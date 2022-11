“El uso que chicos y chicas hacen de las redes sociales, a partir de la pandemia se ha convertido en una de las fuentes más frecuentes de captación”

La agenda de los medios masivos no habla ciertos temas que aún siguen vigentes en la actualidad. En este caso la trata de personas, explotación laboral, servidumbre y métodos de captación. La pregunta más grande es ¿cuál es el escenario que hay frente a estas problemáticas?

Sonia Aiscar, es coordinadora del Programa Nacional de restitución de derechos, que aborda dos grandes temas: la asistencia a las víctimas de trata y el otro la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.

“La trata es un delito que se configura cuando hay ofrecimiento, captación, traslado, recepción de una persona con una finalidad de explotación. La ley tiene como descriptos los supuestos que abarca la trata que son la reducción a la servidumbre, matrimonio forzado, la explotación sexual, la explotación laboral. De todo eso lo que nosotros más frecuentemente encontramos es la explotación laboral en primer lugar, seguida por la explotación sexual”.

Explotación laboral primero, sexual después.

Después hubo situaciones de matrimonio forzado, de reducción a la servidumbre, pero en mucha menor medida. El único delito de trata que no se verifica en nuestro país es el de la finalidad de explotación de robos de órganos, tejidos y fluidos porque no están dadas las condiciones científicas para que un órgano, tejido o fluido extraído en condiciones ilegales sea utilizable. El trasplante de órgano requiere unas condiciones técnicas científicas tan especificas y eso en nuestro país está tan controlado por el Estado que no hay posibilidades que eso se haga en la clandestinidad. Lo cual no tiene utilidad robarle un órgano a alguien porque después no te va a servir para reutilizarlo.

¿Grupos, regiones, edades?

Ahí hay una cuestión de los mitos que en realidad si uno pregunta a quién afecta la trata lo primero que nos contestan es a niños, niñas y adolescentes y a mujeres, a personas extranjeras. La verdad que el mapa hoy en día a nosotros nos indica que la mayoría de las victimas son varones muy jóvenes pero adultos, victimas de trata laboral en las cosechas y las tareas de cosecha y en términos de trata laboral le siguen los talleres clandestinos, ese tipo de emprendimientos más industriales. Las mujeres, género diversidades, son obviamente en la mayoría en la trata sexual, la gran mayoría son mujeres, seguido por género diversidades. Y ahora esta apareciendo con más frecuencia la presencia de adolescentes víctimas de trata sexual. En matrimonio forzado hemos tenido en algunas comunidades que por ahí conservan costumbres de que los adultos decidan la entrega en matrimonio. Y esto implica después no solamente el matrimonio forzado porque es una relación que la persona no eligió y el matrimonio entre comillas, porque no está hecho dentro del marco de la ley civil sino en marco de los ritos y costumbres de esas comunidades. Después muchas veces eso tiene reducción a la servidumbre porque esa persona tiene que servirle de alguna manera a la familia del contrayente. Y finalmente lo que tenemos como lamentablemente novedoso tiene que ver con lo que llamamos organizaciones coercitivas, que son organizaciones que trabajan mucho el fanatismo de la persona. La mayoría son religiosos, pero no necesariamente porque hace poco lo vimos con la escuela de yoga, con la comunidad terapéutica, fanatizan a la persona hacia un líder religioso o no religioso. A partir de eso consiguen reducir a la persona a la servidumbre, hacer algún tipo de trabajo forzoso, que entreguen sus bienes, en esto de despojarse de sus bienes materiales y que entregue todos los bienes materiales al líder. En ese marco ponemos las organizaciones coercitivas que tienen una complejidad bastante novedosa en términos de trata.

En Moreno se hizo la Jornada actual ILE-IVE. Y tomo esto que es la interrupción legal del embarazo,¿esa herramienta puede llegar a esas mujeres que han sido sometidas?

Es como un problema principal que tenemos porque muchas veces esas mujeres que estuvieron en situación de explotación sexual obviamente no pudieron elegir tener o no tener. Yo me resisto a llamarle hijo al producto de la explotación, pero muchas veces no tienen acceso si quisieran interrumpir el embarazo en esas condiciones en las que están captadas o explotadas. Muchas veces no tienen posibilidad de elegir. Nos ha pasado en alguna situación que la mujer trataba de maternar, de conservar el vínculo con estos chicos y una de las contradicciones más grandes que ella enfrentaba es que uno de ellos tenía un gran parecido físico con su explotador. Ella había podido escaparse de esa situación, estaba tratando de relacionarse con sus hijos y uno de ellos le generaba una cosa muy ambivalente que cualquiera con un poco de empatía podría comprender. Porque es tremendo el dolor humano que hay detrás de una decisión de abortar, por ejemplo. Pero hay quienes nunca se van a empatizar con nada, entonces no pueden ver esto del tremendo sufrimiento que implica cualquier decisión que uno tome en relación con el aborto sobre todo cuando es más tardío. Y sino lo que genera no haber podido evitar ese embarazo no deseado.

¿Qué sabes de Moreno, qué datos tenes? Respecto a las niñeces y los abusos de derechos y más.

No hemos tenido gran cantidad de situaciones en Moreno. Hoy tenemos muy concentradas las situaciones de explotación, tanto de lo que llamamos el lugar de explotación como el lugar de la captación en otros lugares. Si me parece que, esta vulneración que está habiendo respecto a los derechos de los niños, niñes y adolescentes claramente los expone a diferentes situaciones de mayor vulneración y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte con la prevención. Por ejemplo, el uso que chicos y chicas hacen de las redes sociales, a partir de la pandemia se ha convertido en una de las fuentes más frecuentes de captación. Los tratantes van renovando sus métodos siempre, siempre más rápido de quienes tratamos de hacer justicia con eso. En la pandemia lo que más se marcó es esto de la captación a través de las redes. La verdad que hoy chicos y chicas ponen cantidad de información personal en las redes sociales. Si uno decide seguir a alguien a través de las redes con bastante poco esfuerzo va a saber cómo está anímicamente, con quiénes vive, a dónde se va de vacaciones, a qué escuela va, quiénes son sus amigos. Y si bien es cierto que la mayoría de chicos y chicas desaparecen, estás búsquedas de paradero que circulan todo el tiempo, la mayoría son de chicos que tienen problemas intrafamiliares, lo hacen por decisión propia, en el marco de un problema intrafamiliar y aparecen la mayoría sanos y salvos dentro de las 48/72 horas. Por eso es fundamental que la denuncia sea tomada inmediatamente y que la policía no nos conteste que hay que esperar 24 o 48 horas porque eso no es así, y porque esas primeras horas son cruciales para que la persona no haya sido trasladada y para que permanezca con vida. Que, si bien los chicos se van, en el marco del problema intrafamiliar son encontrados sanos y salvos, más o menos rápido, el riesgo es que hayan contado en las redes los problemas que están teniendo y que alguien generalmente con un perfil falso les ofrezca ayuda para eso que les está pasando y que esa ayuda sea engañosa. Esto es como el mecanismo más frecuente. Porque otra cosa, no sé si alguna vez escuchaste hablar de la Traffic blanca, es como el ovni, nadie lo vio, nadie sabe si existe. Y la verdad que no es frecuente como método de captación el secuestro liso y llano, si bien lo ha habido, los métodos más frecuentes son la promesa laboral engañosa en primer lugar, y el enamoramiento o el amiguismo en segundo lugar. Esas son las formas más frecuentes de captación en materia de trata.