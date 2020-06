0 shares







HABLA LA SECRETARIA DE SALUD –

Primer día del operativo DETECTAR en barrio Lomas de Casasco. Despliegue de funcionarios /as, médicos /as, enfermeros /as, promotores /as de salud. La máxima autoridad municipal de esa cartera, acepta una charla telefónica para describir el trabajo. De la misma surgen definiciones interesantes:

1- No hay testeos masivos en la Provincia de Buenos Aires, tampoco en Moreno.

2- DETECTAR no busca asintomáticos, es un casa por casa donde se elabora una encuesta más amplia enfocada en diversas patologías.

Ana Cabaña, Secretaria de Salud, define el COMO y CUANDO: «La idea de Detectar en los barrios es poder ver de que manera estamos en la situación de cada familia, particularmente elegimos Casasco porque teníamos un caso de una familia y alrededor teníamos los casos del comienzo de la pandemia, entonces hay una situación real que queremos saber, y ya tenemos contagios comunitarios. Por eso es que realizamos esta jornada de casa por casa.

En esta jornada, ¿qué cantidad de profesionales realizan las muestras que después viajan a La Plata?

Son seis (6) profesionales que van a estar hisopando. Arrancamos hoy a las 8:30 horas, estamos en la plaza de Casasco, pero después estamos trabajando con la Maternidad y con el Hospital que también están trabajando, trajeron enfermeros, pero también la comunidad que trabaja en Casasco y en zona sur, hay promotores de salud, hay responsables de organizaciones porque nosotros DETECTAMOS lo estamos haciendo a partir del Comité de Crisis del que nosotros también participamos

Bueno, el Gobierno tiene que participar de todos los comité de crisis, yo le preguntaba por los hisopados porque tienen que ser profesionales los que toman las muestras

Y son profesionales médicos

Por eso le pregunté qué cantidad de profesionales, después está toda tarea que realizan aquellas estructuras que usted mencionó y que tienen que ver con la concientización, con acercar la palabra, detectar y relevar otras necesidades que tiene Lomas de Casasco

Si, si claro porque los grupos que armamos, que contamos con promotores, vecinos de los barrios, organizaciones, hay un referente que es compañero nuestro, es trabajador de salud, que es profesional y ante cualquier duda que surja de estos equipos se acerca al profesional. Nosotros no solamente estamos hisopando sino que también sabemos que la fiebre trae una faringitis, también tenemos el camión de salud nuestro para atender casos particulares que no sean síntomas de Covid.

AUDIO 1

No toda fiebre es Covid – 19, porque si no ingresa en un histeria y una estigmatización general que no es bueno para nadie y la verdad hay otras patologías no todo es Covid-19

Claro, y es lo que está pasando. Por ejemplo, tenemos fiebre y tenemos placas, bueno se descarta Covid por eso tenemos el Hospital Provincial y trajimos nuestro móvil con profesionales también para descartar otros tipos de enfermedades, no es que solo vinimos a hisopar y nada más sino que venimos a hacer un relevamiento como decís vos, el casa por casa para concientizar a los vecinos y vecinas de que nos quedemos en las casas, que usemos barbijo, pero si hay una situación se toma porque también está la directora de la sala de Casasco y está participando del casa por casa y relevando situaciones

Si de detecta un caso positivo, se desplaza al paciente a uno de los centros de aislamiento, ¿hay una asistencia alimentaria para esa familia que permanece en el barrio?

Si, hay. Cuando nosotros tenemos caso positivo se hace un llamado diario, hacemos todas las pregunta de que si tenés fiebre, si contrajeron otros síntomas, una de esas preguntas de esos llamados es si necesita alimentación y lo trabajamos articuladamente con Desarrollo Social, que es el que entrega la alimentación a la familia

Y esa alimentación que están entregando, ¿son alimentos secos o hay frescos también?

Por ahora hay secos, hubo dos familias que activamos alimentos, verduras más que nada. Todavía no tuvimos familias que nos pidieron otro tipo de alimentación

AUDIO 2

¿Tiene la cantidad prevista de test, es decir, las muestras que después viajan a La Plata o no cuentan con los recursos para hacer todo lo necesario?

La forma de testear a nuestra comunidad es una planilla donde vos hacés casa por casa, relevas datos, si hay una persona con síntoma se hisopa. También hay una confusión porque nosotros hablamos de testeo, pero no es como el testeo de HIV o sífilis, el testeo para la comunidad es el casa por casa y te repito, si hay una situación febril, se hisopa y se lleva al laboratorio, no existe para nosotros, tampoco la Provincia, el test rápido, que en algún momento en Capital se estaba haciendo. Nosotros no lo estamos trabajando, estamos usando lo más certero que es el hisopado y con síntomas, porque es otra cosa importante que tenemos que saber: que si no tenés síntomas y después te da negativo, a los dos o tres días tenés síntomas te da positivo, entonces por eso es importante esperar los síntomas para hisopar.

Bueno, el Doctor Varani lo que me dijo en la nota, que no se si leyó, es que también se buscaban los asintomáticos y ahí me genera una duda porque ¿se busca los asintomáticos o se esperan los síntomas?

¿Cómo?

Que el Doctor Varani, en la nota que le pude hacer la semana pasada, me decía que el Detectar también es buscar los asintomáticos

Y vos con el Casa por Casa lo que hacés es buscar todas las personas, es por eso que se hace el casa por casa…

Para que se aclare Secretaria, el casa por casa no significa que a cada persona que está en la vivienda se lo va a hisopar, tiene que tener una serie de síntomas para hacer el hisopado ¿es así?

Claro, así es. Porque pasa esto también, vos hisopás una persona sin síntomas y te da negativo y a los tres días esa persona levanta fiebre, dolor de garganta se le hace el hisopado y tiene positivo ¿y qué nos pasa con esto? Puede ser que la persona se quedó tranquilo con el negativo y salió a la calle, es por eso que nosotros pedimos que todos los contactos estrechos se queden en sus casas.