0 shares







HABLA EL JEFE DE ANSES MORENO –

Mes de junio de 2020, en el año del COVID y sus efectos, Maximiliano Venegoni da sus primeros pasos en las oficinas de ANSES Moreno. Por delante un esfuerzo en duplicado por las políticas lanzadas en clave de contener la crisis y garantizar derechos.

Mes de diciembre de 2020, el Jefe de UDAI Moreno se aparta unos minutos de la cargadísima agenda para significar el trabajo: «Este año empezamos a trabajar con todas las condiciones antinaturales que tiene un espectro de pandemia. ANSES es un organismo para hacer llegar los derechos a los beneficiarios, los vecinos/as de Moreno. Cada uno de los vecinos/as se acerca al organismo para satisfacer lo que son sus necesidades. En este caso y en un contexto de pandemia, después de haber atravesado 4 años de un gobierno que no garantizó los derechos de los ciudadanos se hace muy necesaria la articulación con el territorio. No solamente con el organismo, sino también tener un compromiso de empatía, de efectividad en la operativa del organismo, un proyecto de país que acompaña desde lo colectivo y que incluye al organismo y a tantas otras cosas. El desafío es de inclusión, acompañar a los que menos tienen e incluso poder ampliar los derechos, no poner trabas, tratar de migrar en lo que fue el efecto de la pandemia de lo presencial a lo virtual. Tenemos población con capacidad de jubilarse que está jubilada, pero queda un 5-6% que estamos concentrados en resolver, no solamente son jubilaciones, hay otras políticas de asistencia por la emergencia sanitaria. No es equiparar, no es igualar sino simplemente tratar de acompañar un poco más al que menos tiene. Estamos concentrados con las políticas de emergencia y con el resto de las políticas de asistencia».

¿Qué plan de emergencia tiene Moreno a partir de lo que están haciendo ustedes en la UDAI Moreno?

Toda tu vida está atravesada por ANSES, desde antes de nacer tenés un subsidio de contención que en el caso de que estés en relación de dependencia es asistencia o Asignación Prenatal. En el caso de que no tengas trabajo es Asignación por Embarazo por Protección Social. Después migra en asistencia Universal por Hijo o Asignaciones Familiares que corresponden a todos los trabajadores/as del país. Después de eso, a medida que vas avanzando en tu vida laboral tenés relación con ANSES constantemente porque la situación de asistencia de Asignación Familiar describiendo todo el proceso de trámites que se pueden realizar en las oficinas, el último trámite es un plan de Contención Familiar en el caso de Sepelios, o sea que todas/os los vecinos/as de Moreno están relacionados con ANSES. De alguna forma y por la situación que se da son más vulnerables los que están en espectro (bajo), que son las personas que necesitan resolver y con todas las políticas de Estado que se fueron desarrollando, como el Ingreso Familiar de Emergencia, el ATP para las empresas, las personas más vulnerables, las que más necesitaban del organismo son las que más rápido entraron en este estado de necesidad.

IFE y ATP no corren mas ¿qué se hace ahí?

Se continúan con todos los planes y asignaciones que ya tenía ANSES desde antes para hacer contención social de todos los temas que desarrollan y son transversales a la vida de todos los vecinos/as. Ahora también se va a estar innovando con estos planes, siguiendo con la migración de lo que es la asistencia presencial, donde había 1000-1200 personas por día, que hoy tengan la posibilidad de iniciar los trámites desde su casa. Todo lo que es el esfuerzo, hay una nueva fórmula jubilatoria que le va a permitir a los jubilados equilibrar su presupuesto, como había ocurrido en 2008-2016/2017. Se van a seguir iniciando las jubilaciones como siempre, la oficina está atendiendo reclamos, como el cambio de la obra social ya sea jubilados o familiares de trabajadores, retiros, servicios de jubilaciones y pensiones, todo eso se va haciendo. Las prestaciones de desempleo para aquellos trabajadores desocupados, sumados a las asignaciones que te mencionaba antes. Seguramente, nuestra directora ejecutiva Fernanda Raverta junto con el gobierno nacional y con todos los componentes de este proyecto de país van a seguir innovando y tomando medidas para poder asistir a todos los vecinos/as y trabajadores en este proceso difícil que es la pandemia y en la post-pandemia que seguramente va a ser difícil y va a haber que estar muy atentos y con predisposición para trabajar.

AUDIO 1 VENEGONI

Es un mapa expuesto en la mesa, son circuitos de asistencia y derechos sociales, ¿considera que hay que recuperar la ambición del trabajo?

Provengo de una familia de trabajadores y dirigentes sindicales, yo soy un dirigente sindical. Me parece que la columna vertebral de esta recuperación va a estar en el ámbito de los trabajadores, del movimiento obrero, esperemos que muy pronto. Creo que es la hora de los pueblos, de los trabajadores de poder seguir avanzando y ocupando lugares, tenemos desde el punto de vista política a un trabajador que es Walter Correa, que es Secretario General del Sindicato de Curtidores, también de la Federación Argentina de Cuero, la Corriente Federal, su participación en la CGT, es un gran ejemplo. En el otro extremo dentro de la UDAI hay un conjunto de trabajadores que vienen laburando sin descanso, algunos de manera virtual resolviendo todos los trámites que se puedan por estar exceptuados de la función presencial, pero desde el primer día para esos trabajadores no existió prácticamente una pandemia. Hay otros compañeros que están día a día trabajando presencialmente, exponiendo su salud, con una conciencia social mucho más amplia, de la que otras personas por ahí ven o algunos quisieran ver. Los trabajadores son una parte fundamental, muy importante, es una parte complementaria de todos los movimientos de la política, de otros actores, de la militancia territorial y creo que todo eso va a verse reflejado en la post-pandemia. Somos los trabajadores los que tenemos que llevarle las soluciones a los vecinos/as. Los jubilados, ese 5-6%, compañeros adultos mayores van a tener una inyección de capital, una mejora en sus haberes y con eso se va a empezar a reactivar la economía, con el kiosquito de la esquina, la panadería que también son trabajadores, los compañeros mecánicos, los obreros municipales, cada una de las personas que está comprometida con este proyecto de país. No solamente desde una posición altruista, de “la patria es el Otro” sino que también uno cuida su familia, sus vecinos, su barrio, mientras haya trabajo y se reactive el trabajo. Creo que el gobierno nacional está manteniendo este proyecto nacional y popular tratando de avanzar en esos aspectos para que pronto podamos tener buenas noticias. Quiero mencionar a mi compañera Cintia González que está en la UDAI Trujui, estamos trabajando en conjunto, creo que coincidimos en todos estos aspectos, también es una trabajadora del organismo que está dejando todo lo posible para sacar adelante la situación.