al Concejo Deliberante y a la Secretaría Privada la presentación deL «Recurso de Revocatoria y jerárquico en Subsidio» que dice y contiene el rechazo al decreto firmado por la Intendenta (el 2 de noviembre) porque «intenta dejar sin efecto el contrato existente, sin sustento legal alguno luego de más de once meses de estar operando el Estacionamiento Medido en completo acuerdo con las indicaciones y órdenes de la actual gestión, y sin haber recibido nunca durante todo este tiempo una nota de reclamo por incumplimiento de ningún tipo».

Allí hay una tensión que la política no pudo resolver y entonces la justicia está en el horizonte cercano

Tallion reclama seguir operando, que se respete el contrato que aprobó el Concejo Deliberante y convalidó el Departamento Ejecutivo en el tiempo de Walter Festa.

Melina Mariel Fernández quiere en forma urgente un nuevo pliego para llamar a licitación, lo que supone participación privada pero reduciendo la ganancia. La Intendenta solicita al Concejo Deliberante que acompañe el trabajo de acomodar lo público, pero en el Orden del Día de este jueves no está el Estacionamiento Medido.

Sin dictamen de comisión la herramienta es un tratamiento sobre tablas y a contar las manos o los votos. Si el número propio no está porque en el OFICIALISMO hay diferencias inocultables, la Intendenta estaría en plena convicción de no ceder en su plan explícito y es factible que un decreto esté preparándose para recibir su firma abriendo un potencial conflicto de poderes.