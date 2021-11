El valor de la próxima cosecha podría alcanzar el récord de US$ 36.500 millones

El dato es una estimación gracias al récord productivo de 141,7 millones de toneladas previsto para esta campaña y a la mejora en los precios internacionales.

El valor de la cosecha de granos 2021/22 podría alcanzar el valor histórico de US$ 36.527 millones, gracias al récord productivo de 141,7 millones de toneladas previsto para esta campaña y a la mejora en los precios internacionales, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, el valor de la producción de las principales granos a nivel nacional, descontando los derechos de exportación y los gastos de fobbing (costos de exportación), se ubicaría US$ 2.470 millones por encima de lo registrado el año pasado.

En lo productivo, el salto sería de 13 millones de toneladas respecto al ciclo anterior y se ubicaría 400.000 toneladas por encima del registro histórico de 141,3 millones de toneladas obtenidas 2018/19, último récord alcanzado.

«En relación a los precios, dados los elevados precios internacionales de los principales granos y subproductos del sector agroindustrial proyectados, la 2021/22 dejaría como saldo un ingreso de divisas récord para el país por exportaciones de granos y subproductos», indicó la entidad bursátil, al hacer mención a la previsión de que se concreten exportaciones por US$ 36.700 millones.

Estas previsiones dependen de que el fenómeno climático la Niña «no golpee con fuerza los rindes y éstos puedan ubicarse en niveles acordes a su tendencia histórica, como así también de que, por lo menos, se mantengan los precios FOB de exportación.

El 85% del valor total de la cosecha la aportará la soja, el maíz y el trigo.

En el primer caso, la oleaginosa alcanzará los US$ 14.760 millones, casi US$ 400 millones por debajo de lo obtenido en la campaña 2020/21, mientras que el maíz crecerá hasta los US$ 11.070 millones y el trigo hasta los US$ 5.110 millones.

No obstante el récord en el valor de la cosecha, el resultado bruto para los productores se ubicaría por debajo de lo registrado en el ciclo anterior.

Según los cálculos realizados por la BCR, la suba en los costos de comercialización y de producción, en especial de los fertilizantes producirían una merma en el resultado bruto de producción, el cual se ubicaría en US$ 13.330 millones, US$ 3.100 millones menos que en la campaña anterior.

En este sentido, la entidad previó que para la actual campaña los costos de comercialización (entre los que se contabilizan los gastos de transporte, sellado, impuestos, paritarias, etcétera) crezcan 31% respecto a la 2020/21 y se ubiquen en torno a los US$ 5.900 millones.

Así, el valor en tranquera de la producción sería de US$ 30.650 millones, US$ 1.000 millones más que en la 2020/21 y «también marcando un récord histórico».

Si a ese resultado se le sustraen los costos de producción que abarcan erogaciones por labranzas, semillas, fertilizantes y agroquímicos, más los costos de cosecha, calculados en US$ 17.310 millones, (US$ 4.150 millones más que en la 2020/21), el resultado bruto de la producción, o sea, el valor de la cosecha descontando los gastos de comercialización y producción, dejarían a los productores una suma de US$ 13.330 millones, sin descontar el impuesto a las ganancias o el pago del alquiler del campo.

La fuerte suba de los costos de producción se debe, en principal medida, «a un fuerte incremento en los precios de los insumos para la nueva campaña», debido a la crisis energética mundial, con problemas de oferta y una suba de la demanda y en los precios del petróleo o el gas, materia prima para la elaboración de fertilizantes y agroquímicos.

Para citar a modo de ejemplo, el precio de la urea (fertilizante clave del proceso productivo), subió desde unos US$ 600 a principios de año a US$ 900 la tonelada la fecha, mientras que el precio del glifosato (el herbicida más utilizado para el control de malezas del mundo), subió más de 100% desde enero hasta la fecha.

«Resulta evidente que, a pesar de que el valor local de la producción para la nueva campaña podría llegar a ser el más elevado de la historia por los buenos precios y la perspectiva de una recomposición en los volúmenes, los elevados costos de producción que deberá afrontar el productor en la nueva campaña repercutirán considerablemente sobre su resultado económico y éste caería respecto de la 2020/21», concluyó el informe.