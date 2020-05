0 shares







SAE EN EL CONTEXTO DE LA GRAN PANDEMIA

Propuesta decente, ¿por qué la autoridad de un servicio escolar debe contar con la autorización de Jefatura Distrital para hablar de la institución en la que trabaja? ¿Por qué persiste la amenaza de sumarios a todos aquellos /as que violen la norma? Aclaración fundante: las respuestas no refieren a aspectos, cuestiones o nombres personales sino la situación alimentaria o de infraestructura.

¿Cómo podría democratizarse la educación si el sentido verticalista y jerárquico, el que quedó expuesto ante las muertes de Sandra y Rubén, hoy impone condiciones poco democráticas?

Desalambrar acepta no dar nombre y apellido de la autoridad que dirige una escuela del distrito. Lleva años en la docencia. Primer tema de evaluación: SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR que desde el 2 de marzo queda bajo la órbita y control del Municipio:

¿En algún momento del año el SAE fue normal?

No, cuando comenzaron las clases tuvimos las dificultades que la mercadería no llegaba, el pan lo mandaron a otra escuela equivocadamente. El panadero quiso que le firmara igual los remitos y después nunca más llegó. La segunda semana mandaron leche y galletitas.

En tu escuela y desde el 20 de marzo, ¿cuántas veces entregaron bolsones?

Mi escuela no tiene comedor, damos desayuno y merienda reforzada. El 26 de marzo recibimos leche y galletitas para un cupo SAE que es un poco más que la totalidad de la matrícula. Solamente leche fluida larga vida y galletitas. Se entregaron 3-4 leches y 4 paquetes de galletitas a algo más de 200 familias porque priorizamos las más vulnerables, no alcanzaba para todos. La segunda entrega fue el 18 de abril donde si vinieron bolsones de comida. No se pudo entregar por alumno, hay entre 4/5 nenes por familia, decidimos dar un bolsón por familia para que alcance a todos, abarcamos a todas las familias de la escuela, incluso cuando recibimos la mercadería vino gente del SAE de la Municipalidad a auditar. Saqué copia del remito y cuando entregamos los bolsones les mostré a cada familia para que no haya dudas de lo que entrego el gobierno, ellos dudan porque en los medios dicen una cosa y cuando llegan a la escuela pasa otra cosa. Una mamá nos amenazó con llamar a Mariel Fernández para que vea que estábamos entregando por familia y no por alumno, le dijimos que la llame, que la vamos a recibir.

Hay un modelo de artículos y productos. Si alguno falta ¿tienen reemplazo o sustituciones?

La harina lo reemplazaron por fideos, lo otro no recuerdo había arvejas, choclo

¿Leche?

Sí, galletitas dulces, aceite, choclo, arvejas, tomate, te, mate cocido, polenta, no era un bolsón de muchos artículos pero era dentro de todo bastante surtido.

¿Cuándo fue la entrega de estos bolsones?

El 18 de abril se entregó una bolsa por familia y llegamos a todos, pegué la copia de los remitos para que las familias vean lo que llegó a la escuela y que no ocultamos nada.

¿Recuerda el nombre del proveedor?

TRADESAL es la empresa.

El 27 de marzo hubo una reunión donde se decidió que los directores/as no se puedan comunicar más con las empresas, que se concentra la información del SAE en Jefatura Distrital, ¿esto es así?

Si, en realidad yo nunca me comuniqué con la empresa porque era dificilísimo, pero ya no podemos comunicarnos. Aunque es decisión del directivo, nosotros no sabemos ni que día ni a qué hora va a llegar el proveedor, por eso el día que sabemos que tiene que venir no cito a los padres, solo recibo mercadería y la controlo. En la entrega anterior me tomé el trabajo de controlar y anotar en el remito con lapicera lo que bajaron de cada cosa y lo que iba en cada bolsón, si no anotaba no les firmaba nada, si no controlaba los números tampoco, por eso no podía tener a los padres esperando, era mucho tiempo. Cito al otro día a los padres para que la entrega sea rápida.

¿En el remito decía la cantidad de bolsones sin especificar lo que traía cada uno?

Exactamente. El 27 de marzo que entregamos mercadería, cuando viene el remito decía bolsones de comida y lo que me traían era leche y galletitas, por lo pronto taché la frase “bolsones de comida” y puse abajo “se entregan tantas leches fluidas y paquetes de galletitas” y recién ahí firmé.

¿Qué le ocasiona esto que estamos viviendo?

Indignación, angustia porque querés responder y no lo podés hacer. Tengo años de docente y la sensación es de desolación, que nunca va a cambiar, y siempre es remar en dulce de leche y hoy creo que más que nunca. No tenemos acceso a Consejo Escolar en áreas fundamentales como Infraestructura, se bloqueó todo el acceso, no están respondiendo. La presidenta del Consejo Escolar lo único que hace es bloquearnos la entrada al Consejo, no nos deja subir a las oficinas ni hablar con los consejeros, nos dice de mandar notas y no tenemos respuestas. Hoy no tenemos respuesta de nada y da angustia porque no podés dar la explicación a los padres. Los directores/as que no somos afines son a los que más ignoran y menos respuestas le dan.

La entrevista ofrece una mirada puntual y concreta sobre un ítem clave: el trabajo de controlar mirando los productos y lo que dicen los remitos.

Por fecha el segundo bolsón de Alimentos llegará casi un mes después de lo previsto cuando es decisión de la Provincia de Buenos Aires que el SAE adaptado a la pandemia sea de entrega quincenal