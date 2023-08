Elección General de octubre y el gran juego de las bancas, ¿alcanzará el marielismo su quórum propio?

Las planillas son de enorme utilidad para cruzar datos y observar los porcentajes inamovibles que pueden proyectar movimientos hacia octubre. Revelan lo que obtuvieron las fuerzas o coaliciones políticas principales en el año 2019 y lo alcanzado cuatro años después.

FRENTE DE TODOS / UNIÓN POR LA PATRIA

Corría la gestión de Walter Festa y la Primaria en Moreno puso en la cancha siete listas. Triunfo de la Número 14 del Frente de Todos con Mariel Fernández a la cabeza con 42.269 votos, un 24,81 por ciento. Esa fuerza (las siete listas) arrasó en las urnas alcanzando un 67,44 por ciento en la PASO 2019.

Cuatro años después, La Capitana de Moreno va a la interna con Damián Contreras y Eduardo Balán. Conquista 77.820 sufragios (casi del doble que en 2019). Las otras propuestas no llegan al piso. Unión por la Patria es elegida por el 52,54 por ciento de los /as electores /as que concurren a las urnas, un 15 por ciento menos que en 2019. En octubre de aquel año, la elección General que consagra a Mariel como la primer Intendenta de la historia de Moreno, el porcentaje fue del 59,95 por ciento de los votos (158.434), que le otorgó ocho (8) concejales /as.

¿Cuál será el número que obtenga el próximo mes de octubre? ¿Serán 5 o 6 concejales /as de Unión por la Patria?

JUNTOS POR EL CAMBIO

Juntos por el Cambio, en el final del gobierno de Macri, alcanza en la categoría Intendente (Aníbal Asseff), 54.239 votos, un 21,47 por ciento (PASO 2019). Cuatro años después, esa coalición presenta una interna con dos boletas completas y una corta. El resultado queda a más de cuatro puntos abajo de la PASO 2019. Eligieron a Juntos por el Cambio 36.669 personas, un 16,98 por ciento. La ganadora, Gisele Agostinelli, consigue 18.802 votos ganándole a Aníbal Asseff que obtuvo 17.355 sufragios.

El dato significativo en 2019, de una elección a otra, resultó el crecimiento. Subió siete (7) puntos y llegó al 28,55 por ciento, lo que le permitió colocar cuatro (4) concejales /as.

La pregunta abierta de cara a la elección General de este año es si Juntos estará por lo menos unido para mantenerse como alternativa política competitiva. Pone en juego cuatro bancas y, si repite lo del pasado 13 de agosto, perderá dos. Si lograra que el corte de boleta no sea pronunciado (en primer orden) y que la oferta de Bullrich arrastre (hacia arriba), no es improbable o imposible conseguir un escaño más que sería Juan Fernández, presidente de bloque del asseffismo.

LA LIBERTAD AVANZA, LA GRAN SORPRESA

Esta fuerza política irrumpe en el escenario en 2021 y muestra su potencial en la PASO 2023. En Moreno está representado por Ramón Vera Chávez que en el año 2019 fue precandidato a Intendente en la interna del Frente de Todos. Su lista, la N° 8, consiguió 16.374 votos (9,61 por ciento del 67,44 obtenido por esa coalición en la PASO 2019).

Cuatro años después el mismo dirigente conduce la oferta de Javier Milei Presidente.

Ramón Vera Chávez es candidato a diputado provincial y su hija, Andrea Vera, aspira a la Intendencia. Se convierte en la segunda estructura más votada en el distrito de Moreno con 49.823 votos, un 23.07 por ciento, tres puntos menos que el líder libertario. Si repite la elección en octubre La Libertad Avanza tendrá el próximo mes de diciembre tres (3) concejales /as. En caso que recupere (por lo menos) los tres puntos que lo diferencian con la categoría Presidente, serán cuatro (4) los /as ediles.

SÍNTESIS

La campaña hacia la General tiene un atractivo que no es menor para el oficialismo: garantizar en las urnas la mayoría propia en el Concejo Deliberante con el anhelado número 13, quórum propio.

En el caso que se produzcan los mismos resultados electorales en agosto, el HCD quedará habitado desde el 10 de diciembre por seis concejales /as de Juntos por el Cambio (renueva dos, pierde dos), La Libertad Avanza con tres (3), el Frente de Izquierda mantiene los dos escaños actuales, y tiene mandato hasta 2025 el legislador del Peronismo de Moreno, Frente Renovador, Andrés Destéfano.

Ese mosaico tan heterogéneo es de 12. El «marielismo» tendrá la otra mitad del Departamento Legislativo y deberá, como ocurrió en los dos últimos años, armar consenso para el quórum y hacer que las políticas de la Intendenta no tengan sobresaltos.