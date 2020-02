0 shares







LA ASISTENCIA, EL HAMBRE Y LOS PROGRAMAS INSTALADOS –

Una extensa carrera política le otorga amplitud para ver el proceso en curso, por las herencias evidentes y los límites pre establecidos.

Qué observa del Moreno actual la ex Secretaria de Desarrollo Social e integrante del Grupo ANCLA. Sale una respuesta que abre ventanas y posiciona un debate de fuerte contenido político: «En algún punto puedo pensar en la esperanza porque hay un gobierno nacional y provincial, que toman la medida principal y que es tristemente real, me refiero a combatir el hambre. Por lo tanto, viniendo de una gestión donde no contábamos con ningún tipo de recursos (Macri – Vidal) me esperanza que el actual ejecutivo, nacional y provincial, tomaron la prioridad social y lanzan una respuesta lo que marca que el rumbo cambió, y eso ayuda a Moreno donde hay muchas familias humildes…»

Entonces al ser una prioridad la lucha contra el hambre no pueden escasear alimentos en merenderos y comedores, por lo menos

A futuro, pero ahí aparece un tema que también es triste y que se relaciona con el concepto de lo asistencial de la llamada política social que hoy es algo central cuando siempre fue una cuestión secundaria cuando no había hambre o problemas vinculados al mismo. Con esto me refiero a que la política social deja de estar enfocada en el trabajo como ordenador y organizador y tendríamos que aceptar que durante años la tarea asistencial será algo principal dejando de lado otros horizontes.

¿Está en discusión este punto así planteado?

Sí por supuesto, en toda la academia o involucrados en la política social se habla de que existe una ley federal que regule los servicios sociales y asistenciales porque hasta ahora se habilitó un criterio clientelar. Fijate que el macrismo no se desprendió de esta tarea asistencial sino que efectuó lo contrario, vació a los Estados municipales y centralizó la decisión para negociar y acordar con algunos movimientos sociales. Esto lo dije en el año 2015 porque nos pasó y, aclaro, de ninguna manera desvalorizo la función de las organizaciones sociales que ayudan a que los recursos del Estado estén lo más cerca de la gente, pero de ahí a suprimir la función local para que la misma la desarrollen los movimientos hay una distancia importante. Cuando el trabajo vuelva a ser el organizador social no harán faltan comedores y merenderos pero hoy se está pensando en una ley que regule porque lo que falta es la información sobre el cómo se desarrolla la asistencia como derecho, que es algo que el peronismo lo instaló así…»

Perdón, ¿por qué existe una información escasa de la instrumentación de las políticas asistenciales?

Porque forma parte de la habilitación del sistema clientelar. Cuanta más información haya de a quienes llegan la asistencia, a que organizaciones les llega y a quienes no, democratiza la asistencia pero además una legislación definiría los roles que tiene un gobierno nacional, provincial y municipal. Como no está normado hasta permite que se dibujen números y habilita a que la tarea social sea clientelar…

Es un modelo arbitrario, abusivo pero además el hambre se utiliza

Sí pero además, tanto por izquierda como por derecha, se sostiene en el fondo que la persona que es pobre tiene una razón propia para estar así. Por derecha se los llama ignorantes y demás, pero por izquierda aparece un aspecto que coincide con lo opuesto: el pobre tiene que mostrar méritos en el uso del recurso que llega del Estado o de las organizaciones sociales. Hablo de las condicionalidades para recibir el beneficio, esa mujer u hombre tiene que demostrar que llevó a sus hijos /as a la escuela o que cumplió con el calendario de vacunación, caso contrario no recibe la asignación. Es un error porque la asignación llega por ser un derecho, un acompañamiento que llega a la familia cuando los brazos se caen, el horizonte es pequeño, entonces ahí se acerca el recurso, mientras que desde la Salud y la Educación se planifican acciones de acercamiento. Cuando aparece la condicionalidad deja de ser un derecho. La Asignación Universal por Hijo es un avance en materia de derecho.

¿Entonces hacia donde iría una ley federal para regular los programas sociales?

Es que los programas sociales tienen una reglamentación pero lo que no se ha normado es el sistema de los Servicios Sociales asistenciales. Se dice que hay que articular algo que no está definido antes, y eso es lo que sucedió con Macri al no poder articular nada porque lo borró, por eso lo que se busca es que quede bien establecido por ley la función de los servicios sociales asistenciales a nivel nacional, provincial y local, y así definir en cada programa la población a la que va dirigido. Por supuesto que es un proyecto discutible porque muchos /as que somos peronistas no queremos resignarnos a que la asistencia alimentaria o social sea la centralidad sin pensar que lo que estamos proponiendo es un crecimiento para que lo central vuelva a ser el trabajo como organizador de la vida de los pueblos.

Si el trabajo es el organizador, quiero pedirle una opinión sobre las decisiones que tomó la Intendenta Mariel Fernández acerca de la planta de trabajadores /as municipales, hablo de despidos y el no pago de horas extras

No se desviste un santo para vestir otro, y lo digo porque estando en lugares de gestión local destaqué el valor humano del trabajador /a municipal. No hablo de jerárquicos que deben irse con la gestión que llegaron ni de ñoquis, tampoco de los excesos que siempre hay como los que encontramos de la gestión que nos dejó Mariano West, hablo del recurso sin el cual era imposible transitar los cuatro años de macrismo, por eso es un valor centra que debe ser defendido. Lo que me llama la atención en lo que está pasando sobre este tema es que los gremios no hablan o dan poca claridad de lo que pasa con los trabajadores /as municipales.