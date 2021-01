4 shares







LA DEUDA SE HONRA, SE PAGA, SE DEVENGA Y EJECUTA –

Recuerdo a un hombre que ocupando la banca repetía, cada vez que la pregunta tenía sustento: mi trabajo es el expediente, el concejal habla por y desde el expediente.

De los temas pendientes de tratamiento legislativo, órdenes políticas que salen del primer piso de la Asconapé 51, se destaca un expediente que tiene un rótulo transparente:

El expediente de 35 folios arranca con la presentación que realiza el apoderado de la empresa que levantaba la basura domiciliaria, Consorcio Trébol. Son 16 facturas, de los años 2017, 2018 y 2019, un reclamo que ingresa al Municipio el 6 de diciembre de 2019:

En diciembre de 2019, la deuda que reclama la empresa que brindaba un servicio pésimo era de 236 millones de pesos. Claro que en la consideración de la prestataria es que acreditó haber levantado la basura sin recibir objeciones, quejas o descuentos. Un año después de la presentación de la empresa, a doce meses de la gestión de Mariel Fernández, se la da inicio a reconocer la legitimidad y legalidad del reclamo. Desde la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cargo de Damián Falfán, hay una respuesta a la Secretaría de Economía, con detalle de fecha y sin observaciones por incumplimiento de servicio:

Hay tres facturas que no estaban en el sistema y son reconocidas como deuda a honrar:

La suma de esas facturas, casi 6,5 millones de pesos, ingresa al sistema de pago o deudas reconocidas:

Este es el contenido del expediente de reconocimiento de deuda que deberá aprobar el Concejo Deliberante tras la sesión fallida de la semana pasada.

El resto de las facturas (13) que corresponden a la gestión Festa, están devengadas, es decir, reconocidas y en proceso de pago unos 210 millones de pesos.

Lo que no está en el expediente y que formó parte de la exigencia del apoderado de la empresa (Sergio Pararera) son las facturas impagas de la actual gestión de Mariel Fernández, que alcanzaban la cifra de 53 millones de pesos:

Del año 2020 no hay ningún documento oficial que demuestre la ejecución del control y los descuentos aplicados por una prestación deficiente y/o nula. Habrá que esperar la Rendición de Cuentas (MES DE MAYO) y que los /as concejales /as encuentren en los cajones la documentación que certifique si el gobierno de la Intendenta hizo lo que prometió: controlar y descontar.