El Trébol no pierde hojas ni flores

Corría la campaña electoral 2019 y los candidatos /as de la lista que obtendría el triunfo en la interna (del Frente de Todos) y luego al elección GENERAL, no dudaban en decretar el fin de un contrato nocivo para las arcas municipales: la recolección de residuos.

Mariel Fernández, consultada antes de asumir la comandancia Ejecutiva, dijo: «Lo primero que haremos es que cumplan el contrato». Esa afirmación encerraba al condimento deseado: «Si la empresa no cumple con el servicio y el contrato, se aplican descuentos y multas que prevé el contrato».

La Rendición de Cuentas 2020, el último año de Consorcio Trébol como prestador total de la recolección de residuos domiciliarios, el primer año de gobierno de Mariel Fernández, confirmó que en los cajones que albergan la documentación pública, como sucedió durante 24 años, el expediente de las multas no estaba. Toda una curiosidad, y parafraseando al Secretario de Gobierno, ahí no hay gato encerrado como decían las viejas.

No hubo una campaña, por lo menos en las redes sociales, demostrando que el contrato era no solo inviable económicamente sino que abría el juego a la «negociación». Carlos López, concejal mandato cumplido por el Partido Socialista, el único que llevó a la justicia el contrato del Municipio y Trébol, dijo en 2020 que si el gobierno de Mariel Fernández quería mostrar la diferencia, hacer efectivo las proclamas, tenía que empapelar el distrito con las multas a Consorcio Trébol.

Si no hay descuentos ni multas, tomando aquella frase monumental del concejal Fraiz en el recinto de sesiones, es que Trébol le roba al pueblo de Moreno.

El plan oficial tenía todos los ingredientes: fin del contrato y multas con descuentos aplicados.

Consorcio Trébol cargaba el reclamo de más de 200 millones de pesos no percibidos y el Sindicato de Camioneros había escalado el Aconcagua en Moreno: metía su Cooperativa como proveedora de la mano de obra, continuidad laboral para quienes estuvieron en Consorcio Trébol. Empresa y sindicato siempre se llevaron muy bien. El gremio intercedió para que el gobierno de Mariel Fernández pague a Trébol la totalidad de la deuda y con una frutilla instalada: sin descuentos. Por códigos y palabras, la sintonía fina cerraba con final feliz: la concesionaria acumulaba sus ganancias y el gremio mostraba como un TRIUNFO ÚNICO la indemnización con continuidad laboral.

La marcha donde las tres partes ganaban tiene una interrupción. El Sindicato de Don Hugo Moyano ocupa media manzana del Centro del distrito y toma posición en la plaza Mariano Moreno. Hombres y camiones (los de la Municipalidad y los que alquila el gobierno), miran hacia el primer piso donde se asoma el Secretario de Gobierno, Alberto Conca. La protesta es en la puerta del Palacio y no hubo equivocación sino confirmación que «existió un compromiso de palabra que se rubricó en la sede de Camioneros en Capital Federal donde estuvo presente el Municipio y representantes de Consorcio Trébol». ¿Qué se definió allí? Las 72 horas de piquete dejaron ver que Consorcio Trébol no abonaría el 20 por ciento que quedaba de la indemnización, alrededor de 46 millones de pesos, cifra semejante al DESCUENTO por incumplimiento del contrato que habría aplicado el Departamento Ejecutivo.

Camioneros amenazó en nacionalizar el conflicto y le otorgó a la Intendencia una PAZ SOCIAL que se extendió tres semanas. Ante el Ministerio de Trabajo provincial, por afirmaciones del Delegado de base de Camioneros, Abel Peloso, el gobierno de Mariel Fernández y Consorcio Trébol, aceptaron pagar un 50 por ciento cada uno para cubrir el monto de indemnización (46 millones de pesos).

¿Cómo afectó recursos el Departamento Ejecutivo para ese pago si, en declaraciones públicas, tanto la Intendenta como su Secretario de Gobierno, ratificaron que a Trébol se pagó todo y era responsabilidad de Consorcio Trébol pagar la indemnización? La multa por más de 40 millones de pesos a la ex concesionaria de la basura, ¿tuvo una marcha atrás por la presión que ejerció el gremio?

Consorcio Trébol perdió la concesión pero sigue facturando y de forma privilegiada. La Rendición de Cuentas 2020 arrojó algo de luz: los camiones que le alquila Trébol al Municipio donde Florecen Mil Flores son un 20 por ciento más caro que el valor de mercado o un 20 por ciento más caro que las unidades que el Municipio le alquila a la empresa VITSA Soluciones Ambientales. La descripción de la concejala Agostinelli no mereció la respuesta de algún vocero /a del nuevo oficialismo que llegó para terminar con los privilegios: » ALQUILER DE CAMIONES EXPTE. LICITACIÓN 05/20. Sospechosamente en la entrega faltó el cuerpo I con toda la información de convocatoria y del Trébol. El Presupuesto oficial era $106.788.000 con una duración 6 y 8 meses pudiendo extenderse 45 días. En el 1° llamado del 15/10/2020 Acta de apertura N°99/2020 fs.100 se presentaron: Trébol, Vitsa soluciones ambientales S.A. y Serbeco S.A. Consorcio Trébol presupuestó $123.000 más por cada camión que los otros proveedores, se podría decir viendo que las otras dos ofertas son de valores iguales entre ellas (diferencia de $1.000) que corresponden al valor del mercado, mientras que Trébol le aplicó un 20% más y el gobierno no solo que se lo aceptó y se lo paga sino que también la Secretaría Desarrollo Sostenible tuvo que aumentar un 15,59% el presupuesto oficial debido a que las ofertas superan el presupuesto. Es decir, la empresa que según muchos nos robaba y nos consumía el presupuesto y la iban a sacar, hoy presupuesta y cobra por cada camión un 20% más que el valor del mercado y los defensores del precio justo les parece que no está mal. Me gustaría también resaltar que las otras dos empresas tenían los camiones en comodato hecho que hace aún más desventajoso la competencia con alguien que es dueño y ya amortiguó con un contrato de servicio anterior el costo. Además de solo poder cubrir el 33% de la demanda. También aclarar que tanto en el pliego como en el contrato, mantenimiento preventivo de los 22 camiones compactadores que se alquilan por 6 meses y se les da a la Cooperativa Gestionar es a cargo del Municipio, y digo esto porque después cuando hablan de la reducción lograda se les olvida sumar un par de cosas», expuso Gisele Agostinelli.

Como todos los concejales /as recibieron un informe de la Secretaría de Economía, allí se encuentra un DATO OFICIAL con una CIFRA OFICIAL. Consorcio Trébol en el año 2020 percibió por servicios de recolección más de MIL MILLONES DE PESOS:

Hasta que lleguen las nuevas unidades, los nuevos camiones que financió el gobierno nacional (previsto para el mes de mayo), Consorcio Trébol gana por alquiler un 20 por ciento más que el valor de mercado y, como información que corre en este 2021, la Municipalidad le COMPRÓ vehículos. No es una especulación sino la palabra de la concejala Karina Álvarez en la notable sesión de Rendición de Cuentas: «Tenemos 35 camiones de los cuales 11 son alquilados, 24 son propios y 6 se le han comprado al Trébol«.

Por supuesto que la Intendenta obtuvo su éxito: sacar a la empresa que dominó la RECOLECCIÓN… no solo de residuos, aunque Trébol sigue como proveedor en el gobierno de Fernández y más, consiguió que la Intendenta no sólo le alquile camiones a cifras privilegiadas sino que le compre unidades. La tercera pata celebra: los ex trabajadores de Consorcio Trébol cobraron toda la indemnización y mantiene su fuente de trabajo en la Cooperativa -Empresa Gestionar y ésta última no recibirá ni descuento ni multas por haber dejado sin servicio a Moreno durante 72 horas.. aún cuando el contrato es claro…. como el que tuvo Consorcio Trébol por más de viente años.