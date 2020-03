0 shares







Carola Hernández, militante, dirigente, ex Administradora General del IMDEL y actual concejal del Frente de Todos bajo la conducción de Walter Festa. Es la voz más opositora dentro del oficialismo, caracterizando las medidas del gobierno de Fernández como iguales o mayores a las del macrismo. Esa lejanía no provoca un obstáculo para compartir un encuentro de Juventudes que convocó Emmanuel Fernández, del Movimiento Evita y Secretario de Educación municipal.

¿Qué le dejó el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Intendenta?

Fue un discurso donde se habló un poco de algunas acciones que fueron llevando adelante, de algunas propuestas, pero también se dejó en claro un poco la situación económica que venía atravesando la Argentina, pero que claramente los vecinos y las vecinas van a pedir y esperar diferentes obras inmediatas pero hay que dejar en claro que eso no va a suceder. Si bien hay una presentación de diferentes proyectos, lo que pide un poco Mariel Fernández es paciencia a la hora de ejecutar.

Lo mismo que pidió Festa en 2015 en la apertura de sesiones, por ahí Mariel habló como Festa lo hizo de West, todo lo que faltaba, la corrupción, pero este es un escenario distinto…

Sí, claramente lo que yo creo es que uno de los datos que se ha tirado que falta corroborar pero creo básicamente eso. Hay acciones que se han dicho acá concretamente que están a evaluar, datos que yo no puedo dar porque claramente no cumplí una función en el espacio de Salud, Desarrollo Productivo, por ejemplo, que ella nombró. Lo que a mí me hizo mucho ruido es cuando ella (Mariel Fernandez) inicia el discurso y habla de la tercerización y privatización el municipio, eso es algo que no comparto pero que se dará la respuesta y quien deba darla en su momento.

También se refirió a la planta municipal y porque tomó las decisiones. Usted dijo que eso se podía esperar de Macri, de la derecha, no de Mariel Fernandez

Claramente, ellos te dan unos números y en su discurso cuando pide a los concejales que quiere una sesión transparente, que acompañemos, nosotros desde el momento uno cuando comienzan a echar a los compañeros municipales hemos pedido informe, porque se han tomado medidas de recorte y acá estamos hablando de compañeros que fueron echados y que no se está hablando de la actividad crítica que fueron sacando, del decreto de reducción de las cuarentas (40) horas, las plantas permanentes. Ahora sale un decreto nuevo en donde están tocando decretos del año 2018, o sea esas cuestiones tampoco quedan claras, si nosotros generamos diferentes metodologías desde el HCD, un canal de diálogo para poder tener esa información, que no sigan ese lineamiento y que su equipo asuma la responsabilidad de hacer un canal de diálogo. Creo que esa totalidad de empleados no corresponde, lo excede. De esos cuatrocientos (400) despidos que están hablando hay gente afectada que no tiene que ver con un cargo jerárquico.

Participó de un encuentro del Movimiento Evita, ¿ahí existe el diálogo, un acuerdo o se debe a que conocen el territorio, compartieron historias de trabajo en Cuartel V?

Tiene que ver con un llamado que tuvo Emmanuel Fernández (Secretario de Educación) una invitación al armado del Sub 40. Me invito como Carola, como una vecina que lo conoce desde chica, como una compañera que ha estado en diferentes actividades más allá de las diferencia políticas que son claras. Somos referentes de un espacio y claramente que también tenemos un trabajo territorial. Generamos lazos también con muchos compañeros de la gestión y que claramente nos vamos a encontrar. Y en este aspectos separamos lo que es político, porque no hubo ningún acuerdo ni con ella ni con él, lo que si dijimos es que vamos a hacer actividades en conjunto, vamos a potenciar los recursos y tiene que ver claramente con eso. Y si hubo duda de que si existió un acuerdo o no, no lo hubo, a lo que llegamos es que trabajemos para el territorio como simples compañeros de Cuartel V. Si se arregla la Ruta 24 por supuesto que me pone contenta ya que nuestra localidad siempre estuvo castigada.

Gracias por la respuesta, entiendo que todo se puede explicar y así romper con las conspiraciones

Yo creo que más allá de las conspiraciones que pueden ver algunos, en este que la política está muy revolucionada, nosotros tenemos un claro objetivo, y es sencillo, Walter (Festa) lo dice siempre, trabajamos para el pueblo de Moreno.