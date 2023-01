Elecciones 2023: «A Mariel la voy a combatir electoral y políticamente»

Integra la generación que en 2011 fue prenda ofrecida en el plan recambio generacional – renovación de la política. Como olvidar que West regresa a ordenar la granja y La Cámpora sube en los escalones del poder. Walter Festa es cabeza de la lista (concejales) y lo que se llamaba «pejotismo» pierda espacio, lugares y centralidad. Mirko García volvió al llano.

En 2019 su nombre está en la marquesina del Concejo Deliberante. De la mano de Aníbal Asseff, el «Comandante Mirko García» sienta su experiencia en la banca, ese espacio que quiere renovar en este 2023: «Claro que nos importa reelegir porque uno siempre disputa poder. NO pertenezco a un grupo religioso que hace beneficencia, tengo la responsabilidad de conducir a una agrupación política que pelea por el poder para transformar la situación».

¿Qué le aportaste como peronista a la conducción de Aníbal Asseff?

Dimos una impronta y soporte territorial que es importante para los momentos que se vienen…

Entonces, ¿para Mirko la reelección?

Nuestro concepto como es espacio político es la pelea por el poder para poder transformar y combatir a aquellos sectores, que nosotros interpretamos, metieron a la nación en una cloaca y de eso es responsable el kirchnerismo

En lo local, siendo concejal, tuviste un posicionamiento ante el modelo de Mariel con críticas a veces edulcoradas, pero haciendo una gran diferencia con el gobierno de Alberto y Cristina donde tus exposiciones fueron firmes

Yo nunca dije que el modelo de Mariel es diferente al de Alberto – Cristina, dije que había responsabilidades distintas. Pasaron tres años y le pregunto, ¿me vio a mí pasar del lado de Mariel?

Si no te lo hubiera preguntado

Estoy confrontando electoralmente, estamos preparando nuestra batalla electoral para ganarle a Mariel…

¿Se le gana a Mariel siendo Aníbal Asseff el candidato?

Se gana con sacrificio, esfuerzo, llevando mensajes claros a la gente, a nuestro pueblo, se gana militando, transpirando la camiseta…

¿Lo que no se hizo antes lo harán en este 2023? Transpirar la camiseta, embarrarse

Yo no voy a juzgar a mis pares en su metodología pero nosotros tenemos una impronta y la llevamos adelante. No sé si es la mejor o la peor, pero sí sabemos que es distinta

Reformulo una pregunta, ¿es Aníbal Asseff con un proyecto, militando, con metodología de campaña el que puede ganarle a Mariel?

Apostamos a que sí lo sea. Si yo supiera que vamos a perder no voy a ir corriendo a arreglar con Mariel, nosotros vamos a dar esta pelea electoral y llevaremos nuestra propuesta a la gente porque tenemos convicciones.

García sostiene que el proyecto para vencer debe contar con transparencia y eficiencia, y agrega un condimento: «Hay que cortar con esa voluntad que aparece cuando todos llegan al poder de generar una maquinaria electoral con la plata del pueblo de Moreno. También digo, con la plata que en estos tres años llovió en Moreno, hoy nuestro distrito tendría que ser un vergel. Necesitamos una dirigencia que nos represente y que no delinca, que no robe, que no estafe, que no mienta, que no copte. Yo no estoy del lado de Mariel Fernández, la voy a combatir electoral y políticamente«.

¿Qué es o cómo es el peronismo de Mariel?

Miré, el peronismo no está en Alberto, ni en Cristina, Massa o Kicillof, y la incluyo a Mariel Fernández en todo ese sector. Supe alguna vez de un poeta que escribió grandes obras de amor pero nunca se había enamorado. En política y las figuras que mencioné es igual a lo del poeta, saben escribir, saben versear pero están años luz de la realidad que está viviendo nuestro pueblo. Hoy me levanté de una manera pero mañana seré más pobre que hoy, pero ellos serán más millonarios.