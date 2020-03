2 shares







Por Jairo Restrepo Rivera – Un micro personaje, EL VIRUS, reclama su espacio y llama la atención para mostrarnos cuanta vulnerabilidad ronda nuestra corta vida por este planeta y cuanta arrogancia de cualquier índole humana puede ser derrotada en segundos, al mismo tiempo que nos muestra que sin tener ninguna acción o un centavo aplicado en cualquier bolsa de valores, hace temblar cualquier especulación financiera y le provoca pánico a cualquier multi millonario que se la cree que no va a morir o que sus días no están contados. La muerte es algo muy especial, es la acción más democrática que puede existir entrometida en el medio de la vida; no escoge y no tiene frontera; no alaba banderas ni reconoce nación o se burla cuando ellas se auto titulan de naciones unidas; no posee pasaporte ni pasa por revisiones migratorias; tampoco escucha himnos; no considera y no reconoce ninguna pertenencia o monto económico o propiedad o carta de recomendación o cualquier armamento militar o nuclear en manos de cualquier estadista megalomaníaco; desconoce por completo la corrupción y los negocios de odebrecht, jamás duerme y tiene la gran capacidad de transmutar en VIRUS en cualquier lugar y momento.

Periódicos y revistas del amarillismo oficial, comentan y hacen cuentas, y publican cifras de cuantos millones de dólares los más ricos especuladores del mundo han perdido en sus inversiones por causa del personaje, EL VIRUS; gran mentira, jamás han perdido, pues nunca han trabajado, lo que está pasando es que están dejando de recibir el fruto del constante asalto que hacen a diario de la economía y banca mundial, que al final de cuentas es sostenida por un mundo todavía mega esclavizado y en extrema servidumbre tecnificada, tanto en las grandes ciudades como en el campo.

«Posiblemente de la misma forma que la muerte y la vida, los virus son más antiguos que la propia tierra.»

Abordar un tema del tamaño y la magnitud que el mismo representa en estos momentos de paranoia global no es fácil. Intentar agotar cualquier reflexión de cualquier índole, imposible; el micro personaje, El VIRUS, está presente en cuanto rincón imaginemos que exista en este planeta tierra agotado, mal tratado y enfermo junto con una débil población que lo habita y continúa saqueándole las entrañas a pesar de moribundo.

«En la tierra siempre han existido más virus que vida»

,¿Entonces, qué sucede?

Podemos casi asegurar que los virus siempre han estado presentes en todos los eventos geo evolutivos y biológicos por los que ha pasado la tierra, incluyendo las cinco extinciones que antecedieron el surgimiento de nuestra especie. En la actualidad, nuestra memoria carece de un nivel cultural que ha borrado casi por completo cualquier interés o curiosidad por reconocer que más del 80% de la historia de la vida en el planeta continúa siendo desconocida y mal estudiada. Más de 3800 millones de años antecedieron cualquier posibilidad pluricelular para que brotara el milagro eucariótico y la multiplicación exponencial de lo diverso surgiera a una velocidad todavía no comprendida por muchos expertos que la estudian dentro de la biología a partir de la explosión del cámbrico. El micro personaje, EL VIRUS, no se le puede ver al ojo desnudo y al mismo tiempo su origen es totalmente desconocido como lo es el propio origen de la muerte, pero en la actualidad tiene la gran virtud de provocar la incertidumbre para que la actual humanidad reconsidere de forma inmediata sus actuales comportamientos antinaturales y demenciales con los que tratamos nuestra madre tierra bajo el mandato oficial y corrupción total del estado tanto a nivel local de países (Estados Nacionales), como a nivel global (Banco mundial). La vulnerabilidad de la vida para ellos es el mejor mega negocio. Creen manipular a cada instante los hilos económicos de la salud, pero en muchos de los casos también se transforman en los propios muertos junto con sus familias, los controles y las manipulaciones se les salen de las manos(laboratorios)y el rebote del brote del VIRUS no les perdona.

«La naturaleza no es un juego económico de ganar y perder»

El o LOS VIRUS nos acompañan y están entrometidos en todas las partes, incluyendo las menos imaginables, inclusive pueden llegar a ser parte natural del contenido de muchas bacterias provocándoles constantes modificaciones genéticas; fenómeno conocido, estudiado y manipulado hace mucho tiempo, principalmente tanto por el amplio capital del sector de la agroindustria y la farmacia. No hay que olvidar que los laboratorios de las multinacionales a cada momento manipulan y tratan de incrementar el rendimiento artificial de nuevas partículas virales para sus nuevas ofertas de productos farmacológicos, que traen la falsa ilusión de tratar nuevas enfermedades que los mismos laboratorios inventan; el circulo es vicioso y nada mentalmente sano. Para conseguir lucrar a cualquier costo, se manipulan virus en todo tipo de animales, adenovirus y algunos rotavirus y virus de plantas socialmente útiles para clonar genes en células vegetales, sin medir las consecuencias a largo plazo; aunque podemos tener el derecho a dudar si realmente desconocen o no sospechan de tales impactos, y porque no dudar en preguntarnos, si es que hasta los mismos son programados para que ocurra lo que está ocurriendo.

De aquí en adelante, una vez expuestos los anteriores argumentos, pueden surgir varios planteamientos o interrogantes provocadores:

¿Como el capitalismo durante varias décadas viene preparando el ambiente ideal para provocar desastres, paranoia y pánico colectivo, incluyendo las constantes amenazas hasta con la propia destrucción del planeta con el poder nuclear que poseen los países más ricos? Como el invento y la dosificación algunos miedos son transformados en armas de sometimiento y lucro. Con certeza, los intentos por dar innúmeras respuestas no esperan por un segundo en la lengua de muchos o no dan tiempo para que el cerebro active la poca capacidad que todavía tenemos e intentemos buscar una respuesta no verbal a nuestro interior. Todo lo queremos verbalizar, exteriorizar y justificar al mismo tiempo, sin darnos un mínimo de espacio para la reflexión y el silencio, tan necesarios y útiles como el propio oxigeno que necesitamos para respirar. Sin embargo, la antesala para la destrucción del planeta como casa viva para la especie humana esta abarrotada; entre otros factores del abarrote, nos atrevemos a mencionar que los mismos favorecen de una u otra forma la presente tragedia humana con la manifestación del personaje,

EL VIRUS:

“Nada, absolutamente nada está aislado del medio y ningún medio se encuentra parcial o totalmente vacío”.



Factores del medio:

– La deforestación inducida para “desocupar” al menor tiempo posible el mayor espacio para la imposición de los monocultivos transgénicos, principalmente de soya y maíz, tanto en Argentina como en Brasil y Colombia.

– Ganadería extensiva (potrerización) irracional a cualquier costo, facilitada y patrocinada de forma oficial con el incremento de incendios forestales. Por ejemplo, la destrucción de la foresta amazónica estimulada por el actual gobierno brasilero en manos del presidente neofascista Bolsonaro. En Colombia la situación no es nada diferente, en términos de los estímulos oficiales para la deforestación y entrega de tierras para la ganadería extensiva y la agroindustria, para la siembra de monocultivos de palma de aceite, caucho, eucalipto, arroz y caña de azúcar, entre otros; inclusive durante las negociaciones o negocios de la paz en la Habana, se llegó a plantear de forma oficial, la posibilidad de establecer un monocultivo con 10 millones de soja y maíz transgénico en la cuenca amazónica de Colombia, asesorado directamente por el rey del grano transgénico en Argentina. En el año 2017 la deforestación casi se duplico en esa zona, pasando la cifra de 124.035 hectáreas taladas por año, a la cifra de 219. 973 hectáreas de foresta destruida por año. Esa cifra corresponde a una destrucción de 20 hectáreas por hora o una hectárea por cada tres minutos. Vinculada a esta situación en particular, la del favorecimiento por parte del Estado para la adquisición de grandes extensiones de tierras por parte del sector agroindustrial, con la finalidad de monopolizar tanto la producción como la transformación y la explotación de mano de obra local; se viene creando nuevos cordones de miseria sub-urbana en cada región deforestada.

– La minería en base a la energía del carbón, el oro, la plata, los diamantes y otras sustancias como el coltan al servicio del trinomio industrial bélico, agrícola y farmacéutico;

– Los oscuros negocios del petróleo, sus derivados y la técnica del fracking o fracturación hidráulica para posibilitar o aumentar al máximo la extracción del gas y petróleo (sangre) del subsuelo. Solamente dos países, China y Estados unidos de América consumen más de la mitad de todo el petróleo que se extrae por día del subsuelo. Lo equivalente más o menos a la producción total de 250 pozos petroleros funcionando por día.

– El calentamiento antisocial, pues lo que más calienta al planeta son las desigualdades sociales impuestas por una pequeña minoría a una gran mayoría que todavía habita el campo;

– Las fumigaciones aéreas y terrestres con los venenos de la agro industria.

– Los cultivos transgénicos y la expansión de los grandes monocultivos que azotan principalmente los bosques tropicales, con las prácticas de la tumba, roza y quema, financiados por los créditos usureros del Banco Mundial y gobiernos locales. Verificar área cultivada…

– La siembra química artificial de nubes para manipular el clima global con estelas de micro partículas químicas o CHEMTRAILS cargadas de metales pesados por todo el continente europeo, fuertemente documentado por todo el país español: Geo ingeniería y el HAARP (Programa de Investigación de Alta Frecuencia Auroral Activa).

– La destrucción de los mares con la presencia de más de trece mil partículas de micro plástico por metro cuadrado de la superficie acuática, y por lo menos con la presencia uno o cinco de los siguientes metales pesados: Arsénico, mercurio, cromo, cadmio y plomo.

– El mar recibe al año aproximadamente una carga de 8 millones de toneladas de plástico, originadas principalmente a partir del modelo de consumo de las grandes ciudades, las cuales compran y descartan un millón de botellas plásticas por minuto en todo el mundo.

– El mega negocio de las vacunas y el consumo de antibióticos bajo encomienda de los laboratorios ante cualquier medico tanto del sector público como privado. Incluyendo también todos los servicios agro veterinarios para el tratamiento principalmente de aves, cerdos, ganado bovino, equinos y ovinos entre otros.

– La duplicación de la acidez de los océanos, repercutiendo directamente sobre las relaciones reproductivas en número, calidad y sexualidad de todas las especies marinas, algo muy grave que sucede dentro del trastorno reproductivo de muchas especies, es que la relación de machos naciendo es superior al número de hembras. La humanidad también está afectada, pues están perdiendo rápidamente la capacidad de aparearse y producir descendencia fértil. Hoy en Europa se habla de regiones cero espermatozoides en los próximos 5 años.

– La presencia criminosa de residuos de venenos en los alimentos con el beneplácito de los gobiernos al servicio del poder de la industria agroquímica. En la actualidad, solo el Brasil consume más de un millón de toneladas de veneno por año en sus cultivos. Por otro lado, solamente la industria que fabrica los venenos agrícolas en todo el mundo, es responsable por la contaminación de más de un 25% de toda el agua “dulce” que recircula en el planeta; ¿México recolecta de forma oficial por año, más de 4000 toneladas de envases vacíos de venenos en el medio rural, a través de una campaña oficial denominada campo limpio, obvio, nacen dos preguntas, donde van a parar o que industria presta los servicios de perfecta incineración? ¿Quién paga todos los servicios? A nivel mundial de forma oficial se registra el derramen o la aplicación de más de 3,5 millones de toneladas de venenos agrícolas y pecuarios sobre la tierra y los alimentos, para ser transportados y servidos principalmente en las grandes ciudades del globo. Por ejemplo, un cultivo de consumo global como es el tomate, llega a recibir más o menos 20 aplicaciones mortales de venenos, en un solo ciclo productivo que puede llegar a durar entre 90 y 120 días. lo mismo sucede con los pimientos y la cebolla que hacen parte de cualquier salsa que condimenta casi todos los platos que se sirven en el mundo. Que crimen, una lechuga que fácilmente crece en cualquier pedacito de tierra bien tratada, llega a recibir de 1 a 3 aplicaciones de venenos.

– La modalidad de la agricultura nómada industrial, lo cual consiste en el alquiler de millones de hectáreas tanto para las industrias como para países como China, Australia, Estados Unidos y Europa, entre otros, con la finalidad de producir principalmente carne y cereales. La corrida por la maquila de la materia prima agrícola y pecuaria, en estos momentos se centra principalmente en dos continentes, América Latina y África, pues serían los dos únicos territorios en poseer las condiciones climáticas y diversas, para sostener la duplicación mundial de alimentos hasta el año 2050. Dentro de esta modalidad, también se encuentra el alquiler de superficies marítimas con dos propósitos, la de extraer cuanta riqueza se encuentra en el fondo marino en la forma de fósiles para la elaboración de cosméticos y fármacos y, la de explotar grandes superficies de kilómetros con volúmenes de agua salina de buena calidad superficial, suficiente y a muy bajo costo, para el monocultivo de la cría de peces, principalmente de salmón (Chile/Noruega).

– Pesca depredadora de especies en extinción y de forma descarada con la violación de cualquier frontera y delimitación marítima. Esto sin mencionar el crimen organizado por los japoneses para la caza de ballenas y delfines.

Destrucción total de un 30% de la capa cultivable del planeta para el año 2025.Por ejemplo, en Jaén-España existen 700.000 hectáreas de olivos plantados en un mar de suelos calcáreos, recibiendo altos subsidios de la política agrícola comunitaria, aunque se pierdan actualmente entre 25 a 80 toneladas de tierra por año por hectárea en esos cultivos. Aproximadamente 2 millones de hectáreas se abandonan en el mundo por causa de la erosión.

– Simplificación de la cobertura del suelo para producir cultivos con la masificación de máquinas industriales programadas tipo robótica, con el mínimo de control o mando humano. El objetivo es lograr menos de 1% de la población ocupando el medio rural en todo el mundo; es un futuro no muy lejano. En Europa, existen países que ya nortean la cifra del 1% de la población solamente viviendo en el medio rural. Sin embargo en estos momentos la extrema derecha europea renace con un nuevo eslogan en la actual coyuntura destructiva del planeta “Nación, Familia y Tierra”. Cual nación?, si es el banco mundial el que les marca todas las pautas y manipula todos los hilos de la economía global. Cual familia?, si Europa destruyo cualquier posibilidad de transmisión generacional de la cultura de sus pueblos, en parte la cultura no solamente se estancó, si no que se erosiono por completo a través de los sistemas educativos poco sociables, creando “sociedades” o mejor, creando montones de personas o unidades competitivas con la falsa ilusión de buscar los mejores individuos para colocarlos al servicio del mejor postor. Tierra?, cual, si fue totalmente arrasada en términos no solamente sociales y culturales, sino que fue totalmente destruida por la imposición agroindustrial.

– Continuar con el control total de los bancos de germoplasma de semillas a través de los centros internacionales, haciendo cada vez más imposible que los campesinos tengan accesibilidad de forma libre a sus propias semillas. Persiguiéndolos con leyes, decretos, resoluciones y cárcel. Ver videos disponibles y titulados en internet “El chicharrón del agro en Colombia”, trata sobre el problema de la tierra en Colombia. Segundo video, Resolución 9.70 del instituto colombiano agropecuario (ICA), donde se reprime y prohíbe al campesino por utilizar su propia semilla. Consúltese también los intereses y los vínculos directos de la fundación Bill y Melinda Gates y El multimillonario mexicano Carlos Slim con el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo en México (CIMMYT), con una inversión de 25 millones de dólares para investigaciones selectivas, en el nuevo complejo de biociencias, inaugurado en febrero de 2013.

– África el “nuevo” destino de la fundación Bill y Melinda Gates; una vez configurada la dominación de la humanidad mediante uno de los monopolios más grandes de la informática a nivel mundial, donde el éxito sutil ha sido controlar casi que totalmente la función del cerebro de los seres mediante la simplificación de la escritura como un ejercicio de conexión directa entre el mecanismo de los dedos para el desarrollo de los trazos y el sistema de comandos cerebrales; y la eliminación de la lectura, como una herramienta de interacción directa entre el material escrito y la reflexión transformadora del lector. Bill Gates, ha creado una sub raza de sonámbulos, donde ha logrado concluir maquiavélicamente, que una vez teniendo el control de la comida de la humanidad mediante el control de las semillas, el enlace es perfecto para el logro del control total del planeta, mediante el dominio de las relaciones directas que se establecen entre la calidad de lo que entra en el estómago y la calidad cerebral que se registra en cada individuo. “dime que comes y te diré que pensaras, como actuaras y como me obedecerás”. Entonces el continente africano con sedes en Etiopía, Nigeria y Sudáfrica, se transforma en su nueva sala de biotecnología y experimentación humana, principalmente con mujeres, niños y jóvenes; con la disculpa de hacer inversiones humanitarias en la salud, agricultura, planificación familiar, servicios financieros y vacunas. “Bill Gates, su idea diabólica la tiene muy clara, la calidad del estómago (alimentos transgénicos y semillas) determina la calidad del comportamiento y obediencia cerebral (informática), el cruce perfecto”.

– Otra de las grandes estrategias de la agroindustria es simplificar la oferta de alimentos diversificados frescos en el mercado, y no permitir la oferta de comidas frescas a base de alimentos y verduras recién cosechadas. Uno de los mayores éxitos económicos de la agroindustria es la transformación y la manipulación de los alimentos, donde pueden programar de forma intencional su deterioro y calidad a base de conservantes y otros aditivos químicos, los cuales son provocadores de disturbios bioquímicos y enfermedades, tanto en humanos como en animales. Con el monopolio creciente de la transformación de los alimentos en manos de las multinacionales, los mismos a cada paso o proceso industrial que se les incorpora, pierden la calidad y energía vital original. Hoy es muy común ver los mecanismos de represión oficial del Estado actuando al servicio y bajo las órdenes y estándares de la industria, estableciendo parámetros de inocuidad e higiene, para que las poblaciones no tengan acceso a los mercados públicos y no se relacionen directamente con los campesinos o productores.

– Acaparamiento de tierras, latifundio, crimen rural organizado y desplazamiento forzado, se constituyen en los elementos más virulentos que la humanidad ha soportado últimamente. Desplazados y asesinados en masa, desterrados y al mismo tiempo desheredados de cualquier tipo de cultura, muchas veces bajo las ordenes y ejecuciones directas por parte del ejército paraestatal. Colombia es el ejemplo más real y las cifras son escalofriantes y no se hacen esperar con 7,2 millones de campesinas y campesinos desplazados, más de 280 mil muertes y más de 85 mil desaparecidos. Colombia posee aproximadamente 111.5 millones de hectáreas de superficie con una población aproximada de 48.258 494 de habitantes, de los cuales el 74% viven en las ciudades y el 26% en el medio rural. En el campo todavía resiste una población con muy poca tierra, y en contraste hay muy pocos con mucha tierra. La Oxfam, a través de una investigación, realizó un informe reciente donde claramente revela en cifras la radiografía de la desigualdad en Colombia, en el que ha hecho un llamado de alerta por la terrible situación que se vive en las zonas rurales del país. El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra. En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %. El 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras. De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales. De los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. Los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % agricultura. Por otro lado, el 75% de los campesinos no tienen suficiente tierra para producir sus alimentos, sin embargo, 5 millones de ellos, producen 43% de todos los alimentos que consumimos.

– La destrucción de la naturaleza por todos los lados que la estudiemos y le busquemos es muy grave y en muchos casos es casi total, los elementos básicos que permitieron construir las condiciones para que la vida se instalara sobre nuestro planeta están afectados de una u otra forma, el efecto domino no para, las afecciones vienen aumentando de forma exponencial. Lo que hace que nos divorciemos y pasemos a ignorar por completo las relaciones reciprocas y armoniosas entre los cuatro elementos básicos para el sostenimiento y evolución de la vida: Fuego, Aire, Agua y Tierra. Para completar el cuadro anterior, el deshiele de los glaciares también es un hecho que ayuda a consolidar la ruta que venimos trazando para nuestra intención. Cada día que pasa, el mar aumenta sus niveles; pues el calentamiento antisocial impositivo por el que estamos pasando, ha provocado en los últimos años, la perdida de una masa de más o menos 9,6 billones de toneladas de hielo que se encontraban en los glaciares; informaciones recientes publicados por la NASA muestran que Groenlandia perdió durante el verano del año 2019, 600.000 millones de toneladas de hielo. Parece que el rompimiento de las condiciones de la naturaleza no tiene marcha atrás mientras que continuemos sumisos y esclavos de un sistema monetario perverso y ecocida. La declaratoria de rebeldía de forma inmediata por parte de la mayoría de la humanidad contra ese sistema minoritario de opresión, sería lo más sano y sensato para intentar escavar en la tierra, para ver si queda algo de esperanza.

La velocidad de la construcción de una libertad duradera para el mañana, depende de cuánto participamos, conocimos o nos omitimos en el pasado

La meta del conocimiento no es pretender o llegar a un tope, no es encontrar la verdad absoluta y menos a un, borrar el derecho a la incertidumbre, como un proceso humano, necesario y saludable.

«Para alguien que sabe, la ignorancia es tan buena como el conocimiento, ya que ambos forman parte del proceso del saber, aunque la ignorancia de este tipo es distinta de la ignorancia del que no reflexiona”

Consecuencias: Una vez comentadas en este pequeño articulo algunas alteraciones del medio y tomando plena conciencia de quien realmente provoca las condiciones para las pandemias modernas, solo nos queda comentar lo vulnerables que somos, al estar completamente sometidos por un modelo de desarrollo criminal que no solicitamos, el cual socialmente no nos interesa continuar con él.

En estos momentos es muy raro, que un alimento que debería fortalecer la vitalidad del ser humano y suministrarle energía para sobrevivir con dignidad, por el contrario, venga provocando graves impactos a la salud y bienestar de las personas.

“El impacto de la alimentación en el sistema inmunológico y en el estado psíquico de las personas, provoca depresión y lleva los dominados a la muerte”.

Los impactos tanto de la producción de los alimentos como la forma como los mismos se procesan para dar origen a la comida industrializada va más allá de la contaminación del agua, destrucción del patrimonio natural y el medio ambiente; podemos casi asegurar que la gravedad de sus impactos están por encima de las intoxicaciones crónicas y agudas, pues ya afectan de forma irreversible más de una generación a un nivel de comportamiento psicosocial, donde el objetivo de la industria de la agricultura y la farmacia, coligadas al mundo de la transformación de los alimentos, es producir una sociedad de sonámbulos; donde solo existan “seres” si así lo podemos decir, con mentes dominadas y obedientes, sin la manifestación de ningún tipo de energía que sea capaz de reaccionar.

Una sociedad que ya no sea capaz sentir la diferencia entre lo que es bueno o malo para su salud y donde un mundo de consumo superficial la ha llevado a una total dependencia de comida basura para poder sobrevivir, es porque los niveles de conciencia y voluntad humana están bajo el dominio de una nueva manifestación patológica “la perdida de la sensibilidad racional”, lo cual nos marcaba la diferencia con las otras especies.

Por otro lado, esa involución de la conciencia humana es la que nos continuara haciendo cada vez más débiles frente a las otras especies, las cuales carentes de esa conciencia parecida a la nuestra, es lo que las ha caracterizado para cooevolucionar en armonía, complementariedad y simbiosis, para mantener latente cualquier señal de vida.

Finalmente, el actual dominio de la sociedad por la imposición tecnológica para la producción y transformación de los alimentos, para satisfacción de los caprichos de unas cuantas industrias de la farmacia y agricultura, no solamente se trata de un acto patológico individual, si no la del sometimiento de la humanidad al suicidio colectivo y desaparecimiento como especie, donde otras más inteligentes ocuparan su lugar, para recuperar lo que un día fue normal pero perturbado.

El camino más sensato para buscar el re-encanto y el amor por la vida, es aquel donde el amor sea la expresión más elocuente de la libertad.



Marzo 20 del 2020. Cali/Colombia; época de bio pandemia y miedos institucionalizados.